Dossier Opfok in de dubbeldikke Paardenkrant nr. 23-24

In de Paardenkrant nr. 23-24 maakten we een dossier over opfok. We spraken met ondernemers die paarden opfokken in Nederland, Duitsland en Frankrijk en dat allemaal doen op hun eigen manier. We maakten een uitgebreid artikel over over hoe je een goed opfokbedrijf kiest en gingen op bezoek bij Stal Paardenvreugd.

Opfok in drie landen: eigen visie, zelfde doel

Van Nederland tot Duitsland en Frankrijk: paardenopfok is er in alle soorten en maten. Sommige opfokbedrijven vallen op door hun innovatieve stal, andere door de bijzondere locatie. Drie ondernemers – Van Baalen Farms, Stall Loreley en La Filolière – uitgelicht die jonge paarden laten opgroeien in een omgeving waar welzijn, rust en ruimte centraal staan.

Opfok gezocht: tussen praktijk en de ideale wereld

Na het afspenen gaan veel veulens naar een opfokbedrijf. Een plek waar ze, als het goed is, veilig en gezond opgroeien tot ze drie jaar zijn en klaar voor de rest van hun leven. Welke afwegingen kun je maken bij de keuze voor een opfokbedrijf? We maakten een checklist, en vroegen een aantal deskundigen naar hun visie vanuit wetenschap en praktijk.

Stal Paardenvreugd gaat voor paarden die het naar hun zin hebben

Als de paarden tevreden zijn, zijn de eigenaren dat ook, weet Teus-Jan van ’t Klooster uit ervaring. Samen met zijn vrouw Judith (55) en dochter Mariëlle (29) runt hij de veelzijdige Stal Paardenvreugd in Eemnes. Naast de pensionstalling is er met 150 jonge paarden vooral ingezet op opfok. Daarnaast wordt het keuringsklaarmaken aangeboden en ook is er wat ruimte voor geboortebegeleiding. Maar bij alles geldt dat ze het welzijn voorop hebben staan om te zorgen dat de paarden goed in hun vel zitten.

Stoppen met opfok is resultaat van optelsom voor De Nekker

Dressuur- en opfokstal De Nekker is in de toekomst alleen nog het eerste; dressuurstal. Vooral de oplopende kosten van fourage en mestafvoer, maar ook de komst van de wolf en ongenuanceerd commentaar van klanten zijn daar oorzaken van. Iets wat Herma van Muilwijk, die vooral stopt vanwege de leeftijd, wel herkent. “Het is jammer, want het is op zich mooi werk.”

Juridische kwesties bij paarden in opfok

‘Paarden in zorgelijke toestand opgehaald’, ‘de wolf heeft weer toegeslagen’ en ‘paarden verdwenen’, het zijn geluiden die steeds vaker klinken rondom de opfok van paarden. Toch gaan na het spenen de meeste veulens naar een opfokbedrijf. Veel mensen zijn van mening dat opfok essentieel is voor de ontwikkeling van jonge paarden. Tijdens de opfokperiode worden deze paarden vaak in grote groepen gehouden. ’s Zomers dag en nacht in de wei, in de winter meestal in loopstallen. Gedurende deze periode, die vaak maanden tot zelfs enkele jaren kan duren, worden de jonge paarden ondergebracht bij opfokbedrijven waar zij de juiste voeding, beweging en begeleiding krijgen. Juridisch gezien schuilt er echter meer achter de samenwerking tussen opfokker en eigenaar dan op het eerste gezicht lijkt.

