Deze week… Zangersheide tilt hengstenkeuring naar hoger plan

Het stamboek uit Lanaken had sport altijd al voorop staan in haar fokkerijfilosofie. Maar nog niet eerder kwamen sport en fokkerij zo samen als afgelopen week op het gloednieuwe evenement Zangersheide International. Het resulteerde in een recordaantal aanmeldingen en goedgekeurde hengsten, een drukbezochte hengstenshow en veilingprijzen zoals we van Zangersheide gewend zijn, ook al was dit de eerste hengstenveiling. Maar ook: mannen als Henrik von Eckermann, Jeroen Dubbeldam en Pius Schwizer op de tribune bij het vrijspringen. Kortom, een formule die voor herhaling vatbaar lijkt. Judy-Ann Melchior kondigde alvast aan dat dit een jaarlijks terugkerend evenement wordt.

Fokkerij en sport kwamen letterlijk bij elkaar in Sentower Park. Want wie het vrijspringen van een klein afstandje bekeek, kon ook het internationale springgeweld met een schuin oog volgen. Of in ieder geval heel eenvoudig heen en weer lopen tussen de losrijdpiste, de viersterrenwedstrijd en het vrijspringen. Interessant voor de fokkers, die normaal gesproken ook niet ieder weekend op concours aanwezig zijn en nu wellicht hun fokproducten onder buitenlandse ruiters live in actie konden zien, maar natuurlijk ook voor de ruiters. Frederik De Backer, vijf lange dagen in Opglabbeek aanwezig als omroeper, presentator en veilingmeester, zag het gebeuren. “Dat de nummer één van de wereld hier op z’n gemakje op de tribune gaat zitten, op zichzelf, om het vrijspringen van de jonge hengsten te bekijken. Dat kun je normaal gesproken niet creëren, maar hier gebeurde het. Dat is winst voor iedereen.”

Kirsten Brouwer: ‘Keihard werken wordt beloond’

Na een goed geslaagd concours op Jumping Amsterdam, deed Kirsten Brouwer er in de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster met Foundation (v. United) nog een schepje bovenop. Het duo werd twee keer derde in de pittige wedstrijd, die werd gewonnen door de Deense Nanna Skodborg Merrald met Blue Hors Zepter (v. Zack). Brouwer was na Amsterdam al tevreden, maar de derde plaats in Duitsland is zeker zo bijzonder vertelt ze: “We werken er keihard voor en doen alles zelf. Dat het nu zo lukt is heel speciaal.”

Paulien: ‘Wat een paard wil, is eerlijkheid en respect voor zijn harde werken’

Freelance Paardenkrant-medewerker Dinette Neuteboom maakte onlangs een serie met de bekende Amerikaanse paardentrainer Monty Roberts. Het gesprek zette haar aan het denken en riep nieuwe vragen op. Vragen die Dinette voorlegde aan Paulien, die een speciale gave heeft waardoor het voor haar mogelijk is om met paarden te communiceren. In het interview dat Dinette vervolgens met haar deed, vertelt Paulien over haar ervaringen met sportpaarden, recreatiepaarden en manegepaarden. Over het geluk en leed dat deze paarden ervaren en hoe we tot een betere welzijnssituatie kunnen komen.

Karakter speerpunt in fokkerij familie Hoedemaker

“Je bent natuurlijk altijd een beetje gekleurd als je naar je eigen paarden kijkt, maar als ik naar Oletaire ging kijken in de training bij Vai en Sjak, vond ik haar keer op keer bijzonder”, vertelt Carlien Hoedemaker-Bos over haar IBOP-topper Oletaire. De dochter van Grand Prix-hengst Ebony liep afgelopen vrijdag in Brummen naar 83,5 punten en was daarmee de dagtopper. In de springrichting deelden twee merries de hoogste score van 80,5 punten. Het gaat om Isaura SF (v. Vittorio) en Miss Lette (v. Grandorado TN).

NRPS-dressuurrichting verrijkt zich met aantal echte toppers

Op de hengstenkeuring van het NRPS op de nieuwe locatie in Dronten kregen afgelopen weekend zeventien van de 28 aangeboden dressuurhengsten een kans om zich te bewijzen op de NRPS-showdag op 25 maart, maar vooral daarna in het verrichtingsonderzoek. Daaronder een handvol echte toppers, waarvan een paar al bekendheid verwierven op de KWPN Hengstenkeuring. “Het is super leuk dat de dressuurrichting zo’n groei laat zien. We konden een mooie collectie selecteren, met een brede top, waarbij een aantal keren sprake was van de ‘wauw-factor’. Echt iets om trots op te zijn”, vertelt jurylid Joyce Lenaerts enthousiast.

