Deze week… Werth scoort met nieuwe ‘piaffemachine’

In DSP Quantaz (v. Quaterback) heeft Isabell Werth weer een toptalent voor de piaffe en passage gevonden. Op het CDI4* bij Hof Kasselmann in Hagen schreef ze afgelopen weekend met de hengst zowel de Grand Prix als de Spécial op haar naam, die laatste met boven de tachtig procent. DSP Quantaz liep in Hagen met Werth zijn derde score boven de tachtig procent en ontving meerdere tienen voor zijn piaffe en de piaffe-passage overgangen.

Adelinde Cornelissen en Parzivals volle boer Fleau de Baian maakten ook indruk in Hagen. Dit weekend direct na het NK scoorden ze alweer wat procenten meer: ruim 73% in de Grand Prix en zelfs bijna 75% in de Spécial, een nieuw PR op hun internationale Grand Prix-debuut.. “Normaal zou ik niet zó snel na het NK nog een grote wedstrijd rijden”, zegt Cornelissen lachend. “Maar er is momenteel zo weinig qua wedstrijden, en het is ook afwachten hoeveel er nog gaan komen. Dus ik wilde graag laten zien hoe goed we in vorm zijn. Fleau had na het NK nog veel energie over, en Ermelo is qua reizen ook niet heel zwaar, dus ik dacht: we gaan lekker weer.”

Francesca Newman: ‘Nederlandse proeven, dat was wennen’

De Britse amazone Francesca Newman debuteerde afgelopen juli succesvol in het ZZ-Zwaar met Velvet Dancer op één van de meetmomenten. Inmiddels zijn ook de eerste linten in deze klasse binnen en is het eerstvolgende doel de Lichte Tour. Daarmee zou de hengst, die in Westfalen al is goedgekeurd, de mogelijkheid hebben om ook bij het KWPN een deklicentie te krijgen.

Eext sluit mini-tuigseizoen af met veel bekende winnaars

In het Drentse Eext stond afgelopen zaterdag de laatste tuigpaardwedstrijd in een reeks van vier oefenconcoursen op het programma. Voordat de eerste rubriek van start ging werd er een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen vanwege het overlijden van de 82-jarige Dirk Mekkes uit Marum. Mekkes reed van jongs af aan met tuigpaarden op het inmiddels negentigjarige concours van Eext en was, samen met zijn gezin, een graag geziene gast. Op het goed georganiseerde evenement in het hart van het dorp wisten Lambertus Huckriede en Anneke Borkent voor de vierde keer op rij een overwinning te boeken met Renvyle Imondro (v. Cizandro) van zijn Engelse eigenaar F. Fitzpatrick. Ook Leendert Veerman bleef in alle vier wedstrijden ongeslagen in de ereklasse met de dansende vosruin Action Quality Amadeus (v. Saffraan).

FN wil verkoop paarden uit consumentenrecht uitsluiten

De Europese Unie heeft in 2019 een nieuwe richtlijn aangenomen als het gaat om consumentenrecht, die tot 1 juli 2021 in nationaal recht om te zetten is door de lidstaten. Deze richtlijn beschermt de koper nog langer met een garantietermijn (een jaar in plaats van een half jaar). Er is voor landen ook de mogelijkheid om verkoop van levende dieren uit consumentenrecht uit te sluiten en daar maakt de Duitse paardensportkoepel, de FN, zich hard voor. In Nederland lijkt er geen actie ondernomen te worden en Luc Schelstraete, advocaat gespecialiseerd in hippisch recht, vindt dat de Nederlandse paardenhandel en belangenorganisaties kansen laten liggen.

Longeren geeft goede informatie bij Dartmoorpony’s

Op de ‘corona-keuring’ van het Dartmoor Pony Stamboek werden afgelopen zondag geen pony’s geplaatst, maar was wel de primeur van het longeren. Voor de hengsten verplicht en voor de merries vrijwillig. De vier nieuw te keuren hengsten kregen alle vier groen licht, twee met een eerste en twee met een tweede premie. Vier eerste premies en een tweede premie was de opbrengst van de stamboekopname van de merries. De beste beweger van de dag bleek de driejarige merrie Rolien van de Braamberg.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »