Deze week… Zorgen over prijs en kwaliteit paardenklinieken

Dierenklinieken waren veel in het nieuws afgelopen weken en zelfs René van der Gijp had het er over: de veterinaire zorg voor hond, kat en cavia is extreem duur geworden. Het is, kort door de bocht, een gevolg van overnames door buitenlandse ketens. Bij paardenklinieken is het probleem minder groot; daar zijn sowieso minder overnames en minder excessen, wellicht ook omdat eigenaren wat beter geïnformeerd zijn over de mogelijke kosten. Toch is ook daar wel wat aan de hand. De zorgelijke situatie heeft echter maar deels te maken met de overnames.

De zorgen van paardeneigenaren gaan over de tarieven, maar ook over de betrokkenheid en ervaring die dreigt te verdwijnen. ‘Ik ben al jarenlang klant bij dezelfde praktijk, maar toen ik hoorde over de overname zag ik de bui al hangen’, vertelt een professioneel paardenhouder die niet met naam en toenaam in de krant wil. ‘Er zou niks veranderen, maar ik weet gewoon dat het zo niet werkt. Als je eigenaar bent, heb je een andere betrokkenheid dan wanneer je in loondienst bent. Er is meer overhead, minder direct contact. De oud-eigenaar en een andere dierenarts die al jaren bij ons komt, vertrekken en ik maak me zorgen over hoe het nu verder moet. Niets ten nadele van de jonge garde die overblijft, maar zij hebben niet dezelfde kennis en ervaring. Voor hen is het ook lastig, want zij moeten steeds uitleg geven en omgaan met de onrust onder de klanten.’

Lees alles over de ontwikkelingen in de veterinaire sector in de Paardenkrant van deze week (digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro)

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop



De knop is om bij Lara de Liedekerke-Meier

Met de tweede plaats met Ducati d’Arville en foutloze crossrondes met Hooney d’Arville (binnen de tijd) en Formidable 62 afgelopen weekend in Boekelo heeft de Belgische Lara de Liedekerke-Meier alle reden om tevreden te zijn. Daar ging echter een behoorlijke strijd aan vooraf, vooral mentaal. En dat heeft weer alles te maken met de rol die haar man, Kai Steffen Meier, sinds 2021 heeft.

Lees het interview met Lara de Liederkerke-Meier in de Paardenkrant van deze week

Eindhovense Manege na bijna honderd jaar failliet

Half september werd bekend dat de Eindhovense Manege van familie Van de Pol failliet werd verklaard. En waarschijnlijk zullen er binnenkort nog meer paardenbedrijven volgen. Een faillissementsgolf lijkt op komst, nu onder andere de Belastingdienst de uitgestelde belastingen van de coronaperiode begint in te vorderen. De Paardenkrant ging in gesprek met Henk van de Pol over het faillissement van één van de oudste maneges van Nederland.

Lees hier het interview met Henk van de Pol

Thomas Münch: ‘Verkoop essentieel bij dienstverlening aan de fokker’

Thomas Münch (40) kwam in 2019 bij het Westfaalse stamboek als verkoopchef. Dat is hij nog steeds en die baan combineert hij met die van fokkerijleider. Volgens Münch is dat een super combinatie: “Fokkers moeten fokken wat de markt vraagt. Als je achthonderd paarden per jaar verkoopt dan weet je wat de markt wil.” En dat is niet de enige boerenwijsheid waarmee hij Westfalen super runt.

Lees de boerenwijsheden van Münch hier

Van Cranenbroek: ‘Super trots, maar ook veel grijze haren’

In één week tijd beleefde Ilse van Cranenbroek twee bijzondere successen. Twee door haar van jongs af aan naar de Grand Prix opgeleide paarden behaalden gouden medailles in het buitenland. Dat deed Emerald (Ampère x Jazz) op de Asian Games met teamgoud onder de Indiase ruiter Hriday Chedda en Ivar (Ampère x Olivi) bemachtigde met de Oostenrijkse amazone Felicita Simoncic nationaal goud bij de young riders. Deze successen kan Van Cranenbroek bijschrijven op haar conto als opleider, maar ook als wedstrijdamazone zit ze niet stil. Daarvoor heeft de amazone een aantal jonge paarden onder het zadel met als ultieme doel: opnieuw de weg naar het hoogste niveau bewandelen.

Lees deze week in de Paardenkrant een interview met Ilse van Cranenbroek

Kettingbrief Ludo Philippaerts, de pensionado-merries van VDL en Military Boekelo

Verder lees je deze week in de Paardenkrant onder andere de Kettingbrief van Ludo Philippaerts, een verhaal over de pensionado-merries van de VDL Stud en natuurlijk alles over Military Boekelo.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop