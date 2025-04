Dossier over geldzaken bij de Paardenkrant nr. 16-17

De Paardenkrant nr. 16 is een dubbeldikke uitgave (36 pagina's) met een dossier over geldzaken. Je leest alles over de waarde van een paard, subsidiepotjes voor paardenhouders, een paardenbedrijf rendabel runnen en verder een hele rits aan interessante verhalen en interviews.

‘Voor brave paarden hebben mensen geld over’

Een regelmatig gehoorde uitspraak in de paardenwereld is ‘de waarde van een paard is de slachtwaarde, de rest is emotie’. We vroegen vijf paardenmensen, uit verschillende hoeken van de paardensport en -fokkerij, naar een reactie op deze uitspraak. Wat bepaalt in hun ogen de waarde van een paard of pony? De antwoorden zijn divers, maar over één ding zijn ze het eens: brave paarden zijn schaars en daarmee van grote waarde.

Paardenbedrijf rendabel houden: niet makkelijk, kan wel

De één na de andere manege sluit zijn deuren en de kosten blijven maar oplopen. Is het überhaupt nog mogelijk, een winstgevend bedrijf runnen in de paardensector? Kan een manege, pensionstal, opfokbedrijf of trainingsstal vandaag de dag nog bestaan, zonder dat er maandelijks geld bij moet of ergens concessies worden gedaan (die je eigenlijk niet wilt doen)? We vroegen het Patrick Marsman van de FNRS en drie hippisch ondernemers.

Hebben we te veel springwedstrijden op het hoogste niveau?

In de internationale paardensport zijn vijfsterrenconcoursen de top: wedstrijden met de hoogste hindernissen (tot 1,65 m.), de hoogste prijzengelden en de beste ruiters ter wereld, zoals de Global Champions Tour en de Rolex Grand Slam. Ze zouden exclusief moeten zijn en bedoeld als showcase van de sport. Maar dit jaar staan er maar liefst 88 CSI 5* concoursen (bijna elke week twee) op de kalender. Of dat er té veel zijn, hangt af van hoe je het bekijkt en wie je het vraagt.

Grote pot subsidie wacht op nieuwe natuur

Een grote pot subsidie voor landschapselementen, dat klinkt mooi en doet veel paardenhouders de oren spitsen, maar specialisten Gerard Willemsen en Inga Wolframm waarschuwen meteen. Bedenk goed wat je wilt, want er zitten ook verplichtingen aan als je subsidie krijgt. Ga niet zomaar zelf aan het zoeken, want dan verdwaal je in een doolhof aan voorwaarden en instanties. Bij een juiste aanpak kan het echter veel brengen op het gebied van biodiversiteit, duurzaamheid en dierenwelzijn. Daarnaast kan het als grondbeheerder zelfs bijdragen aan een verdienmodel.

