Editorial Paardenkrant 33: In Tessa Kole heeft TeamNL een volgende dressuursuperster

De Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden 2026 waren voor de Nederlandse delegatie niet de succesvolste. Sterker nog: qua medailleoogst (één keer goud) was dit samen met 2019 het ‘zwakste’ WK van de afgelopen tien jaar. Maar tegelijkertijd was het ook een super-WK voor de Nederlandse dressuur: in de 21-jarige Tessa Kole – die de door Jo en Ria van den Broek gefokte Odi Murona (v. Blue Hors Farrell) niet alleen naar de wereldtitel bij de zevenjarigen reed, maar ook opleidde – heeft Nederland een volgende superster van het kaliber Anky van Grunsven of Dinja van Liere.

Rick Helmink Door

De Paardenkrant nr. 33 is een dubbeldikke editie met niet alleen alles over de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden en de Nationale Tuigpaardendag, maar ook een dossier over de Wereldkampioenschappen in Aken. Daarin maakten we uitgebreide portretten over Willem Greve en Marieke van der Putten, die als aanvoerders van het spring- en het dressuurteam in actie komen.

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‘Ruiters die een paard kunnen maken zullen altijd weer terugkomen’

Onlangs liet Vincent Voorn, springbondscoach van de Nederlandse young riders en de ruiters in de EEF-competitie, in deze krant optekenen dat hij veel verwacht van de Nederlandse jeugdruiters. “Dit zijn ruiters die een paard kunnen maken. Daarmee zullen ze altijd weer terugkomen met een ander paard.” En die redenatie geldt misschien nog wel meer in de dressuur waar het ‘maken’ van een paard nog meer een golden ticket is dan in de andere disciplines: dat bewijst Isabell Werth met veertien olympische medailles (plus twaalf WK- en dertig EK-medailles).

Vijf paarden op of richting Zware Tour-niveau

Zo zal Tessa Kole, sinds vorig jaar mede-eigenaresse van Stal Hexagon, ook altijd weer terugkomen. Kole moet haar eerste senioren Grand Prix-proef nog rijden, maar wil daar niet al te lang meer mee wachten. Met de elfjarige King Robert en de achtjarige Nourimanda rijdt de amazone al zeer succesvol U25 Grand Prix en dan zijn er nog drie paarden op weg naar Zware Tour-niveau: de achtjarige Nachtwacht en de zevenjarigen Oprahmanda en natuurlijk de nieuwe wereldkampioen Odi Murona.

Tessa Kole gaat Charlotte Dujardin voorbij op eerste WK

In de persconferentie op het WK in Verden blikte Charlotte Dujardin, die zilver won bij de zevenjarigen, alvast vooruit op de Olympische Spelen in Los Angeles. Als het even kan wil de amazone – nu nog wereldrecordhoudster in alle Grand Prix-proeven – met Secret Agent (v. Secret) naar Los Angeles. “Ik heb daar ook wel een beetje over nagedacht”, vertelt Tessa Kole, die Charlotte Dujardin met Odi Murona versloeg in Verden, desgevraagd aan de Paardenkrant. “Thamar heeft ook weleens tegen mij gezegd: ‘in de Grand Prix kun je ook gewoon meerijden hè.’”

Nederlandse delegatie kan – mede door stap – geen potten breken

Duitsland was afgelopen weekend in Verden oppermachtig in het Wereldkampioenschap voor vijfjarige dressuurpaarden: plaats één tot en met vier werden met Einfach Imposant B (v. Escolar), Global Amour OLD (v. Global Player), Weihe’s Happiness OLD (v. Dynamic Dream) en DSP Lord Löwenherz von Bellin (v. Lord Europe) gevuld met een Hannoveraan, twee Oldenburgers en een DSP’er (uit een KWPN-moeder). Op plaats vijf volgde de Nederlands-Westfaalse merrie McMary NRW (v. McLaren). NRPS-hengst Ready to Rumble (v. Le Formidable) was onder Saskia Gerrits-Poel de beste Nederlandse inzending met de negende plaats. Overall kon de Nederlandse selectie geen potten breken, al haalden vier van de zes paarden de finale.

Blue Hors Farrell levert twee Wereldkampioenen met Odi Murona en Faustino G

Met Faustino G (Blue Hors Farrell x Sezuan) was er afgelopen weekend in Verden de vierde wereldtitel voor de Deense (en van oorsprong Nederlandse) fokster Helene Geervliet. Voor Geervliet was de wereldtitel voor Faustino G het mooiste fokkerijsucces tot nu toe, zo meldde de fokster in de persconferentie. Niet alleen omdat de hengst nog in haar bezit is, maar om een andere reden. Drievoudig wereldkampioen Quinn G en de Hannoveraanse hengstenkeuringskampioen Daan G komen namelijk uit aangekochte merries, Faustino G komt uit de stam waarmee het voor Geervliet allemaal begon.

Elk jaar een Fries naar het WK en tijd voor een nieuwe selectiecommissie?

In zijn column pleit Rick Helmink ervoor om elk jaar minstens één Fries naar de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden af te vaardigen. “Als de huidige commissie geen Friezen wil zien, wordt het misschien ook een keer tijd voor een nieuwe commissie.” En ook los van de Friezen is het volgens Rick Helmink tijd voor een nieuwe commissie. In zijn column lees je waarom.



Lees alles over de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden in de Paardenkrant van deze week!

Ulandra van Fokker van het Jaar Ruinemans grift zich op het netvlies

Na haar onuitwisbare indruk op de CK in Houten maakte de tweejarige zwarte Ulandra (Macho x Dylano) van de kersverse en totaal verraste Fokker van het Jaar 2026 Willem Ruinemans haar favorietenrol op de NTD in Lunteren waar. Ze liep er niet alleen ver uit qua ras en uitstraling – zwart, smalle bles en vier hoge witte benen – maar ook met betrekking tot haar exterieur – jeugd, met harmonie in het lijf – en beweging, continu van achteruit opwaarts met een goede lichaamshouding bewegend en terugkomend in het front. Daarnaast beschikt ze over een indrukwekkend interieur voor een tweejarige. Ze bleef steeds rustig en was in staat keer op keer te presteren zelfs aan het eind van de keuringsdag. Deze kampioene zal de geschiedenisboeken ingaan.

Top drie veulens van Olympus HS, volle broer laat het afweten

Het Paard van het Jaar 2026 Olympus HS (v. Icellie) leverde voor de nationale keuring maar liefst zeven – waarvan er drie afwezig bleven – van de zestien geselecteerde veulens. Hij had daarmee zaterdag in Lunteren voldoende ijzers in het vuur om voor het vaderschap van de nationale kampioen te tekenen. Het enige gevaar vormde zijn volle broer Wildfire HM van Henk Minkema en Sander Hoogenberg, de kampioen van Tolbert, maar die liet het in de voorronde afweten waardoor hij een finaleplek misliep. Daarmee kreeg Olympus – in de sport acterend onder de naam Olympus JB – een schot voor open doel en tekende hij voor het vaderschap van de complete top drie.

Liezen ziet na Lendoline ook dochter Toline van ‘t Wiede kampioen worden

Van de achttien voorgeselecteerde driejarige tuigpaardmerries presenteerden zich er afgelopen zaterdag op de NTD in Lunteren zestien. Daarvan werden – zonder discussie – de beste zeven uitgenodigd voor de finale. Waar legde de jury, bestaande uit Viggon van Beest (voorzitter), Johan Holties en Etiënne Raeven de nadruk op? “De tweede presentatie in de finale heeft het ons niet makkelijker gemaakt. Ieder paard heeft zijn eigen kwaliteiten. Deze groep is aan elkaar gewaagd. In de besluitvorming hebben we meegenomen dat de merries, naast de beweging aan de hand, ook dienen te beschikken over een correct exterieur en fundament.” Met die openingszin van de voorzitter werd duidelijk dat de compleetste en best scorende merrie van de stamboekkeuring (85-85) de zwarte Toline van ‘t Wiede zou gaan winnen.

Topsportmerrie Jara laat dromen Nico Calis uitkomen

Het was na het Norgermarkt Concours al duidelijk: tuigpaardmerrie Jara was klaar voor de Nationale Tuigpaardendag. En ze wás er klaar voor! Iedereen die afgelopen zaterdag bij manege de Nieuwe Heuvel in Lunteren aanwezig was, zag dat Nico Calis sr. en Jara (v. Cizandro) een grote kans maakten om de Greet Bergstra bokaal te winnen, nadat de twaalfjarige bruine keur-sportmerrie ’s ochtends al kampioen werd bij de negenjarige en oudere merries in tuig.

Jara was in supervorm met haar opvallende front, sterke achterhand en ruime voorhand. In de Finale der Nationale bleef zij doorvechten tot het eind om haar rijder op de hoogste tree van het ereschavot te krijgen, waarmee Calis zijn ultieme droom uit zag komen. De merrie van Johan Kramer uit Abbekerk won daarmee de titel Topsportmerrie 2026.

Lees alles over de Nationale Tuigpaardendag in de Paardenkrant van deze week met daarin ook een speciaal Aken-dossier met daarin:

Terugblik naar WK in Aken twintig jaar geleden

Interview fokker Harrie Vaessen, wiens paard op het WK springt onder Scott Brash

De waarheid over… Marieke van der Putten – doorzettingsvermogen als rode draad

De waarheid over… Willem Greve – perfectionist met zesde zintuig voor paarden

De Nederlandse teams in alle disciplines uitgelicht

Speciaal kampioenschapsabonnement

Het hoogtepunt van de paardensport- en fokkerijzomer is begonnen: de Wereldkampioenschappen in Aken!

In verband met Aken hebben we nu een speciaal kampioenschapsabonnement. Met ons speciale digitaal kwartaalabonnement krijg je drie maanden lang toegang tot alles wat je wilt weten over de paardensport en -fokkerij deze sportzomer met uiteraard Aken, de jeugd-EK’s, de Wereldkampioenschappen voor jonge paarden en het KWPN-keuringsseizoen!

Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl.

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