Deze week… ‘Weltfest’ bepaald geen feest voor Oranje

Op het ‘Weltfest des Pferdesports’ werd afgelopen weekend pijnlijk duidelijk hoe klein en kwetsbaar de top van de Nederlandse paardensport is. In het springen werd Oranje overvleugeld door sterkere landen met een bredere top, in het Deutsche Bank-stadion verdampte de Nederlandse dressuurtop eenvoudigweg en eventer Tim Lips pakte na drie balken in het springparcours vroegtijdig zijn biezen. Het menteam vormde de positieve uitzondering en bevestigde zijn internationale dominantie.

Na de zeven vette jaren aan het begin van dit decennium zijn de hippische magere jaren keihard ingetreden. De KNHS mag trots zijn op zijn talentenplan, maakt tegenwoordig werk van eigenaren en lobbyt bij NOC*NSF, maar dat heeft allemaal geen merkbaar effect gehad op de concurrentiepositie van de Nederlandse dressuur- en springtop. Verder lezen over CHIO Aken kan nu al online.

Jolanda Adelaar van Subtop-Fjord naar Grand Prix-ambitie met Murgese

Een aantal jaar geleden maakte Jolanda Adelaar furore toen ze met haar Fjord Super Guus de eerste was die met dit ras de Subtop bereikte. Dat was zo bijzonder dat ze in 2005 werd uitgenodigd om tijdens de FEI-Wereldbekerdressuur op Indoor Brabant op te treden om te laten zien dat je met een ‘boerenpaard’ ook oefeningen als piaffe en passage kunt rijden. Nadat ze in 2013 naar Italië verhuisde met haar paarden is de amazone nu weer terug in Nederland. Opnieuw verschijnt ze met een niet alledaags ras op Subtopwedstrijden in de ring.

Concept met honderd cartoons kan bijdragen aan paardenwelzijn tijdens training

Paardenwelzijn; een hot item waar iedereen wel een mening over heeft. Op het gebied van huisvesting zijn er de afgelopen jaren al kleine stappen voor verbetering gemaakt, maar daarmee is de paardenwereld er nog lang niet. Gezien de regelmatig oplaaiende discussies over trainingsmethodes en de publieke opinie over paardensport moet er meer gebeuren. Als het aan het team achter WOW (Werken aan Optimaal paard Welzijn) ligt, komt daar in de komende twintig jaar verandering in. Met hun concept, vertaald in honderd cartoons, willen ze de paardenwereld op een simpele manier laten zien hoe je met je paard eerlijk, consequent, verantwoord en op een leuke manier kunt omgaan.

Love of Rose walst door stortbui naar de titel

De CK van Noord-Holland werd vaker gestaakt aan het slot door noodweer. Dit keer viel de stortbui mee en kon de kampioenskeuring wel doorgaan. Het was Love of Rose (v. Giovanni) die met bravoure, kracht en tact door de baan bleef walsen. Daarmee veroverde ze de titel en was het de klap op de vuurpijl voor de fokkers en eigenaren Madeleine Cotterell en Henk Bruijns van stal Jacatra BV, de kersverse fokkers van het jaar van de regio. Alle vier finalemerries mogen naar de NMK.

