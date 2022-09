Deze week… WK toont waarde van ‘Ermelo’ als topaccommodatie

21.000 toeschouwers uit alle hoeken van de wereld genoten afgelopen week van de terugkeer van het WK Jonge Dressuurpaarden naar Ermelo. Met een Deense (Lyngbjergs St. Paris), een Duitse (Global Player OLD) en een Nederlandse (Kjento) wereldkampioen waren de verhoudingen tussen de voornaamste producenten van dressuurpaarden mooi in evenwicht.

Het KWPN deed als mede-organisator goede zaken met een geslaagd evenement, maar met tien finalisten, het geprolongeerde goud van Kjento en het verrassende brons voor Lennox US was het KWPN ook als stamboek in de top vertegenwoordigd. Oldenburg was met negen finalisten, het goud voor de zesjarige Global Player OLD, het zilver voor de zevenjarige Destello OLD en het brons voor de vijfjarige Fashion Prinz OLD ook heel succesvol.

Geen voorbij komen aan Kjento bij zevenjarigen

De WK-finale voor de zevenjarige dressuurpaarden leek na de kwalificatie van vrijdag een spannende te worden. De zilveren medaillewinnaar van vorig jaar, Escamillo, kwam gevaarlijk dicht bij winnaar Kjento in de buurt, maar na fouten in de finale restte hem ‘slechts’ het brons. Charlotte Fry bracht met de wereldtitel voor Kjento de derde gouden WK-medaille (na de twee van Glamourdale) naar Van Olst Horses in Den Hout. Het zilver ging naar de voormalig Bundeskampioen Destello OLD gereden door Beatrice Hofrogge.

Wervelende springsport levert Daniel Deusser zege op

There is no place like Spruce Meadows. Samen met Aken vormen de ‘Masters’ in Calgary zowat het hoogste wat de springsport te bieden heeft. De imposante grasarena draagt enkel bij aan de grandeur. De kers op de taart is de traditionele Grand Prix op zondag waar het kaf van het koren wordt gescheiden door huizenhoge hindernissen. Het werd een knaleditie, heuse reclame voor de springsport, waarin Daniel Deusser uiteindelijk als enige over drie omlopen foutloos bleef en de dikste cheque mee naar huis mocht nemen op zijn fenomeen Killer Queen VDM (v. Eldorado van de Zeshoek TN).

Kars Bonhof schittert nu ook op Poolse bodem

Het was wel wat, de zomer van Kars Bonhof. De ruiter uit Epe reed tot dit voorjaar voornamelijk op tweesterrenniveau. Spoelen we een paar maanden vooruit dan heeft hij al twee vijfsterrenconcoursen en een hele rits andere topwedstrijden achter de rug. Zijn laatste wapenfeit dateert van afgelopen weekend in Warschau. In de Poolse hoofdstad sprong hij naar de achtste plaats in de viersterren Grand Prix en reed hij ook 0/8 in de landenwedstrijd met zijn topper Hernandez TN (ex-Hamilton Leva WD, v. Kannan). Het Nederlandse team werd uiteindelijk vierde.

De afstammelingenkeuring lijkt z’n langste tijd gehad te hebben

In het najaar van 2019 zijn de afstammelingenkeuringen door het KWPN (onder andere door de fokkerijraad) uitgebreid geëvalueerd en is besloten om de centrale afstammelingenkeuring voor springhengsten af te schaffen en die voor dressuurhengsten voort te laten bestaan in verband met de informatieve waarde voor de fokkers. Maar informatieve waarde had de afstammelingenkeuring 2022 nauwelijks. Tijd om de afstammelingenkeuring helemaal op de schop te doen? Voorzitter van de hengstenkeuringscommissie Bert Rutten en hengstenhouders Joop van Uytert en Gertjan van Olst reageren in de Paardenkrant van deze week.

