Deze week… WK valt in Ermelo níet in het water

Zelfs een wolkbreuk van moessonformaat kon het wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden niet echt deren. Ook niet toen zondagmiddag een vuistdikke stroomkabel aan de voorkant van het Nationaal Hippisch Centrum doorbrandde en het hele evenement op zwart ging. De viptent moest het zonder bitterballen stellen, maar dat was het dan wel zo’n beetje.

Ondanks de enorme pech met het weer was de sfeer in Ermelo top. 20.000 mensen genoten van een geweldig evenement, dat volgend jaar in Ermelo zijn 25e editie gaat beleven. Terwijl een voor noodgevallen gereedstaande aggregaat van Koopmans in gereedheid werd gebracht, moest Hans Peter Minderhoud met My Toto (de eerste deelnemer aan de finale voor zesjarige dressuurpaarden) twintig minuten langer rondstappen op het voorterrein. In de stromende regen. “Het water stond halverwege mijn laarzen”, vertelde Minderhoud na afloop, omhangen met de sjerp van de wereldkampioen.

Lees alles over het WK jonge dressuurpaarden in de Paardenkrant van deze week.

‘Vergeten’ My Toto wint kleine én grote finale

“Eerlijk gezegd denk ik dat de juryleden hem in de eerste ronde vergeten zijn”, zegt Hans Peter Minderhoud als zijn paard My Toto (v. Glock’s Toto Jr.) gekroond is tot wereldkampioen van de zesjarige dressuurpaarden. Het is in de 24-jarige geschiedenis van het WK nog maar één keer eerder vertoond, dat een afvaller tot wereldkampioen werd gekroond. Dat was in 2008, toen Jana Freund de kleine finale moest winnen om Dramatic de titel te kunnen laten pakken. En zondag gebeurde het weer: de winnaar van de kleine finale, de wedstrijd voor de afvallers, werd ook de winnaar van de grote finale.

Het interview met Hans Peter Minderhoud lees je deze week in de Paardenkrant.

Finale vijfjarigen stelt wat teleur, Quinn G maakt veel goed

Het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden is normaal gesproken het sterkste van de drie kampioenschappen voor jonge paarden. In de jongste categorie gaat het voornamelijk om de kwaliteit van het paard, bij de zes- en zevenjarigen speelt de training en rijderij een nog grotere rol. Dit jaar was de finale op het WK in Ermelo wat teleurstellend, al maakte de fantastische kampioene, Andreas Helgstrands Deense merrie Quinn G (Quaterhit x Fassbinder), veel goed. Hét paard van Ermelo 2023.

Lees alle verslaggeving over het WK jonge dressuurpaarden, inclusief fotoserie, in de Paardenkrant van deze week.

KWPN-keuringsseizoen komt tot ontknoping op KWPN Kampioenschappen

Het KWPN-keuringsseizoen startte dit jaar al vroeg, in mei startten Gelderland en Overijssel al met verschillende stamboekkeuringen en de maanden juni en juli waren bomvol. De ontknoping volgde in het laatste weekend van juli, waarna de balans opgemaakt kon worden richting de KWPN Kampioenschappen. In Ermelo komen aankomend weekend traditioneel de beste KWPN-paarden voor de jury om uit te maken wie de nationale titels mee naar huis mogen nemen.

In de Paardenkrant van deze week een fotoserie naar aanleiding van het afgelopen keuringsseizoen.

Vanuit de pensionadowei: Ingmar, de hengst met het hart van een reus

C-Ingmar (Cassini x Landego) behoorde tot de beste springpaarden van zijn generatie. Met zijn enorme springvermogen en gouden instelling bracht hij Pia Luise Aufrecht naar Aken en Calgary. “Hij had altijd de drive om over de hindernissen te gaan”, vertelt Pia Luise over haar grote witte vriend. Vergezeld door een stel van zijn getalenteerde kinderen, brengt Ingmar (30) zijn oude dag door als de koning van Stal Het Oosterbrook in De Lutte, de thuishaven van Pia Luise en haar man Gert Jan Bruggink.

Lees het verhaal over deze bijzondere hengst deze week in de Paardenkrant.

Jelle van der Kooi wint klavertje drie-titel bij Friezen

Een tikkeltje eerder dan gepland moesten de heren klavertje drie-rijders zich met hun Friese paarden in tuig melden in de ring van CH Buitenpost. De hevige regenval van die dag maakte het onmogelijk voor de springruiters om te rijden op het inmiddels glad geworden mooie veld in Buitenpost. Hoe de grasconditie zou blijven na een hele serie tuigrubrieken was ongewis. Om er zeker van te zijn dat de kampioenschappen wel door konden gaan, werd gekozen voor een vervroegd kampioensblok vroeger in de middag. Uiteindelijk ging Jelle van der Kooi uit Sint Nicolaasga er met de eresjerpen vandoor.

Het hele verslag staat in de Paardenkrant van deze week.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop