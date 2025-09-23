Deze week… WK ponymennen, EK Eventing en vijf Shetlandkeuringen

Deze week lees je in de Paardenkrant onder andere een uitgebreid verslag van het WK ponymennen waar het medailles regende voor de Nederlandse menners. Verder uiteraard ook aandacht voor het EK eventing in Blenheim en de verschillende ponykeuringen van de afgelopen week. Verder lees je onder andere interviews met Hilde Sanders en Daan van Geel en nog veel meer.

Medailleregen voor Nederlandse menners

Het WK voor ponymenners bleef afgelopen weekend in alle rubrieken zenuwslopend spannend totdat de laatste meter in de vaardigheid verreden was. Uiteindelijk was er in het Franse Le Pin au Haras goud voor tweespanrijdster Rodinde Rutjens, goud voor vierspanrijdster Marijke Hammink én goud voor het landenteam. “Het is precies goed gekomen, maar als de marathon en vaardigheid moeilijker waren geweest dan was het verschil groter geweest”, meent de winnende bondscoach Ad Aarts.

Rodinde Rutjens won voor de vierde keer op rij de wereldtitel bij de tweespannen. Dit keer met minieme voorsprong, omdat het balletje voorsprong dat ze aan het begin van haar afsluitende vaardigheid had, al snel op de grond van de fraaie piste lag. “Ik dacht, ik maak het spannend, dat is interessant voor alle mensen die zijn komen kijken”, klinkt het uitgelaten uit de mond van Rutjens. “Na die fout moest ik de kop er wel goed bijhouden, maar dat lukte gelukkig.”

Lees alles over de Wereldkampioenschappen voor ponymenners in de Paardenkrant nr. 39

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

EK Eventing biedt toekomstperspectief

Het EK Eventing in Engeland voldeed afgelopen weekend aan alle verwachtingen: in Blenheim stond een dikke cross, was sprake van een prachtige entourage en betrokken publiek. Enkel het Engelse team deed niet geheel mee, met twee (uit)vallers. De gouden medaille van Laura Collett en de bronzen van teamgenoot Tom McEwen maakten dat echter weer goed, terwijl zilveren Michael Jung zijn ‘verlies’ sportief opvatte. Met twee nagenoeg foutloze crossrondes en sterke optredens in het springen overtrof de kleine Nederlandse delegatie misschien zelfs de verwachtingen.

Hilde Sanders: ‘Ik heb veel om van te genieten’

Na een afwezigheid van vijftien jaar de slipjas weer aantrekken en bij die rentree gelijk naar een winnende score van bijna 70% rijden. Die knappe prestatie leverde Hilde Sanders onlangs op de Subtopwedstrijd in Houten, waar ze met haar zelfopgeleide Luca (v. Millennium) debuteerde in de Lichte Tour. De dolgelukkige amazone had niet lang tijd om op haar wolk te zitten want daags na de wedstrijd moest ze opnieuw onder het mes. De ziekte van Crohn belemmert haar paardenleven, maar toch blijft Sanders optimistisch.

Daan van Geel na tien jaar terug in actie op WK Jonge Springpaarden

Voor springruiter Daan van Geel is het heel belangrijk dat een paard genoeg kilometers heeft gemaakt voordat hij ermee naar het WK voor jonge springpaarden gaat. Nu is het weer zover. Deze week verschijnt hij na tien jaar afwezigheid met twee zevenjarige paarden in de ring op Zangersheide in Lanaken. Het gaat om Nelson Pessoa (v. Harley VDL) en de zelfgefokte Nadia VG (v. Zento). Tien jaar geleden schitterde hij voor het laatst op het WK met Dy Zento.

“Ik ga er naartoe net als naar elk ander concours en ik ga er zo goed mogelijk mijn best doen om nulritten te rijden. Je weet dat als er een balkje valt, het een moeilijk verhaal wordt, daar met allemaal toppaarden en topruiters. Ik ben benieuwd hoe mijn paarden reageren in de indrukwekkende hoofdring.” Voor Van Geel is het ook een stukje dat hoort bij de opleiding van de paarden, de corebusiness van het bedrijf dat hij samen met zijn vrouw Mareille Schröder al meer dan 25 jaar runt en dat gevestigd is in het Zuid-Drentse Gees.

Het BBB Landbouwministerie leverde niet(s) op belangrijkste thema’s

In de formatie-onderhandelingen gaf BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas de miljarden in het transitiefonds (ooit zat er een miljard of 24 in) weg voor rode diesel en de V van visserij terug in de naam van het landbouwministerie. Nu, een jaar en een dubbele kabinetsval later, komt de rode diesel toch niet terug en zijn er nog steeds geen plannen waarvan experts verwachten dat ze Nederland van het stikstofslot halen. Gek is dat niet: elk voornemen in Den Haag begint namelijk met een pot geld. De Paardenkrant zet op rij wat het BBB-landbouwministerie heeft geleverd.

Verder in de Paardenkrant van deze week:

Florinoor Hoogland: ‘Nu lijkt alles mogelijk’

Nations Cup-finale prooi voor Nederlandse children

Gilles Thomas breidt voorsprong uit in Global Champions Tour

Spannende ontknoping in young riders competitie tuigpaardrijders

Analyse: Het BBB Landbouwministerie leverde niet(s)

Sfeervolle finales bij dressuurkampioenschappen Fries ras

Michel Robert: ‘Aarzel nooit om van gebaande paden af te wijken’

Kleinste Shetlandpony Paquita blijkt grootste kampioen

Shetlandmerrie Promis van de Buitenweg topper van de dag

Dag- en erekampioene Rowena van de Zworrel scoort ook met nafok

Shetlandmerrie Noora van de Vijfmorgen springt eruit

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop