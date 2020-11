Deze week… Zonder ijzers op hoger niveau, kan dat?

Een paard dat wat serieuzer aan het werk komt, wordt vaak ‘netjes op de ijzers gezet.’ Het hoort erbij, zoals een zweepje hoort bij de standaarduitrusting van een manegeruiter. Tegelijkertijd is er ook een groep die zweert bij natuurlijk bekappen (en dus geen ijzers), maar dat zijn over het algemeen geen wedstrijdruiters. Hier en daar zien we een paard in de ring met blote voeten. Gaan we dat vaker zien en is dat wenselijk? We vroegen het aan ruiters, de hoefsmid van TeamNL, een docent van de opleiding tot hoefsmid, een osteopaat. En Jan Greve, voor wie het heel duidelijk is: “We kunnen de natuur niet verslaan.”

De Zwitserse springruiter Beat Mändli heeft dit jaar bewezen dat het kan: een Grand Prix winnen met een paard zonder ijzers. Met Vic des Cerisiers won hij begin oktober de 137.000 dollar Coca-Cola Grand Prix CSI3* in Tryon. In totaal heeft de Zwitser nu zeventien paarden zonder ijzers, maar of dat zo blijft weet hij nog niet. “Ik had het geluk dat ik in Amerika verbleef op een boerderij met verschillende soorten goede bodems. Daarmee bedoel ik geen stenen en beton, maar wel deels gehard en dus met veel variatie. Hoe lang ik de paarden ijzerloos laat, weet ik niet. Maar ik kan wel zeggen dat alle paarden er op een bepaalde manier van hebben geprofiteerd.”

Strijd om macht over IHW-stamboek ontbrand

Het International Heavy Warmblood heeft een nieuw bestuur. Althans: zo lijkt het. Bij dit stamboek van rond de zeventig leden, waar alleen al dit jaar 29 leden werden geroyeerd, weet je het namelijk nooit helemaal zeker. Het IHW – een officieel door de Nederlandse overheid goedgekeurde Paardenpaspoort-uitgevende Instantie (PPI) – kent een weinig florissant verleden met ruziënde (bestuurs)leden die elkaar royeren, bedreigen en beschuldigen van malversaties.

Kansen op deelname Olympische Spelen reëel voor Apache-zoon Eclips

Opeens dook hij op in de Amerikaanse dressuuruitslagen; Eclips (Apache x Ferro), het paard waarmee Subtopamazone Barbara Soederhuizen vorig jaar nog de Inter médiaire II won in Ammerzoden. Onder zijn nieuwe Canadese ruiter Chris von Martels won de Apache-zoon onlangs de Grand Prix in Wellington. Het bijzondere is dat Soederhuizens avontuur met Eclips nog niet ten einde is. Voor de mede-eigenaresse van dit piaffe-, passage- en pirouette-talent is een Olympisch avontuur niet uitgesloten.

Animo voor hengstenkeuring onverminderd groot in coronajaar

Het is zonder twijfel een ‘anders-dan-anders jaar’ en de KWPN Hengstenkeuring is zonder publiek niet wat we gewend zijn. Maar één ding is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar: het enthousiasme van KWPN-fokkers en hengstenhouders om aan het spelletje mee te doen. Een pandemie weerhoudt hen dus niet. Wel missen ze ‘Den Bosch’ nu al, en zijn er hier en daar vraagtekens over de daadwerkelijke afzet.

Is afwijzing vanwege minder goed gevormd spronggewricht nog wel van deze tijd?

Het is al een oude discussie, die steeds weer opnieuw oplaait. De afwijzing van een paard voor stamboekopname of graadverhoging vanwege een niet mooi gevormd spronggewricht: vaak een vermeende hazehak. Zo ook onlangs weer na de IBOP. De inspecteur moet het beleid uitvoeren en zich aan de reglementen houden en wordt dan vaak gezien als boosdoener. Maar nooit is wetenschappelijk bewezen dat een afwijkend spronggewricht als een hazehak of reebeen de sportprestaties en zelfs duurzaamheid in de weg staat. Het lijkt erop dat het tijd geworden is voor actie en te bezien of het reglementaire overblijfsel uit de vorige eeuw nog steeds terecht is, of mogelijk bijgesteld moet worden.

