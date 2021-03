Deze week… Welke paarden zijn interessant voor recreatieruiters?

Welk type paarden zijn interessant voor recreatieruiters? Rijden zij het liefst op een rustige koudbloed, of vinden recreanten een KWPN’er ook geschikt voor hun doel? Paardenkrant-Horses.nl hield hierover een enquête onder ruim 1.400 Nederlandse recreatieruiters. Hieruit blijkt dat ruim 55% van de recreatieruiters bij de aanschaf van een nieuw paard ook kijkt naar een sportpaard, zoals een KWPN’er.

We vroegen mensen die zichzelf als recreatieruiter beschouwen om een korte enquête in te vullen over hun favoriete paardenrassen, de activiteiten die ze met hun paard ondernemen en welke (karakter)eigenschappen ze belangrijk vinden bij een paard. Daarnaast doen experts hun verhaal over hoe de karaktereigenschappen van een paard gevormd worden en hoe fokkers, opfokkers en handelaren daar hun voordeel mee kunnen doen.

Benieuwd naar de resultaten, hoe de (karakter)eigenschappen van een paard gevormd worden en wat dit betekent voor (op)fokkers en handelaren? Je leest het in de Paardenkrant van deze week.

Vincent Voorn kijkt vooruit: ‘We moeten toch weer door’

Hadden we geluk, of houden Nederlanders toch liever hun mond als er minder goed nieuws is? Feit is dat welgeteld één ruiter in Nederland na terugkeer uit Spanje liet weten dat één van zijn paarden positief getest is op het virus dat rhinopneumonie veroorzaakt. Dat was Vincent Voorn. Vooralsnog heeft het paard geen verschijnselen, en de incubatietijd van drie weken is bijna voorbij. De lof die Voorn oogstte voor zijn openheid op social media begrijpt hij niet: “Het lijkt me de normaalste zaak van de wereld.”

Springruiter Marek Leufkens pakt kansen in Amerika

Iets meer dan drie jaar geleden reed springruiter Marek Leufkens in de kille Nederlandse winter jonge paarden bij Team Nijhof en bij zijn opa. Maar de afgelopen winters was de setting een beetje anders. Bij aangename temperaturen en vaak onder een stralend zonnetje was de 23-jarige ruiter uit Heerlen te vinden op het Winter Equestrian Festival in Florida, op en naast het paard, in en buiten de ring. Dit seizoen deed hij zelfs mee aan de U25-rubrieken. Met de door J. Smeets uit Blerick gefokte Dundee (Lupicor x Coriano), een paard van zijn Amerikaanse werkgever, werd hij twee weken geleden twaalfde in de finale in de grote hoofdring.

Stéphanie Peters verlegt ambities op landgoed de Meinweg

Daar waar ze al meer dan dertig jaar woont, op landgoed de Meinweg, heeft voormalig Grand Prix-amazone Stéphanie Beek-Peters (46) haar Hippisch Centrum een andere invulling gegeven. De passie en het gevoel van vrijheid die paarden geven, blijven een hoofdrol spelen. Het is vandaag de dag een zorgpaarderij en -boerderij aangevuld met een voedselbos dat voor rendement moet gaan zorgen. Evenals in de topsport zijn ook hier haar ambities volop aanwezig met een flinke scheut maatschappelijke betrokkenheid. “Ik wil graag een steentje bijdragen aan het geluk van iemand anders en wil dat zo goed mogelijk doen.”

Tegemoetkoming laagverwante tuigpaardveulens valt in de smaak

Na verschillende artikelen, brainstorms en ideeën heeft het KWPN nu een heel concrete regeling in het leven geroepen in de strijd tegen inteelt bij tuigpaarden. Fokkers van een laagverwant veulen krijgen 150 euro registratiekorting en een fokpremie van 150 euro. Driehonderd euro korting dus op een veulen dat meehelpt de jaarlijkse inteeltstijging binnen de tuigpaardpopulatie – die nu rond de 1,18 procent ligt – te verlagen. Inmiddels zijn er zo’n twintig veulens in wording aangemeld. Gaat dit helpen?

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »