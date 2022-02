Deze week… Willeke Bos maakt KWPN Hengstenkeuring 2022

Vijftien jaar geleden besloot Willeke Bos om de fokkerij serieus aan te pakken. Ze kocht in dat jaar tien merries en tien hengstveulens. Nu, anno 2022, stak haar Stal 104 iedereen de loef af op de KWPN Hengstenkeuring. Vijf van de zes zelfgefokte – veelal ook nog met van twee kanten ‘eigen’ bloed – hengsten die ze aanbood op de KWPN Hengstenkeuring werden aangewezen, drie geprimeerd. “Ik zit echt op een wolk”, zegt Bos.

De eerste hengst die uit de fokkerij van Bos werd goedgekeurd was All At Once (Ampère x Gribaldi), die in 2012 werd goedgekeurd in Westfalen. Hij leverde nu twee premiehengsten (en een aangewezen hengst): publiekslieveling cat.nr. 301 (uit familie Nekemans Ice Princess STH v. Davino V.O.D.) en de kapitale cat.nr. 300 (uit Jamesons moeder Atilinda v. Negro), beide gefokt door Bos. Vitalis was een andere hengst die Bos in 2007 aankocht en op dezelfde avond kocht ze er z’n moeder Tolivia (D-Day x Argus) bij, die op dat moment drachtig was van Spielberg. Tolivia leverde nu de premiehengst One-Two-Three (cat.nr. 578 Vitalis III v. Vivaldi) en het merrieveulen dat werd geboren uit de combinatie met Spielberg (Dalivia) leverde de aangewezen cat.nr. 578 (v. Deparon U.S.). En tenslotte was er nog de combinatie van drie 104-paarden: de aangewezen cat.nr. 575 (Vitalis x Jatilinda v. All At Once uit Atilinda).

KWPN HK Dressuur: Meer fris bloed en daaronder ook een aantal merrietrekkers

Vorig jaar was al duidelijk waar te nemen dat de dressuurpaardenfokkerij in Nederland volwassener wordt met meer hengsten uit echte dressuurstammen en een verschuiving van vaderlijnen. Dat was dit jaar nog duidelijker: praktisch alle aangewezen dressuurhengsten komen uit stammen die dressuurpaarden hebben gegeven. Van de 72 voorgestelde dressuurhengsten (zeven afwezig) werden er 39 aangewezen. De jury bleef bij vier premies.

KWPN HK Springen: Zoektocht naar lichtvoetigheid levert vijftig springhengsten op voor VO

Lichtvoetigheid en het atletisch vermogen op de sprong. Dat waren de speerpunten op de tweede bezichtiging van de springhengsten op de KWPN-Hengstenkeuring vorige week woensdag en donderdag in Ermelo. Het leverde vijftig aangewezen hengsten op, waarvan er vijf als predicaathengst gehuldigd werden. Genetisch gezien zit er een aantal zeer interessante hengsten bij de uitverkorenen.

KWPN HK Tuigpaarden: HK-commissie levert goed werk met kleine, maar interessante jaargang

Een kleine, maar sterke en genetisch voldoende interessante tuigpaardjaargang werd afgelopen zaterdag op de KWPN Hengstenkeuring uitgenodigd voor het verrichtingsonderzoek. Voor het tweede jaar op rij slaagde de commissie, bestaande uit Thomas van der Weide, Bauke de Boer en voorzitter Lammert Tel, erin om gering tot gemiddeld verwante hengsten aan te wijzen én, zoals voorzitter Tel het verwoordde, daarbij ook nog eens ‘echte tuigpaarden’ te selecteren. De commissie deed goed werk en zorgde ook nog eens voor een heldere communicatie.

KWPN HK Geldersen: Daniël Mosterdijk gaat de Geldersen in en pakt direct een premie

Van de zeer royaal voor de tweede bezichtiging aangewezen groep Gelderse hengsten (elf aangewezen, tien aanwezig) wees de hengstenkeuringscommissie er zes aan voor het verrichtingsonderzoek. Cat.nr. 658 Olaf (Henkie x Sirius x Elegant) werd geprimeerd. Een super entree in de Gelderse fokkerij voor dressuurman Daniël Mosterdijk.

Laura Knijnenburg: ‘Ik durfde er niet eens van te dromen’

Laura Knijnenburg maakte onlangs in Someren een geslaagd debuut in de Intermédiaire II met Gringo (v. Apache) en heeft de smaak te pakken. Waar de amazone de eerste keer met een aantal foutjes al uitkwam op bijna 64%, zette ze ook al twee keer een proef neer die bijna 67% opleverde. “Ik kijk al mijn hele leven met heel veel bewondering naar de mensen die op dit niveau rijden en ik vind het ongelooflijk dat ik daar nu tussen rijd”, begint Knijnenburg te vertellen. “Maar wat ik echt bijzonder vind, is dat ik voel dat we de proef eigenlijk nog beter kunnen en dus ook nog mooiere punten kunnen rijden.”

Zoé Conter klopt in Florida aan de deur van Belgische springteam

Onder leiding van haar trainer Eric Lamaze lijkt Zoé Conter hard op weg naar het hoogste niveau in de internationale springsport. En met de tweede plaats in de loeizware viersterren Grote Prijs van het Winter Equestrian Festival lijkt ze zich afgelopen zaterdag tevens kandidaat te hebben gesteld voor een plekje in één van de teams die België komende zomer gaan vertegenwoordigen tijdens landenwedstrijden. McLain Ward was nog net een tikje te snel voor de 23-jarige amazone, maar met Davidoff de Lassus (Ugano Sitte x Ksar-Sitte) was ze wel Ben Maher de baas in de barrage. Haar Belgische collega’s Jos Verlooy met FTS Killossery Konfusion en Nicola Philippaerts met Gijs had ze in het basisparcours al achter zich gelaten.

