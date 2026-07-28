Editorial Paardenkrant 31: Topjockeys naar Aken en topjockeys genoeg in aantocht

Wout-Jan van der Schans maakte gisteren – op het laatst mogelijke moment – zijn team voor het Wereldkampioenschap in Aken bekend. Hij gaf daarbij aan vooral gekozen te hebben voor de ruiters. Het zijn de ruiters die het verschil maken, volgens Van der Schans. En wat topjockeys betreft hoeft Nederland zich geen zorgen te maken om te toekomst. Nadat de 'oudste' dressuurjeugd al met zes medailles terugkwam van het EK in Hongarije, nam de Nederlandse springjeugd afgelopen weekend in Hagen vier medailles mee, waaronder twee gouden. Het EK in Hagen was daarmee het succesvolste jeugd-EK springen in jaren voor TeamNL.

Rick Helmink Door

Met vier EK-medailles, waaronder twee keer goud, liet de Nederlandse springjeugd afgelopen weekend in Hagen zien dat ze bij de absolute top van Europa hoort, nadat twee weken eerder de ‘oudste’ Nederlandse dressuurjeugd als met zes medailles terugkwam van het Europees Kampioenschap in Hongarije. Het beste nieuws uit Hagen is dat de manier waarop ze dat deden veel belooft voor de toekomst. Vincent Voorn, bondscoach van het gouden young riders-team: “Dit zijn ruiters die een paard kunnen maken. Daarmee zullen ze altijd weer terugkomen met een ander paard.”

Het Europees Kampioenschap springen voor young riders, junioren en children was het succesvolste in jaren voor de KNHS, net zoals het Europees Kampioenschap dressuur voor young riders en U25 Grand Prix dat was in de dressuur.

Toekomst ziet er zonnig uit

En er is veel wat Voorn vertrouwen geeft in de toekomst van Thijmen Vos, Nick Nanning, Liesje Vrolijk, Logan Fiechter en Finn Boerekamp. “Ze hebben de juiste mensen om zich heen en hebben al paarden achter de hand.”

De lofrede van Voorn gaat overigens ook op voor de children en junioren. Bij de children was er teamzilver en individueel goud voor Pedro Mansur. Bij de junioren individueel brons voor Lieselot Kooremans, op haar eerste junioren-EK. “Ook daarin hebben we heel sterke ruiters en amazones die heel serieus bezig zijn en goed gepresteerd hebben. We mogen zeker concluderen dat de toekomst er zonnig uitziet.”

Lees alles over de Europese Kampioenschappen springen voor young riders, junioren en children in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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Wout-Jan van der Schans: ‘Deze mannen moeten het gaan doen’

Wout-Jan van der Schans hield bij de presentatie van zijn team voor het Wereldkampioenschap in Aken de moed er in: “Ik ben echt voor de ruiters gegaan. Op kampioenschappen zie je heel vaak dat het de ruiters zijn die het verschil maken. We hebben topjockeys en we beginnen net zoals alle andere landen op 0. Als het kwartje de goede kant opvalt, kunnen we zomaar eens bovenaan staan.”

Maar makkelijk was het samenstellen van een team voor Aken niet en of de gestelde doelstelling – een top-7 klassering in de landenwedstrijd, waarmee de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Los Angeles wordt veiliggesteld – wordt behaald, zal op 20 augustus nog spannend genoeg zijn.

“Dit zijn op dit moment de sterkste combinaties van Nederland, dus zij moeten het gaan doen”, zegt de bondscoach in de Paardenkrant.

Lees meer over de selectie in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

KWPN Keuringsseizoen samengevat: Tutto Bene en Tiabanda VDL als favorieten naar de NMK met bovenbalk van 85-90

Met in bijna elke regio een andere opzet van de merriekeuringen is het keuringsseizoen 2026 niet zo overzichtelijk. Nu alle stamboekkeuringen erop zitten, probeert De Paardenkrant enige orde te scheppen. Met nog één rijpaard-CK te gaan (Fokdag Oost in Ermelo) laat dit artikel zien wat de toppers van de stamboekkeuringen waren dit jaar en wat er verder opviel dit keuringsseizoen. In algemene zin kan gesteld worden dat de ‘grote jongens’ (VDL, Egbert Schep, Team Nijhof) domineren bij de springmerries.

In de afgelopen vijf jaar leverde VDL Stud al drie keer de NMK-kampioene springen met Mette VDL (2020), O’Dame VDL (2022) en Serusa R (2025). De kans is groot dat ook de titel in 2026 naar familie Van de Lageweg gaat, kijkende naar de gegeven punten op de stamboekkeuringen.

Tiabanda VDL (Zirocco Blue uit Banda de Hus van Argentinus) Foto: Jacqueline van Tartwijk/ Horses.nl

Bij de dressuurmerries is er niet een dergelijke overmacht van een paar grote stallen, maar is wel te zien dat het aantal hoog beoordeelde merries (80-85 en hoger) toeneemt. Dit jaar zijn het er dertig. Vorig jaar scoorden in totaal 30 merries 85 punten voor de beweging (incl. merries met 75 voor exterieur).

In totaal zijn er dit jaar elf dressuurmerries die op de stamboekkeuringen met 85-85 of hoger de baan uitgingen. Drie in de regio Maas-Delta (Deurne), één in Noord-Holland, één in Zuid-Holland, één in België en twee McLarens in Utrecht, plus drie uit Gelderland. De hoogste punten gingen (net zoals vorig jaar) naar een dochter van Judith Ribbels’ Lichte Tour-merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis). Deze Tutto Bene (v. Kjento) werd net zoals de NMK-kampioene 2025 Sophie Anne Maria (v. For Romance I) met 85-90 beoordeeld.

Tutto Bene (v. Kjento) Foto: Tamara van Manen





In de Paardenkrant nr. 31 vind je een overzicht van alle NMK merries springen (incl. bovenbalken) en alle met 80-85 of hoger beoordeelde dressuurmerries. Daarnaast vertellen senior inspecteurs Henk Dirksen en Floor Dröge wat hen opviel dit keuringsseizoen.

Souplesse en schakelvermogen brengen Tylou2 Utrechtse titel

Voor Petra van den Berg worden de KWPN Kampioenschappen eind augustus een intens festijn. Daar zal haar hengst So You Can Dance (v. Next Level) zijn opwachting maken in de Pavo Cup, gaan twee nakomelingen van hem de strijd aan bij de dressuurveulens en als klap op de vuurpijl zal haar fokproduct en de kersverse Utrechtse keuringskampioene Tylou2 (v. McLaren) haar beste beentje voorzetten in de koninginnenrubriek der driejarige dressuurmerries.

Tiara de Formi houdt als laatste de eer van Rik van Gils hoog

De successtory van Rik van Gils en Christine Puttevils begint met EOS-Utopia (v. Ampère) die als veulen in 2009 nationaal kampioen werd en als driejarige derde op de NMK. Inmiddels is besloten de fokkerij af te bouwen en is er voor vrijwel alle paarden een andere goede plek gevonden. EOS Utopia’s kleindochter Tiara de Formi (v. Le Formidable) is één van de laatste paarden die ze nog hebben. Met haar werden ze vorige week op de CK in België kampioen en mogen ze naar de NMK. Tiara is sinds kort in mede-eigendom van Karel en Saskia Gerrits-Poel.

Keurmerrie Selvira van Toos geeft de rest het nakijken

Op de tuigpaard-CK van KWPN-regio Oost in Lunteren wist de nationaal kampioene bij de driejarigen van vorig jaar, Selvira van Toos (Magnifiek x Larix) vorige week woensdag de algemene titel naar zich toe te trekken. Dat deed het fokproduct van Lambertus Huckriede met een overtuigend optreden aan de hand. De halfzus van de goedgekeurde hengst Martin Morero is thans eigendom van Landbouwbedrijf Jan Bakker BV.

De vierjarige keurmerrie, die zich na een matige IBOP op de concoursvelden revancheert, liet aan de hand keer op keer met enorm veel kracht en macht zien dat de kampioenstitel van Oost zonder pardon voor haar was. Ze gaf de rest het nakijken.

Veulenboeker Nobility verrassende kampioene fokmerries Oost

Voor het kampioenschap eenspannen fokmerries Oost in Lunteren verschenen vorige week woensdag slechts vijf tuigpaardmerries in de baan. In de eerste omloop stak er één met kop en schouders bovenuit: de in 2018 nationaal kampioene bij de tweejarigen en inmiddels elitemerrie Lenteroos van ‘t Hooge (Eebert x Nando) met Wilbert van Lenthe. Tegen de verwachting in liet de jury (om de spanning op te voeren?) alsnog de eerste drie voorlopig geplaatsten overrijden. En dat had een verrassend gevolg: veulenboeker Nobility werd gehuldigd als kampioen.

Driejarige dochter van Lendoline al vier keer verkocht

De in op de Centrale Keuring in Tolbert als kampioen bij de driejarigen gehuldigde Toline van ’t Wiede (v. Idol uit Nationaal Kampioene Lendoline) is in haar korte leven al vier keer verkocht. Een keer ongeboren aan Toon van Doorn. Die werd vervolgens bang dat ‘ie een witte (zoals Idol) zou krijgen en voor 500 euro kon fokker Wout Liezen de ongeboren aankoop weer ongedaan maken.

Er komt echter geen witte, maar een donkerbruin merrieveulen. Voor de keuring in Tolbert slaagt Toon van Doorn erin de merrie als driejarige alsnog te kopen, maar wel onder de voorwaarde dat tot en met de nationale keuring in Lunteren, Wout Liezen als geregistreerde te boek blijft staan.

Na de keuring in Tolbert wordt duidelijk dat de merrie voor de vierde keer is verkocht. Via bemiddeling van Richard Hofstra is de merrie verkocht is aan een consortium rondom springruiter Edwin Agterhuis cs., al blijft ze in Ermelo optreden onder naam van Wout Liezen.

Olympus levert top drie bij tweejarige tuigpaardmerries en zijn volle broer kampioen bij veulens

Zonder voorselectie verschenen er afgelopen donderdag op de tuigpaard-CK in Tolbert zestien tweejarigen voor de jury, bestaande uit voorzitter Berend Huisman, Etiënne Raeven en Joop van Wessel, waarbij Van Wessel het fundament diende te inspecteren. Elf kregen een uitnodiging om later op de dag de kopgroep te formeren. Daarbij moest geconstateerd worden dat veel merries in de tweede ronde veel – voor het eerst van huis, op de wagen, een warme dag – energie hadden verspild. Exterieurmatig stonden er royaal ontwikkelde merries, maar een probleem vormde de voorstand en met name de niet altijd gelijk ogende voeten.

Van de maar liefst 47 voorgestelde veulens op de tuigpaard CK van de regio Noord ontvingen afgelopen vrijdag in Tolbert zes hengst- en vijf merrieveulens een uitnodiging voor de NTD. Het totaal voor de nationale keuring komt daardoor – met de Fokdag Terschuur nog in het verschiet – op veertien.

Kampioen in Tolbert werd de volle broer van Olympus, Wildfire (Icellie x Colonist) van de combinatie Minkema/Hoogenberg. Met een dragend, iets gebogen achterbeen, vertrok hij vanaf de eerste pas in takt en balans. Hij zette de hals er goed op en liet zien goed te kunnen schakelen.

Lees alles over de Centrale Keuringen van de afgelopen week – België, Utrecht, Tuigpaard Oost en Tuigpaard Noord – in de Paardenkrant van deze week met daarin verder:

Wilhelmus voor Arendsnest’s Jessie op CMK New Foresters

Met Walethro mikt Zandra Birkeland op kopie van vader Pjethro

Kettingbrief Andreas Kreuzer: ‘Laten zien dat alles wat we doen voortkomt uit liefde voor het paard’

Drie meningen over het KWPN merriekeuringseizoen 2026 in de Info@

Lola-Jay ES: van keuringskampioen naar bronzen juniorenpaard met toekomst

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer nadert. Deze week staan de laatste Centrale Keuringen (Dag van het Gelders Paard en CK Oost) op het programma en het Europees Kampioenschap voor ponyruiters in de disciplines springen, dressuur en eventing.

In verband met de komende kampioenschappen hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard de Wereldkampioenschappen in Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

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