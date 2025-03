Deze week… Zonik Plus en Maxima Bella nieuwe dressuursterren

De Paardenkrant nr. 10 staat boordevol interviews en interessante verhalen. Onder andere over CDI Lier waar de negenjarige dressuursterren Zonik Plus en Maxima Bella de toon zetten. Verder spraken we met dressuuramazones Marie José Calis en Yardena Schillings, eventer Stijn Jonkers en springamazone Izzy Waldman. We doken in de geschiedenis van de nieuwe nummer 1 van de wereldranglijst (Mount St. John Freestyle). Voor de eerste 2025-aflevering van onze serie Fokkersvreugde gingen we op bezoek bij Harry Tepperik en Helen Sassen en Etoulon VDL is de nieuwste Stijger van de Maand.

Met de negenjarigen Zonik Plus (v. Zonik) van de Belg Justin Verboomen en Maxima Bella (v. Millennium) van de Poolse Sandra Sysojeva heeft de internationale dressuur twee nieuwe sterren. Op CDI Lier scoorden beide paarden afgelopen weekend voor het eerst boven de 75% in de Grand Prix, waarmee ze tot de wereldtop kunnen worden gerekend.

Beide negenjarigen laten een Grand Prix-proef er makkelijk uitzien, maar is het daadwerkelijk zo makkelijk voor Maxima Bella? Lees er meer over in De Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Marie-José Calis: ‘Het hele traject is best wel uniek’

Naast shooting stars Maxima Bella en Zonik Plus liep er afgelopen week nog een pas negenjarige in de viersterren Grand Prix van CDI Lier: Limited Edition (All at Once x Uphill) met Marie-José Calis. Met deze door haar moeder gefokte merrie debuteerde Calis vorig jaar in de nationale Grand Prix en vanaf die tijd ging het snel. Na drie CDI’s in eigen land reden ze op hun eerste viersterren gelijk naar een nieuw PR. “We hebben de smaak te pakken en in dit sterke deelnemersveld ben ik meer dan tevreden”, vertelt Calis die na eventing, springen en de tuigpaardensport inmiddels heeft gekozen voor de dressuur.

Lees een interview met Calis in De Paardenkrant van deze week.

Stijn Jonkers: ‘Het doel voor dit jaar is duidelijk: het EK junioren’

Al voor het eventingseizoen goed en wel van start is, heeft Stijn Jonkers in Portugal zijn eerste wedstrijd gereden. Met begeleiding van Elaine Pen en haar moeder Hélène Pen-Aubert maakte hij grote stappen in zijn rijden. Allemaal met één doel: de observatiewedstrijden en dan, als het even kan, het EK junioren eind augustus in Polen.

Maak kennis met Stijn Jonkers in onze serie ‘Toppers van de toekomst’.

Fokkersvreugde: Salland Stables gaat voor mooie gebruikspaarden voor iedereen

Het veulenseizoen komt langzamerhand op gang. Op Salland Stables van Harry Tepperik en Helen Sassen prijken al twee veulentjes in stal. Vol passie vertelt het stel over hun fokkerij, waarbij Harry altijd ‘zijn eigen kop volgt’ en Helen voor de dressuurrichting veel naar buurland Duitsland kijkt voor de nodige bloedspreiding. De KWPN database vermeldt dat Harry al 105 veulens heeft gefokt. Dit jaar worden er in totaal tien verwacht: vier in de springrichting, vijf in de dressuurrichting en een bij Shetlander Pipi.

Voor de eerste aflevering van Fokkersvreugde van dit seizoen gingen we op bezoek bij Harry Tepperik en Helen Sassen, lees alles over hun fokkerij in de Paardenkrant van deze week.

Etoulon VDL presteert uitzonderlijk als fokhengst

Etoulon VDL kan tot de best fokkende hengsten van VDL Stud worden gerekend, die presteert op alle vlakken. Hij leverde al acht nationale kampioenen, 85% van de bij het KWPN aangeboden merries behaalde een predicaat én ook in de sport presteren de Etoulons uitzonderlijk. “Hij heeft ons geen dag teleurgesteld, het is vanaf het allereerste begin al een super hengst”, zegt Wiebe-Yde van de Lageweg.

Zonder enorme aantallen, valt Etoulon VDL als vererver op met zijn nafok in de sport, daarom is hij deze maand Stijger van de Maand.

Abdel Said op herhaling in eerste GCT GP van het seizoen

Net als in 2024 kwam Abdel Said als winnaar uit de strijd om de eerste Grote Prijs van het nieuwe Global Champions Tour-seizoen. Met zijn imposante Bonne Amie (v. A Big Boy) scheerde hij nog een dikke seconde van de tijd van Daniel Deusser en zijn KWPN’er Gangster v/h Noddevelt (v. Eldorado van de Zeshoek TN). Sanne Thijssen zorgde voor de oranje successen door twee proeven te winnen.\

“De barrage was snel, sneller dan vorig jaar, maar Bonne Amie was echt uitzonderlijk. Het is fijn om dat ticket voor de Super GP al op zak te hebben, dat maakt de planning voor de rest van het seizoen eenvoudiger. Ik was hier deze week met slechts twee paarden en één duidelijk doel: de GP winnen. Ik wist dat mijn merrie in topvorm was, maar het op die manier kunnen afronden, is natuurlijk fantastisch”, sprak de winnaar na afloop.

Lees alles over de opening van het nieuwe GCT seizoen in De Paardenkrant van deze week.

Izzy Waldman gaat vol fanatisme het laatste juniorenjaar in

De hele maand februari was Izzy Waldman, de dochter van Alan Waldman, aanwezig op de Moura Tours in Valencia. Met een rugzak vol ervaring keerde de pas zeventienjarige amazone afgelopen weekend weer huiswaarts. “Ik heb echt super veel geleerd in Valencia. Ik rijd nog niet zo heel lang en zeker niet op dit niveau. Daar ben je echt elke dag met je paarden in de weer, waardoor je ze heel goed leert kennen en veel ervaring opdoet”, aldus de enthousiaste Waldman.

Lees een interview met Waldman in De Paardenkrant nr. 10

Schillings: ‘Elke keer dat ik de ring inrij, leer ik wat nieuws’

Dressuuramazone Yardena Schillings hield zich altijd al bezig met de paardensport, maar nadat er borstkanker bij haar werd gediagnostiseerd, besloot ze om het roer om te gooien. Ze verlegde de focus van het lesgeven naar het rijden en koos ervoor om haar dromen na te jagen. Dat pakte goed uit. Ze is inmiddels met twee paarden succesvol in de Subtop en kreeg haar zelfgefokte hengst Le Rio Grande (Las Vegas x Bordeaux) goedgekeurd bij het NRPS en in Oldenburg.

Lees het verhaal van Schillings in de Paardenkrant van deze week.

‘Een paard met een instelling voor een tien’

Mount St. John Freestyle (v. Fidermark) staat sinds deze maand op plaats één van de FEI-dressuurranking. De zestienjarige merrie die in 2018 en 2019 al tot de wereldtop behoorde met Charlotte Dujardin, maakte na een pauze van bijna drie jaar een spectaculaire comeback in de internationale dressuur onder Cathrine Laudrup-Dufour. Op dit moment zijn zij dé combinatie die de toon aangeeft. De Paardenkrant dook in de geschiedenis van Mount St. John Freestyle.

Het levensverhaal van Mount St. John Freestyle lees je in de Paardenkrant nr. 10, met daarin verder:

Superfitte Dante weer op hoogste podium

Preferente Negro op dertigjarige leeftijd overleden

Jens van Grunsven: ‘Het gaat voor mijn gevoel de goede kant op’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop