Editorial Paardenkrant 37: 40 pagina’s met opleidingsdossier en unieke terugblik op NHB Deurne

De Paardenkrant nr. 37 is een dubbeldikke editie van 40 pagina's met een dossier over opleidingen. Dat dossier wordt geopend met een uitgebreid artikel over NHB Deurne. Deurne-alumnus Pim Koudijs blikt terug op de opleiding: hoe ging het er op de Nederlandse Hippische Beroepsopleiding nu eigenlijk echt aan toe? Verder in de Paardenkrant nr 37: de EEF-finale, de GCT-etappe in Valkenswaard, de Bundeschampionate en het Wereldkampioenschap enkelspannen.

Rick Helmink Door

In 2013 besloot Helicon dat er een einde kwam aan NHB Deurne. De leerlingen die er waren mochten de opleiding afmaken, maar er werden geen nieuwe leerlingen aangenomen. In 2016 verlieten de laatste leerlingen het centrum. Met het verdwijnen van de hippische opleiding in Deurne verloor Nederland een instituut. Door de strenge eisen en de strenge maar rechtvaardige aanpak vond er tijdens de verschillende opleidingen een natuurlijke selectie plaats. Na drie jaar was het kaf redelijk van het koren gescheiden en konden Deurne-gangers overal een baan vinden.

Door velen wordt Deurne gemist. Maar Deurne heeft de paardenwereld veel moois nagelaten: jonge mensen die drie keer drie maanden van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat dromen en passie deelden zijn veelal verbonden gebleven voor het leven. Deurne zorgde ervoor dat er niet alleen vriendschappen ontstonden die tot op de dag van vandaag bestaan, maar ook verbondenheid die tot huwelijken en zakelijke relaties uitgroeiden.

In deze opleidingsspecial blikt NHB-alumnus Pim Koudijs in een uniek verhaal terug op ‘Deurne’. De Paardenkrant nr. 37 is nu online beschikbaar en voor 5,75 euro te bestellen.

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Nieuwe parcoursbouwers springen gezocht: ‘Om mooie sport mogelijk te maken’

Het is misschien geen functie waar iedere springruiter veel bij stilstaat, maar wel een heel belangrijke: de parcoursbouwer. Op dit moment staat de opleiding bij de KNHS (tot en met 1,35 m.) open voor inschrijving. Maar hoe is het eigenlijk om parcoursbouwer te zijn? Waar moet je goed in zijn, hoeveel tijd kost het en wat levert het op? We gingen in gesprek met parcoursbouwer nationaal 1,50 m. & FEI level 2 Caroline Verhoeve.

Lees dat en nog veel meer in het opleidingsdossier met verder onder andere:

Nieuwe parcoursbouwers springen gezocht

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Jonge paarden in EEF-finale bieden Nederlandse springsport nieuw perspectief

Net niet. Dat gevoel overheerst na de finale van de EEF Series, afgelopen zondag in het zonnige Avenches. Nederland eindigde op twintig strafpunten, net als Oostenrijk. Een foutje minder had het Nederlandse team een podiumplaats kunnen opleveren, maar ook een iets snellere tijd was voldoende geweest om de Oostenrijkers voor te blijven. Voor onze zuiderburen was de finale de bekroning van een constant en sterk seizoen. Vier keer stond de equipe al op het podium, waarvan twee keer op de hoogste trede, en ook in Avenches hielden de Belgen het hoofd koel. Zweden, dat als leider aan de tweede omloop begon, zag de overwinning in de slotfase uit handen glippen en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Lees alles over de EEF-Finale in de Paardenkrant nr. 37

Yannick van Wijk over Be My Guest: ‘Dit is er weer één!’

Voor het laatste weekend van augustus hadden waarschijnlijk nog weinig mensen van de hengst Be My Guest (Bonds x Sezuan) gehoord. Na de Bundeschampionate kent iedere (Duitse) fokkerijliefhebber hem: de hengst van Van Bockxgrave Horses kwam onder Dionne Korringa uit op het hoogste puntentotaal in de kwalificatie met een 9,7 gemiddeld. In de finale liep hij de titel mis door een schrikmoment, maar dat drukte de pret maar even voor Yannick van Wijk, die heel blij is dat hij er nu weer ‘één’ heeft. Een hengst die behoorlijke aantallen merries kan gaan trekken. En hij komt ook nog uit de B-lijn die duidelijk in opmars was op de afgelopen Bundeschampionate.

Sophie Hinners is dé Bundeskampioene 2026

Geen vakantie voor Sophie Hinners na de Wereldkampioenschappen in Aken, maar direct door naar de Bundeschampionate in Warendorf. Met acht paarden: eentje voor de Grote Prijs, twee zevenjarigen, een zesjarige en vier vijfjarigen. Met alle paarden haalde Hinners de finales. Bij de vijfjarigen reed de topamazone Cadoc (v. Casall) naar goud en Elton (v. Emerald van ’t Ruytershof) naar zilver, bij de zesjarigen Cincinatti (v. Comme il faut) naar goud en bij de zevenjarigen Ubiko (v. Uriko) naar zilver.

Waar de Bundeschampionate springen eerder gedomineerd werden door stamboeken (Holstein) en door fokkers (Paul Schockemöhle), is de nadruk in de afgelopen jaren steeds meer komen te liggen op stallen c.q. ruiters en dus het management. Of beter gezegd dit jaar: één amazone. Sophie Hinners maakte, net zoals in 2024, de dienst uit in Warendorf.

Lees alles over de Bundeschampionate 2026 in de Paardenkrant nr. 37.

In het zoveelste hoofdstuk ‘Onrust bij het Friezenstamboek’: KFPS-inspecteur Sabien Zwaga stapt op

In het zoveelste hoofdstuk van het feuilleton ‘Onrust bij het Friezenstamboek’ werd vorige week bekend dat inspecteur en jurylid Sabien Zwaga niet langer voor het KFPS in de baan zal staan. Zwaga zette zich ruim twintig jaar in voor het stamboek en was al jaren inspecteur en voorzitter van de jury op de jaarlijkse hengstenkeuring in januari.

Naarst haar functies als jurylid en inspecteur was Sabien Zwaga bovendien nauw betrokken bij de opleiding en ontwikkeling van juryleden en bij de ontwikkeling van het keurings- en fokbeleid. Daarnaast sprong Zwaga in periodes van crisis regelmatig bij op het stamboekkantoor. Bijvoorbeeld om te helpen met de administratieve chaos die in 2024/2025 bleek te bestaan toen er weer eens een bestuur was opgestapt en bovendien een groot deel van het kantoorpersoneel zich ziek had gemeld.

Lees meer over het vertrek van Zwaga in de Paardenkrant nr. 37

WK-zilver voor Nederlandse menners op olympisch terrein

De Nederlandse menners wonnen afgelopen weekend op de voormalige olympische terreinen in München de zilveren medaille in het landenklassement van het wereldkampioenschap voor enkelspannen. Cindy Benschop kwam 0,19 strafpunten tekort voor een individuele bronzen plak en eindigde op de ondankbare vierde plaats met haar Governor-zoon Liberty.

Cindy Benschop uit Schalkwijk werd met zeer kleine achterstand vierde en stond daarmee net naast het podium. De 25-jarige menster, in het dagelijks leven radiodiagnostisch laborante, kijkt met een dubbel gevoel naar deze einduitslag. “Van tevoren wilde ik graag in de top tien eindigen, dus als ik er zo naar kijk ben ik heel blij met die vierde plek.”

Lees meer over het Wereldkampioenschap enkelspannen in de Paardenkrant van deze week met daarin verder:

Tranen bij Mansur na overwinning met 18-jarig lievelingspaard

Nederlandse eventingfokkerij bewijst zichzelf in Polen

Juridisch: Het dubbele ongeluk van de trainer

Juridisch: Van wie is het paard eigenlijk?

Outsider Sandrini domineert VERT-kampioenschap fokmerries

Travellers Mister Gerry pakt CK-titel bij jarig Hackneystamboek

Shetlandkampioene Ode aan de Sleutel vanaf eerste moment opvallend

Professor Jane Williams: ‘Observatie is één van de meest onderschatte hulpmiddelen’

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