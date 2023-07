Deze week… ‘Weltfest’ Aken alleen een feest voor Nederlandse menners

Het Weltfest des Pferdesports werd geen feestje voor de Nederlandse spring- en dressuurruiters. De Nederlandse vierspanmenners, die Aken ontzettend serieus nemen en zien als een schaduw-WK, leverden wel. Voor de vijftiende keer (!) op rij wonnen de Nederlandse menners de Nations Cup, nipt voor de Duitsers. Maar de Duitsers wonnen zelf genoeg: in de Grote Prijs was er een gedroomd volledig Duits podium, in het Deutsche Bank Stadion wonnen de Duitse dressuurruiters de Nations Cup en Jessica von Bredow de Kür.

De Nederlandse vierspanmenners zijn altijd in de sterkst mogelijke opstelling in Aken en zijn minstens zo gebrand op winnen in Aken, als op een kampioenschap. En die instelling leverde afgelopen weekend opnieuw de winst in de Soers. Bij de springers is Aken al langer niet meer vanzelfsprekend hét hoogtepunt waar iedere springruiter wil rijden. En de dressuurruiters konden ook geen potten breken in Aken.

Lees alles over het mennen in Aken in de Paardenkrant van deze week, met reactie van IJsbrand Chardon en bondscoach Ad Aarts.

Duitse overmacht en Hollandse malaise in loodzwaar Aken

Als er één sport met ups en downs verloopt, dan is het wel de springsport. Direct nadat Team Lansink in Rotterdam zijn suprematie had gevierd, werd het in Aken voor Oranje een sportief tranendal. En omdat Marc Houtzagers topper Holy Moley op het gladde gras van de Aachener Soers een ernstige blessure opliep, viel er nog echt wat te janken ook.

Meer over de springsport in Aken lees je deze week in de Paardenkrant.

Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië spelen in een andere liga

Na de vette jaren voor Nederland met aanvoerders Anky van Grunsven en Edward Gal, zijn na 2015 (EK Aken) de magere jaren ingetreden. Die magere jaren duren nog steeds voort. Duitsland, Denemarken en Groot-Brittannië spelen in een andere liga, dat werd afgelopen weekend in Aken weer eens duidelijk. Bondscoach Alex van Silfhout is daar ook realistisch over: “We komen daar dit jaar nog niet bij in de buurt.” Wel is hij positief over de algemene ontwikkeling: “In de breedte hebben we meer combinaties die hoger scoren en ook nog hoger kunnen scoren.”

Een uiteenzetting van de prestaties in Aken en het interview met Alex van Silfhout staat in de Paardenkrant van deze week.

Sophie Weening heeft van meet af klik met Kontent van de Watermolen

Sophie Weening rijdt Kontent van de Watermolen (Connect x Karandash) pas twee maanden, maar vanaf het eerste moment hadden ze al een klik. “Echt het wauw-effect”, lacht de net 18 jaar geworden eventingamazone, die samen met Kontent afgelopen weekend de Nederlandse titel won in de uitzonderlijk sterke juniorengroep. Opnieuw was daar een wauw, met ook nog eens de tweede prijs in het internationale veld van de CCI2*-S.

Meer over het Nederlands kampioenschap eventing voor junioren en young riders deze week in de Paardenkrant.

Marieke Rentmeester: ‘Pina Colatina is voor ons een speciale merrie’

Vorig jaar, op de CK in Nisse, lukte het de KWPN-dressuurjury niet om een merrie uit te nodigen voor de NMK in Ermelo. Dit jaar kwam er op de Zeeuwse CK, op de nieuwe locatie bij Ruitersportcentrum De Kroo in Nieuw en Sint Joosland, een klein groepje van vijf driejarige dressuurmerries voor de jury en doorstonden de beste twee wel de toets der kritiek. Zowel kopnummer Pina Colatina de Nordiek als de nummer twee Parmante mogen zich in augustus nogmaals aan de hand presenteren op het terrein van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Alles over de stamboekkeuringen en centrale keuringen van het KWPN lees je in de Paardenkrant.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop