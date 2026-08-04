Editorial Paardenkrant 32: Homemade paarden komen bovendrijven

De Paardenkrant nr. 32 heeft eigenlijk één centraal thema: compleet zelfgemaakt succes. Meer dan in andere landen komen in Nederland compleet homemade paarden bovendrijven deze zomer. De paarden van Geert en Marie-Louise Moerings bijvoorbeeld. Zij kunnen over twee weken in Aken niet alleen zoon Bas Moerings met Ipsthar aanmoedigen, maar ook fokproducten Fasther (met Lillie Keenan) en Lesther (met Ibrahim Hani Bisharat). Of de paarden van Judith Ribbels en Patrick Reesink, de nieuwe Fokkers van het Jaar dressuur in de regio Oost. Vorige week won Sophie Anne Maria de Pavo Cup-voorselectie in Tolbert en een paar dagen later werd halfzus Tuto Bene (v. Kjento) kampioen van de regio Oost.

Rick Helmink Door

In de fokkerijwereld wordt vergrijzing als probleem gezien en zeker het met die vergrijzing verdwijnen van kennis en ervaring. Tegelijkertijd laat een nieuwe generatie fokkers – die naast fokkers ook opleiders, ruiters en eigenaren zijn – in Nederland zien dat succes geen jaren hoeft te duren, maar dat het met het juiste uitgangsmateriaal én alles zelf doen ook heel snel kan gaan.

Kleinschalig, maar superprofessioneel

En Nederland lijkt daar een voorsprong te hebben ten opzichte van andere landen. Natuurlijk zijn er in Duitsland, België en Denemarken ook stallen waar alles in eigen beheer wordt gedaan.

In Nederland zijn het er bovengemiddeld veel: superprofessionele fokkers die fokken op relatief kleine schaal en hun merries en nafok (door ze zelf te rijden) door en door kennen. Fokkers die niet fokken om veulens te verkopen, maar om sportpaarden te creëeren.

Eerder deze zomer liet Europees Kampioene Lara van Nek dat al zien met de door haar moeder gefokte paarden (All At Once, Jatilinda en Obsession Taonga). Robin Bernoski is ook hard op weg naar de Nederlandse dressuurtop met de thuisgefokte Jamaica (v. Vivaldi) en tot de beste combinaties van Nederland behoort ook Marie-José Calis met Limited Edition. De door moeder Marleen Galema gefokte merrie tikte afgelopen weekend bijna de 70% aan in de 4* Grand Prix van Neustadt-Dosse.

Afgelopen week stonden meermaals homemade paarden bovenaan: in de Pavo Cup was dat niet alleen Sophie Anne Maria (met fokster Judith Ribbels), maar ook bijvoorbeeld de door Petra van den Berg gefokte So You Can Dance (v. Next Level), die onder Van den Bergs zoon Gerrel Vink naar de hoogste score (89) liep bij de vierjarigen.

Lees alles over zelfgemaakte successen in de Paardenkrant nr. 32, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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De jonge fokkerij van Judith Ribbels en Patrick Reesink in het zonnetje gezet: met het goede uitgangsmateriaal kan het snel gaan

De fokkerij van Judith Ribbels en Patrick Reesink is klein, maar extreem succesvol. Dertien jaar geleden werd de merrie Fun Fun EB (v. Sorento) aangeschaft, die naast haar sportcarrière tot en met de internationale Grand Prix vijf veulens bracht. Haar eerste veulen: de inmiddels Lichte Tour-geklasseerde merrie Nanny Mc Phee (v. Vitalis), de moeder van een premiehengst (Scott Nicolas), een NMK-kampioene (Sophie Anne Maria) en sinds afgelopen weekend nóg twee NMK-merries.

De volle zussen Tutto Bene en Tsarina (v. Kjento) kregen afgelopen zaterdag op de fokdag van de regio Oost beide een uitnodiging voor de NMK. Tutto Bene werd kampioen van Oost en heeft ook goede papieren voor de nationale titel. Voor de successen in zowel de keuringsbaan als de dressuurring werden Ribbels en Reesink gehuldigd als regionale Fokkers van het Jaar.

In de Paardenkrant van deze week vertelt Ribbels over de successen in de fokkerij en de sport.

Marleen Galema: ‘Hoe mooi wil je het hebben: alles samen met je dochter zelf doen’

Op de CK van KWPN-regio Noord-Holland werd Marleen Galema onlangs in het zonnetje gezet als Fokker van het Jaar. En terecht: want de Lichte Tour-merrie Cristal (v. Uphill) gaf met Haute Couture (v. Bretton Woods) en Limited Edition (v. All at Once) al twee Grand Prix-paarden en de achtjarige Nina Ricci (v. Bretton Woods) is hard op weg Grand Prix-paard te worden. Alle merries zijn thuis opgeleid en worden gereden door Galema’s dochter Marie-José Calis. En dat alles als hobby: Calis werkt 28 uur, Galema 36 uur.

Voor Galema zijn de successen van haar dochter met de zelfgefokte paarden al erkenning genoeg, of vooral de kans om samen alles te beleven met haar dochter: ‘Hoe mooi wil je het hebben: dat je met je dochter naar de mooiste concoursen kunt en je paarden op het hoogste niveau lopen. Waarbij we alles samen en zelf doen.’

Lees meer over de zeer succesvolle hobby van Galema en Calis in de Paardenkrant van deze week.

Gastcolumn Marian Dorresteijn: Sturing en informatie

Marian Dorresteijn stond dit jaar niet als KWPN-jurylid in de baan, maar was wel op een aantal keuringen aanwezig. Wij vroegen naar haar bevindingen. Die schreef ze op in een gastcolumn.

Interview Harrie Smolders: ‘Veelbelovende paarden op de juiste plek voor over twee jaar’

et afgelopen decennium is een WK of een Olympische Spelen zonder Harrie Smolders niet voorgekomen. En hoewel hij het een half jaar geleden nog niet verwachtte, maakt hij ook binnenkort in Aken deel uit van het team, dit keer met Mr. Tac. Toch is de insteek dit jaar anders dan die was in Herning (met Monaco, teamzilver) en Tryon (met Don VHP Z, vijfde met het team). “We gaan heel hard ons best doen om de kwalificatie voor L.A. te halen, want er zit veel aan te komen.”

Smolders hoopt alvast twee toppaarden voor de toekomst op stal te hebben. Het zijn de tienjarige Devino vd Weretherbach Z (v. De Flor 111 Z) en de negenjarige Estrello EH Z (v. Emerald van ’t Ruytershof), waarmee de laatste maanden al mooie resultaten zijn behaald. “Of dat kampioenschapspaarden worden weet ik nog niet, maar ze zijn zeker talentvol.”

Ze passen volgens Smolders in een rijtje met paarden voor de toekomst, waarmee Nederland over twee jaar hoge ogen zou kunnen gooien op de Olympische Spelen. Rubens (van Michael Greeve), Mereusa (van Marc Houtzager) en Party in de Hus (van Willem Greve) zijn andere namen die Smolders in zijn hoofd heeft.

Lees een interview met Harrie Smolders in de Paardenkrant nr. 32

Ponyteam Corsel buiten de medailles: ‘Hier gaan we wat mee doen’

Op het EK voor pony’s in Le Mans staken de dressuurteams van Duitsland en Denemarken er afgelopen weekend bovenuit. Nederland leek kans te maken op het brons, maar werd met bijna twee procent ingehaald door Zweden. Zo werd het voor de equipe van bondscoach Loes Corsel, bestaande uit Fabiënne Raijmakers, Esmae Niessen, Felyne Boschloo-Karsijns en Stella Johnson, de ‘ondankbare’ vierde plaats. Hoewel ook individueel eremetaal uitbleef, werd er met meerdere hoge klasseringen goed gepresteerd.

Naast teamgoud en teamzilver gingen ook alle individuele medailles naar Duitsland en Denemarken. “Die combinaties hadden al een bak aan ervaring en ik heb ook overlegd met de trainers van die teams en gevraagd wat hun geheim is”, vertelt bondscoach Loes Corsel.

Lees meer over de Europese Kampioenschappen voor ponyruiters in de Paardenkrant nr. 32 met daarin verder:

EK springen pony’s: ‘Ze hebben bewezen op dit EK thuis te horen’

Alles over het Norgermarkt Concours en CH Rijs

Alles over de CK Oost

Alles over de veulenkeuringen in Terschuur en Nieuw en Sint Joosland

Alles over de Dag van het Gelders Paard



Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer nadert. Deze week staan de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in Verden op het programma, direct gevolgd door de Wereldkampioenschappen in Aken volgende week.

In verband met de komende kampioenschappen hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard de Wereldkampioenschappen in Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

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