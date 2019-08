Deze week… WK Ermelo groeit naar topniveau

De paradox van het leven wil dat je ergens afscheid van moet nemen tegen de tijd dat je er juist heel erg goed in bent geworden. Dat geldt voor bestuurders, voor leden van de hengstenkeuringscommissie en nu dan ook voor de organisatie van het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo.

Vier jaar lang rijpte het kampioenschap op het Nationaal Hippisch Centrum naar een ongekend niveau. En net nu ruiters en eigenaren nergens anders meer heen willen, net nu een afgeladen stadion niet meer te houden is als hun favorieten afslaan bij A richting X, ja nu keert het WK jonge dressuurpaarden volgend jaar terug naar Verden. Verder lezen over het WK Jonge Dressuurpaarden kan nu al online.

Stan van Eijk en Eline Houterman bekronen opmars met kampioenslint

“Ik was meer bezig met de kwalificatie voor het WK, dan met het Nederlands kampioenschap”, vertelt de kersverse Nederlands kampioen tweespan Stan van Eijk. In Hulsberg prolongeerde de thuisrijder zijn titel. Eline Houterman werd gehuldigd als Nederlands kampioene bij de enkelspannen. Beide kampioenen stonden na de dressuur nog in de middenmoot, maar wisten de marathon en de vaardigheid te winnen.

Van der Vleuten snoept winst uit handen van Pieter Clemens

Grote rubrieken, een goede sfeer, een aantal extra bewegende veulens, modern gelijnde enters en twenters en een wat tegenvallende rubriek driejarigen kenmerkten de jeugdrubrieken op de Haflinger CK Oost van de KVTH zaterdag op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Met acht driejarigen voor de elitekeuring schoot de jury behoorlijk uit de slof gezien de kwaliteit. Ook een beetje verrassend was het dan dat kopnummer Nikora van de Haflingerhoeve vanaf de derde plek uit deze rubriek naar voren schoot en zich later als jeugdkampioene mocht laten huldigen.

Lendoline de troef van Wout Liezen voor NTD

Algemeen kampioene van de Centrale Keuring van de Regio Tuigpaarden Noord werd de extra dravende sportief en elegant gebouwde driejarige black beauty Lendoline (Eebert x Gwendoline van Manno). Daarvoor versloeg zij haar stalgenote de elite-sportmerrie Heideroos (Cizandro x Renovo). Heideroos staat ook te boek als moeder van de tweejarige Mary-Rose MJDB (v. Delviro) die ook in de kampioenskeuring liep.

Jury schiet uit slof met acht driejarigen voor elitekeuring

