Deze week… Wolven veroorzaken stress, dierenleed en welzijnsdilemma’s

Het artikel over de huidige situatie omtrent wolven voor de Paardenkrant was net klaar, toen weer een dode pony werd aangetroffen in een Drentse wei. Shetlandpony Geintje, al drie generaties aanwezig op de boerderij van familie Bosker in Wittelte, is waarschijnlijk de derde pony in Nederland die op gruwelijke wijze door een wolf is omgebracht – naast honderden schapen, een paar pinken en zelfs koeien. Met ‘Dit kan toch niet langer zo doorgaan!!’ verwoordt de eigenaresse wat veel paarden- en veehouders denken.

Nu er steeds meer meldingen over wolvenaanvallen komen, niet alleen op schapen, maar ook pinken en pony’s, neemt ook de discussie over de terugkomst van de wolf in Nederland toe. Daarom in de Paardenkrant van deze week een groot verhaal over de huidige situatie. Aan het woord komen pony- en paardeneigenaren wiens dieren gegrepen zijn door de wolf, de Sectorraad Paarden, een dierenarts, een afrasteringsbedrijf en BIJ12 (de organisatie in Nederland die de wolvenpopulatie volgt en DNA afneemt als er schade is). Lees deze week in de Paardenkrant hoe de situatie er momenteel voor staat.

Boekelo legt Nederlands eventingprobleem opnieuw bloot

Military Boekelo organiseerde vorige week vrijdag een bijeenkomst over de toekomst van de eventingsport in Nederland. Want hoe kan het dat we al jarenlang een internationaal topevenement hebben in dit land, terwijl de Nederlandse deelnemers daar ook al jaren geen rol van betekenis spelen? De dag erna, in de cross van Boekelo, bleek maar weer dat er inderdaad heel veel werk aan de winkel is. Natuurlijk waren er lichtpuntjes, maar van uitgeschakeld worden in de Nations Cup omdat slechts twee ruiters de cross uitrijden, wordt niemand blij.

Lees in de Paardenkrant van deze week de reactie van bondscoach Andrew Heffernan.

Beau Posthumus: ‘Dit heb ik niet durven dromen’

De grootste verrassing in Boekelo was young rider Beau Posthumus. Met haar Ierse schimmel Smokie reed de pas 21-jarige amazone de beste cross: foutloos in een tijd van 10.32. Een oranje lichtpuntje in de eventingsport, met dank aan de Ierse fokkerij.

Het interview met Beau Posthumus staat deze week in de Paardenkrant.

Goede start voor Mans Thijssen in Marokko

Het bijzonder talrijk aanwezige publiek kirde van plezier toen na afloop van de viersterren Grote Prijs in Tétouan bleek dat de zege in Marokkaanse handen bleef. De bekendste Marokkaanse ruiter, Abdelkebir Ouaddar, was in de eindafrekening een pak sneller dan de concurrentie op zijn BWP’er Istanbull V.h. Ooievaarshof (v. Casall) en zegevierde voor de ogen van zijn landgenoten. Mans Thijssen tekende voor een knappe zesde plaats met Hello (v. Ambler Gambler).

Lees het verslag van de wedstrijd in Marokko in de Paardenkrant van deze week.

De filosofie van het fokkerssyndicaat Groupe France Elevage

Twintig jaar geleden kwam Arnaud Evain met het idee en het initiatief om een syndicaat van Franse fokkers te vormen. Een samenwerking van gelijkgestemden, met wortels in de sport, die allemaal wat geld inlegden om interessante hengsten voor hun eigen fokkerij te kunnen aanschaffen. En natuurlijk ook om deze hengsten gezamenlijk te exploiteren. Het was het begin van Groupe France Elevage, inmiddels de grootste hengstenhouderij van Frankrijk en internationaal een gevestigde naam.

