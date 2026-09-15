Editorial Paardenkrant 38: KNHS heeft weinig geleerd van het debacle rondom afscheid Rob Ehrens

Minder dan een week na de landenwedstrijd springen op het WK in Aken maakte de KNHS bekend niet verder te gaan met bondscoach Wout-Jan van der Schans. Zijn contract liep nog tot het einde van het jaar. De timing van het ontslag en het lovende persbericht over de bondscoach stuitten in de paardenwereld op onbegrip. Nu de gemoederen enigszins zijn bedaard vroegen wij technisch directeur Laurens van Lieren hoe hij terugkijkt op het proces, de beslissing en de reacties. Dat en nog veel meer leest u in De Paardenkrant nr. 38.

Rick Helmink Door

De KNHS lijkt weinig te hebben geleerd van het prik-uit-de-cola-debacle rondom het vertrek van Rob Ehrens. Weer ging het stopzetten van een contract van een springbondscoach compleet de mist in.

Het stopzetten van het contract van de bijna zeventien jaar zittende en zeer succesvolle bondscoach Ehrens was uiteraard van een compleet andere orde (en het functioneren van Rob Ehrens als bondscoach ook!), maar in feite ging weer precies hetzelfde mis. De communicatie, zowel intern als extern.

Intern

In de eerste plaats de communicatie met Wout-Jan van der Schans zelf, die bij de collega’s van de Hoefslag in geuren en kleuren aan Jacob Melissen vertelde dat de beëindiging van zijn contract totaal onverwachts kwam en ook de ontluisterende scene schilderde hoe hij hoorde van zijn ontslag.

Van der Schans vertelt daar onder andere dat er nauwelijks contact was met de KNHS-leiding in Aken, dat er geen formeel evaluatiegesprek heeft plaatsgevonden en dat er ook nauwelijks ruimte was voor gesprek over het stopzetten van het contract.

Dat doet veel denken aan het ontslag van Rob Ehrens, waarover wij in 2021 schreven: Rob Ehrens hoorde half november 2021 dat zijn contract aan het einde van het jaar niet zou worden verlengd en hekelt vooral het feit dat hij, na negentien jaar (drie jaar jeugdbondscoach en zestien jaar seniorenbondscoach) zo abrupt moet vertrekken. “Dat is zo abrupt gebeurt zonder enige vorm van kennisgeving vind ik jammer. Ik had het niet aan zien komen. Ik wil niet met modder gooien, maar vind wel dat ik op een nette manier kan zeggen wat ik liever anders had gezien.”

Extern

Net zoals bij Rob Ehrens ging het bij Van der Schans ook weer mis in de externe communicatie. Die bood namelijk ook alle ruimte aan Van der Schans om zijn versie van het verhaal uit de doeken te doen.

‘s Avonds laat op donderdag 27 augustus (geantedateerd op 18.37 uur) plaatste de KNHS een persbericht over het stopzetten van het contract van Van der Schans. Een bericht gevuld met een boel woorden, maar geen uitleg over de beslissing.

Door de timing van het afscheid van de bondscoach leek er een directe relatie te bestaan met de resultaten in Aken. In het bericht zelf werd echter nauwelijks ingegaan op de reden van het vertrek. De nadruk lag vooral op de waardering voor Van der Schans en de resultaten die in zijn periode als bondscoach werden behaald. Slechts één bijzin – ‘maar de gewenste resultaten bleven uit’ – leek een aanwijzing te geven.

En wel de verkeerde aanwijzing, blijkt uit het verhaal dat Esther Berendsen maakte voor de Paardenkrant van deze week.

Uitleggen

De KNHS heeft blijkbaar nog steeds niet begrepen dat dergelijke besluiten dossiervorming (intern) en uitleg (extern) vereisen. Sterker nog: mijn collega Esther Berendsen had grote moeite om het artikel met uitleg van technisch directeur Laurens van Lieren tot stand te brengen.

Als ik bij de column COMMUNICATIE!!! uit november 2021 elke keer de naam Rob Ehrens zou vervangen door Wout-Jan van der Schans, zou hij met een paar aanpassingen zo weer geplaatst kunnen worden.

Hoe het ook zij, er is uiteindelijk een artikel gekomen waarin technisch directeur Laurens van Lieren iets meer uit de doeken doet over het ontslag van Van der Schans en wat er van zijn opvolg(st)er wordt verwacht. Dat lees je in de Paardenkrant nr. 38, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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Nederland met onervaren ruiters in loodzware Nations Cup Spruce Meadows

Ondertussen moest Wout-Jan van der Schans afgelopen weekend gewoon weer op pad: de loodzware Nations Cup op Spruce Meadows stond op de agenda, met nog steeds de 78-jarige Leopoldo Palacios als parcoursbouwer.

Om te zien dat de landenwedstrijd (zoals elk jaar) extreem zwaar was, is een blik op de uitslagenlijst voldoende. De paardensportliefhebber die de wedstrijd heeft gekeken, zal dat met enig afgrijzen hebben gedaan.

Van de 36 deelnemers was er welgeteld een amazone (Sophie Hinners) die het lukte het om een dubbele nulronde neer te zetten, vier ruiters trokken zich terug, vier ruiters gaven op, drie ruiters werden uitgesloten en zes ruiters kwamen op een totaal van 20 strafpunten of meer.

Toch zijn er ook wel grote vraagtekens te zetten bij het inzetten van onder andere young rider Logan Fiechter en Roel Holthuizen. Meer over Calgary lees je in de Paardenkrant nr. 38.

‘Sportpaardenmaker die tot de beste verervers ter wereld behoort’

Stakkato-zoon Stakkato Gold is al jarenlang een topper op de fokwaardeschatting van de FN en hij dringt nu ook op de HorseTelex Results Wereldranking door tot de top. De Stakkato-zoon van Gestüt Sprehe staat sinds kort op de zesde plaats van de A-ranking en behoort daarmee tot de beste verervers ter wereld. Stakkato Gold is onze nieuwe Stijger van de Maand.

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Interessant voor alle paardenfokkers: het hoe en waarom van de genenbank voor Friese paarden van de Fenway Foundation

De Amerikaanse Fenway Foundation for Friesian Horses kondigde eind juli aan een eigen genenbank voor Friese paarden op te zetten. Fenway financiert en coördineert veel van het onderzoek naar genetische aandoeningen bij Friese paarden en werkt daarbij ook samen met het KFPS en de WUR. De Paardenkrant vroeg onderzoekscoördinator Angie Depuydt naar het hoe en waarom van de nieuwe genenbank en interviewde ook KFPS-fokkerijspecialist en onderzoeker Marije Steensma over de genenbank en haar eigen promotieonderzoek naar de genetische diversiteit bij het Friese ras.

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Alles over de Centrale Keuring van het KFPS

Wabke T. van Sessing zorgt voor tranen bij fokkers en eigenaren

Zelden hoorde je zoveel gejuich bij de bekendmaking van een kampioen. Als de jury na een spannende strijd om de titel tot algemeen kampioen van de Centrale Keuring van het KFPS in Harich laat weten te kiezen voor de driejarige Wabke T. van Sessing wordt er gejoeld, geknuffeld en gehuild. De familie Tanck uit Vragender kon haar geluk niet op: hun eigen gefokte Wabke werd algeheel kampioen.

Jeugdige Madam van de Marne geeft concurrentie het nakijken

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Hinke en Homme veulenkampioenen, Erny jeugdkampioen

De veulens, enters en twenters presenteerden zich op de CK van het KFPS in Harich allemaal op de vrijdag. Zij hadden de pech dat de weergoden niet altijd even goed meewerkten en met name bij de enters en twenters viel er zo nu en dan een buitje. Van stilleggen was geen sprake, dus waren de omstandigheden niet voor alle deelnemers gelijk. Enter Erny van de Elsenerhof leek het allemaal niet zo te deren. Ze bleef stabiel haar rondjes lopen en werd eerst kampioen bij de enters en bleek daarna ook niet te kloppen in de strijd om de algemene jeugdtitel.

Gedurende het KFPS-keuringsseizoen werden veel eerste premies uitgereikt aan veulens. Een klein deel daarvan was afgelopen vrijdag vertegenwoordigd op de CK. Veel hadden al een mooie ontwikkeling doorgemaakt, maar het blijft altijd spannend of veulens zich op de CK opnieuw op dezelfde manier presenteren als eerder op de keuring. Homme T. fan ‘e Boppelannen en Hinke fan it Ychtenfean deden dat in ieder geval wel en pakten de kampioenstitels.

Mattie P fan Dulve naar hoogste score Fryso Florian Bokaal dressuur

De Fryso Florian Bokaal dressuur bleef ook dit jaar onverminderd populair en het grote aantal inschrijvingen vergde meerdere voorselectiedagen. Gastruiters Nicky Snijder en Yessin Rahmouni kwamen afgelopen vrijdag in Harich in actie en testten de finalepaarden. Op het sportmatinee werd de uitslag bekendgemaakt. De hoogste totaalscore kwam op naam van Mattie P fan Dulve, die afgelopen zomer op het WK voor jonge dressuurpaarden in Verden al reclame maakte voor het KFPS.

Lees alles over de Centrale Keuring van het KFPS in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Sterk slotakkoord voor Nederlandse jeugd bij Youth Finals

Team Ritsma Show Horse voegt opnieuw titels toe aan palmares

Fenway Foundation start genenbank Friese paard: ‘Elk monster is waardevol’

Broer en zus veroveren kampioenslinten Fryso Florian Bokaal tuigen

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