Deze week… Willem Greve en de Eldorado-dynastie

Hun carrières lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zelf reed Willem Greve met Eldorado van de Zeshoek TN nog naar de nodige successen aan het eind van de sportcarrière van de BWP-gefokte krachtpatser. Nu presteert Greve al op het hoogste niveau met de nafok van Eldorado. De prestaties in het Italiaanse Verona getuigen daar opnieuw van. Met Grandorado sprong hij bij hun eerste optreden meteen foutloos in de Wereldbeker. Met Highway M TN pakte hij de tweede prijs in de hoofdrubriek op vrijdag.

Met vader Eldorado sprong Greve onder meer naar de vijfde plek in de Nations Cup in Lummen, won hij een 1,50 m.-proef in Arnhem en eindigde hij tweede in Grand Prix van St Lô. Met Grandorado lijkt hij intussen op weg om dat te evenaren en zelfs te verbeteren. “In de Wereldbeker voelde hij echt abnormaal aan. Op vrijdag liep hij al heel fijn in het 1,50 m. en op zondag bevestigde hij gewoon. Zoals hij aanvoelt lost hij gewoon de hoge verwachtingen in. Het is echt een crack van een springpaard. Hij is de afgelopen maanden ook in zijn hoofd nog volwassener geworden en de rijderij krijg ik ook steeds beter voor elkaar. We vormen al zo lang een combinatie en we hebben jarenlang hard getraind om dit soort proeven te kunnen springen. Dat je dan meteen foutloos bent in de eerste Wereldbeker die je samen rijdt, doet deugd.”

Tessa Mensonides: ‘Dit is wel een stapje extra’

Nadat haar ‘huis-tuin-en-keuken-paard’ in de wei geblesseerd raakte, mocht dressuuramazone Tessa Mensonides van haar vriend een veulen uitzoeken. Uiteindelijk kwam ze via Marktplaats terecht bij Dorencio (v. Florencio) en hoewel dit hengstje het minst bewegende veulen in haar zoektocht was, viel ze als een blok voor hem. Het bleek een goede keus: de amazone hoopte ooit het Z met hem te halen, maar het werd haar eerste Grand Prix-paard. Het hele opleidingstraject lijkt Mensonides goed te liggen want ook met Jalegro-James (v. Negro) rijdt ze succesvol in de Subtop. Ook dit paard lijkt een talent voor de Grand Prix.

Vader en dochter Calis gaan door op nieuwe plek

Annemieke Calis (33) vertrok vijf jaar geleden naar het Friese Zwaagwesteinde. Af en toe kwam ze een dagje naar het Noord-Hollandse Zwaagdijk om vader Nico (67) te helpen met de paarden. Vanaf begin oktober is het anders: Annemieke startte Stoeterij de Miedloane op de boerderij die ze kocht met vriend Wesley. En Nico heeft besloten om daar, samen met haar, verder te gaan met wat hij het liefste doet: het trainen en opleiden van tuigpaarden.

Fokkers en eigenaren gebruiken IBOP voor graadverhoging

Het ‘tussenseizoen’ wordt door veel KWPN-fokkers en eigenaren gebruikt om hun merrie aan te bieden in een merrietest, vaak met het oog op graadverhoging. In het kader daarvan stonden er vorige week maar liefst vier IBOP-dagen op het programma. Eentje in Brummen (springen en dressuur), twee dagen in Luttenberg (spring- en dressuurdag) en één voor Gelderse paarden, waarin gekozen kon worden voor de aangespannen proef of de rijproef.

Van de Lageweg: ‘Cardento brengt gewoon springpaarden’

Cardento overleed in 2019 op 27-jarige leeftijd. Maar via zijn nafok leeft hij voort. En hij stijgt nog altijd op de HorseTelex Results Ranking. De hengst die bijna dertig jaar geleden werd geboren staat momenteel vijfde op de HorseTelex Wereldranking. “Ik ken niet zoveel hengsten waarvan op zo’n leeftijd, elke keer nog weer opnieuw toppaarden opduiken. Steeds weer nieuwe. Van Cardento komen er nog steeds nieuwe toppers bovendrijven”, vertelt Wiebe-Yde van de Lageweg.

