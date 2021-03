Deze week… WEF-ruiters: ‘Gezegend dat we hier kunnen rijden’

Terwijl alle wedstrijden in Europa stil liggen, wordt er op het Winter Equestrian Festival in Wellington nog steeds gesprongen. Dat de ruiters zich hiermee in een uitzonderlijke positie bevinden, beseffen ze zich maar al te goed. Zo ook Cian O’Connor, die met de Iers gefokte schimmel Kilkenny (v. Cardento) als derde eindigde in de Grote Prijs achter Abdel Saïd en Daniel Deusser.

O’Connor was lovend over de organisatie van het Winter Equestrian Festival in deze bizarre tijden voor mensen en paarden. “Wij zijn gezegend dat we hier kunnen rijden”, zei de Ier in de persconferentie na afloop van de Grote Prijs. “We spraken er net over in de prijsuitreiking. Het is buitengewoon dat we hier dit jaar kunnen rijden. WEF doet een fantastische job met de Covid-protocollen en we voelen ons echt bevoorrecht dat we in deze tijd, in de huidige situatie, op dit hoge niveau kunnen rijden. De situatie met de rhinouitbraak in Europa is ook vreselijk en we denken aan iedereen die daardoor is getroffen. We prijzen ons gelukkig dat we het plan hadden hier naartoe te gaan en dat we allemaal in een heel veilige omgeving kunnen springen.”

Antwoorden op veertien prangende vragen over rhinopneumonie

Rhinopneumonie houdt de gemoederen bezig. Dat bleek ook uit de enorme hoeveelheid vragen dat gesteld werd tijdens het webinar dat Paardenkrant-Horses.nl organiseerde naar aanleiding van de uitbraak op het concours in Valencia (hier terug te kijken). Daarin gingen Kees van Maanen, veterinair microbioloog van GD, Marianne Sloet, hoogleraar inwendige ziekten paard aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht en KNHS-directeur Topsport Iris Boelhouwer in op de actuele situatie rond de uitbraak. In een artikel in de Paardenkrant van deze week beantwoordt de KNMvD cluster Paard, in samenwerking met Marianne Sloet en Kees van Maanen, vragen die gesteld zijn tijdens het webinar.

Lyndal Oatley: ‘Elvive is een echte ster’

Met een veelbelovende score van 76,20% schreven Lyndal Oatley en Elvive (v. Tuschinski) eerder deze maand de Grand Prix bij hun debuut op dit niveau op naam. “Ze was echt een ster! Ik ben zo trots op haar”, jubelt Oatley, die de merrie vier jaar geleden kocht van Veronique Roerink. In die vier jaar tijd is er veel gebeurd, waardoor de combinatie nog maar weinig wedstrijdkilometers heeft kunnen maken. Daar komt nu verandering in, hoopt Oatley, die met Elvive voorzichtig haar pijlen richt op de Olympische Spelen van Tokio.

Vierspanrijders rekenen op seizoenstart half mei

In het buitenseizoen van 2020 reden de Nederlandse vierspanrijders nauwelijks een wedstrijd en ook in het winterseizoen hield het coronavirus de paarden thuis. Momenteel zorgt het rhino-virus voor een vertraagde start van het buitenseizoen. De menners hebben nu het vizier gericht op half mei. “Als de wedstrijden starten zijn we er klaar voor”, meldt IJsbrand Chardon strijdvaardig.

2021 begint veelbelovend voor Stal T&L

Dat pakken ze de familie Tilleman-Lenaerts – zeg maar Stal T&L – alvast niet meer af. Wat de rest van 2021 ook brengt, de eerste grote GCT/GCL-afspraak gaat de boeken in als de zegetocht van Stal T&L. Delux van T&L snelde naar de zege in de Grand Prix met Niels Bruynseels. Dieu Merci van T&L pakte plaats drie onder Eric Lamaze. Als klap op de vuurpijl zijn beide fokproducten, geboren en getogen in de schoot van de familie, nakomelingen van T&L-boegbeeld Toulon. “Beter wordt het bijna niet”, aldus Luc Tilleman.

