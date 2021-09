Deze week… WK Jonge Springpaarden: dé plek om je beste paarden te laten zien

Philipp Weishaupt wist al heel lang waar zijn Coros (Cornet Obolensky x Arpeggio) toe in staat was. En de Duitse fokkers kenden hem ook al van het Bundeschampionat. Maar Weishaupt wilde de rest van de wereld ook graag laten zien hoeveel kwaliteit deze zesjarige Westfaler hengst heeft. Dus zette hij zijn beste beentje voor op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken en belandde op het hoogste podium. Een soortgelijk verhaal geldt voor Christian Ahlmann en zijn vijfjarige Dominator-zoon Querido VG Z. Kortom: topruiters en hengstenhouders gebruiken dit Wereldkampioenschap om te laten zien waar hun paarden toe in staat zijn.

Achteraf is het altijd makkelijk praten, maar hier en daar leken het echt perfect geregisseerde optredens van de Duitse topruiters en de bijbehorende hengstenhouders. Neem het verhaal van Dominator 2000 Z. Eerst liet hij zien dat hij weer in topvorm is in de Sires of The World. Op één honderdste van een seconde na won Christian Ahlmann deze rubriek met zijn ‘Domi’. Twee dagen later schitteren twee van zijn zonen in de finale van de vijfjarigen. Met Querido VG Z (mv. Chellano) wordt Ahlmann Wereldkampioen. Stalruiter Angelique Rüsen eindigt met Diabolo van Bets Z (mv Cassini II) op de negende plaats. Mooier kan bijna niet.

Pech achtervolgt Nederlands eventingteam

Het zit de Nederlandse eventingteams niet mee op het EK. Er was goede hoop op medailles bij de pony’s, junioren en young riders, maar die vielen door pure pech in het water. Afgelopen weekend kreeg ook het senioren NL-team in het Zwitserse Avenches het geluk niet aan zijn zijde. Na een hoopvolle start wist alleen Merel Blom de wedstrijd uit te rijden. Het nog jonge team van coach Andrew Heffernan deed er wel ervaring op.

Isabell Werth: ‘Een pensioendatum wil ik nog niet geven’

De afgelopen weken barstte in de media een kleine storm los: Isabell Werth zou haar wedstrijdpensioen – na Parijs 2024 – aangekondigd hebben, wat vervolgens door allerhande media werd overgenomen. “Wat er in de media van gemaakt is heeft mij behoorlijk verrast”, lacht de 52-jarige amazone nadat ze eerder die dag met DSP Quantaz de Deutsche Bank-preis in Aken won. “Ik heb echt geen aankondiging over mijn pensioen gegeven.” Hoe ziet ze de toekomst dan wel voor zich? De Paardenkrant sprak in Aken met de meest succesvolle amazone ter wereld.

Kanker bij paarden: zeldzaam en moeilijk te behandelen

Af en toe komt er een nieuwsbericht voorbij over een paard dat is ingeslapen als gevolg van een tumor. Onder de noemer ‘Samen krijgen we kanker klein’ zamelt Universiteit Utrecht geld in voor onderzoek, maar momenteel loopt er voor paarden alleen een onderzoek naar een nieuw medicijn dat ingezet kan worden bij sarcoïden, de tumorvorm die in de paardenpraktijk de meeste problemen oplevert. De resultaten daarvan laten nog wel even op zich wachten. Gespecialiseerde klinieken zijn er niet. Wat weten we wel? Prof. dr. Marianne Sloet, hoogleraar inwendige ziekten paard aan de Universiteit Utrecht, geeft in de Paardenkrant van deze week uitleg over de soorten kanker en behandelingsmogelijkheden.

De waardevolste erfenis van Platinum Stable: Ferguson

Nauwelijks vijf jaar heeft Platinum Stable, de droom van een Aziatisch paardenparadijs, bestaan in Nederland. Maar toch heeft de Nederlandse fokkerij er wat waardevols aan over gehouden: Ferguson. De Floriscount-zoon maakte deze zomer enorme indruk met zijn nafok in de Pavo Cup. Vier van de negen medailles waren voor Ferguson-nakomelingen. Volgens Rom Vermunt, de ontdekker en huidige eigenaar van de hengst, is het niet gek dat de nakomelingen – de oudsten zijn dit jaar zes geworden – nu gaan opvallen. “Onder het zadel komen ze tot hun recht.”

