Deze week… Wiona-Utopia levert weer een NMK-podiumkandidaat

Op de vijf Centrale Keuringen voor die van Gelderland (Limburg, Zeeland, Utrecht, Friesland en Drenthe) konden in totaal tien dressuurmerries geselecteerd worden voor de NMK. In Ermelo kwamen er daar in één klap dertien bij. In de breedte was deze jaargang voor Gelderse begrippen misschien niet de sterkste, maar in de top absoluut. Met kampioen Phoenix-Utopia RS2 (Jameson RS2 x San Remo) heeft RS2 Dressage een podiumkandidate voor de NMK en misschien wel een opvolger van haar moeder (NMK-kampioene Wiona-Utopia).

In de sport kwam de NMK-Kampioene van 2006, Wiona-Utopia – een dochter van San Remo uit de moeder van KWPN-hengst Vivaldi; Renate-Utopia (Jazz x Ulft) – niet tot de top (ze is ZZ-Licht geklasseerd). Als fokmerrie echter – en daar gaat het toch eigenlijk om in de fokkerij – maakt ze haar NMK-titel meer dan waar. Haar eerste dochter Jakarta-Utopia RS2 (v. Lord Leatherdale) loopt internationaal in de Lichte Tour met Muis Schreuder, haar tweede dochter Kardinale-Utopia (v. Toto jr) werd als driejarige derde op de Nationale Merriekeuring en is ZZ-Licht geklasseerd, haar derde zoon Lacrosse RS2 (v. Ferdeaux) werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, is ZZ-Zwaar geklasseerd en wordt nu voorbereid op de Lichte Tour door Zoë Kuintjes, haar vierde dochter More Romance Utopia (v. For Romance) won afgelopen donderdag in Ermelo de Pavo Cup-voorselectie (84 punten) en haar zesde dochter is Phoenix-Utopia RS2 (v. Jameson RS2), de nieuwe kampioene van Gelderland.

Smolders pleegt Global-coup in Riesenbeck

Met de meeste ogen gericht op thuisfavorieten zoals Daniel Deusser en klassementsleider Maikel van der Vleuten, had niet iedereen de winst van Harrie Smolders en Uricas v/d Kattevennen (v. Uriko) in de Global Champions Tour GP van Riesenbeck zien aankomen. Smolders was dit voorjaar wat minder vaak bij de Globals te zien, maar bestormt nu het klassement.

Monique Peutz: ‘Een EK met gemengde gevoelens’

Op het Europees kampioenschap in Kronberg moest het Nederlandse juniorendressuurteam het afgelopen week voor het eerst in 28 jaar zonder eremetaal stellen. Op voorhand was al duidelijk dat een medaille winnen moeilijk zou worden, maar de tiende plaats in de landenwedstrijd was teleurstellend en toont aan dat er in de toekomst veel moet veranderen, wil Nederland zich weer met de top kunnen meten.

‘Beoordeling jonge paarden belemmert doorstroming naar hoogste niveau’

In de HorsesTV-uitzending van juli spreken Adriaan Hamoen, Kirsten Brouwer en Koos Poppelaars met presentator Dirk Willem Rosie over het WK Jonge Dressuurpaarden, dat van 3 t/m 6 augustus wordt verreden in Ermelo. Draait dit WK om fokkerij of om rijkunst? De Paardenkrant praatte na met de drie gasten.

Familie Beuving met twee fokproducten naar NMK

Tot grote verrassing van Anne-Marie Sas uit Ruurlo werd haar eerste fokproduct Pfilithya (v. Cape Coral RBF Z) vorige week woensdag op de CK van Drenthe in Exloo uitgeroepen tot kampioene in de springrichting. En dat terwijl een merrie van buurman en collega-dierenarts Jeroen Smak een dag eerder springkampioen werd van de regio Gelderland. Vanuit Drenthe mogen in totaal vijf merries naar de NMK en daarbij zitten er twee van het oer-Drentse echtpaar Ria en Albertus Beuving.

