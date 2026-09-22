Editorial Paardenkrant 39: Een echte springkrant met Lanaken, LLN St. Tropez en column Roelof Bril

De Paardenkrant nr. 39 is een echte springkrant. Met uiteraard uitgebreid aandacht voor de Wereldkampioenschappen voor jonge springpaarden in Lanaken, maar ook de Longines Leauge of Nations-etappe in St. Tropez. Daarvoor spraken we ook met Wout-Jan van der Schans, die natuurlijk ook nog iets vertelt over de beëindiging van het contract met de KNHS. En daarover schrijft ook Roelof Bril in zijn gastcolumn.

Rick Helmink Door

“Hoe dan ook: er moet eerst van bovenaf een fatsoenlijke structuur komen bij de KNHS. Ze hebben geen idee hoe de vork in de steel zit en hoe ze het gaan invullen. Laat ze eens hun oor te luister leggen”, schrijft Roelof Bril in zijn gastcolumn.

Lees ‘m helemaal in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Nederland mist finale League of Nations in Barcelona

De Nederlandse springsport is in de Longines League of Nations in Saint-Tropez geëindigd waar ze het hele seizoen al balanceert: net niet. Frankrijk pakte voor eigen publiek de overwinning, voor Brazilië en België. Nederland wist niet door te dringen tot de tweede omloop en liep daarmee de kwalificatie voor de finale in Barcelona mis. Het is opnieuw een tegenvaller in een jaar waarin Nederland er maar niet in slaagt structureel aansluiting te vinden bij de absolute wereldtop.

De landenwedstrijd in Zuid-Frankrijk was een zure sessie voor bondscoach Wout-Jan van der Schans, die onlangs te horen kreeg dat de KNHS niet met hem verder wil. Ondanks alles is Van der Schans zijn motivatie niet verloren en blijft zijn instelling positief. “Als we één balkje minder hadden gehad, zaten we wel bij de beste acht en mochten we wel door naar de tweede ronde. Dan had het er heel anders kunnen uitzien.” De foutloze ronde van Maikel van der Vleuten en Jesther is volgens de bondscoach een opsteker. Over de teamsamenstelling: “Voor de landenwedstrijd in Saint-Tropez stonden, net als voor Calgary een week eerder, in eerste instantie deels andere namen op de lijst. Om uiteenlopende redenen moest het anders en was ik blij dat Sanne opnieuw in actie wilde komen.”

Lees meer over de League of Nations-etappe in St Tropez en een interview met Wout-Jan van der Schans in de Paardenkrant van deze week.

Oudere Nederlandse paarden laten zon schijnen in Lanaken

Toch waren er ook zeker lichtpunten afgelopen weekend voor de Nederlandse springsport. Na de overmacht van de Ierse ruiters en Ierse en Belgische paarden bij de vijf- en zesjarigen, was het Oranje boven in de finale bij de zevenjarige springpaarden op het WK in Lanaken. In de moeilijkste finale – en ook de finale die qua kwaliteit van rijderij en paarden te vergelijken is met een vijfsterren Grote Prijs, maar dan een paar gaten lager – ging de wereldtitel overtuigend naar de 44-jarige Roosje Brouwer en de door Mario en Mischa Everse gefokte Elotte Z (Eldorado van de Zeshoek x Larino). Max van de Poll reed de door Dirk van de Linden en Corinna van der Heijden gefokte gouden (WK 2025) Ortane (Balou du Rouet x Quinar Z) naar zilver en Willem Greve liet twee rondes uit het boekje zien met Tattoo TN (Parfait van het Schaeck x Kannan) en werd uiteindelijk vijfde. En dan was er ook nog de Sires-zege voor de door Eric Berkhof gefokte Kaiser DMH (Cardento x Concerto II) met Kim Emmen.

“Ik moet er nog steeds een beetje van bekomen”, vertelt Roosje Brouwer daags na de grootste overwinning van haar carrière. De amazone die al zo’n negen jaar voor Stal Everse rijdt, had niet durven dromen dat ze met de wereldtitel naar huis zou gaan. “Ik heb al vaker op de wereldkampioenschappen gereden, maar nog nooit in de finale. Het was vaak net niet. En voor de finale bij de zevenjarigen had ik ook wel respect: het is zo hoog en er wordt zo hard gereden, vanaf de zijlijn dacht ik altijd: wat knap dat dat die ruiters lukt.”

Ongelooflijk fijn paard

Zesentwintig jaar na haar bronzen teammedaille op het Europees kampioenschap voor junioren in Hongarije lukte het Brouwer om Elotte Z naar de wereldtitel te sturen, en hoe! Met ogenschijnlijk gemak zette Brouwer een niet te kraken tijd neer in de barrage, zelfs niet door de heer des huizes Christian Ahlmann met Toème de Regor Z (brons) en evenmin door de regerend wereldkampioen bij de zesjarigen, Ortane (zilver) onder Max van de Poll. Zelfs niet door de snelste vierfouters.

Sires

Ook in de Sires of the World, de 1,50 m Grote Prijs voor hengsten, deed Nederland vooraan mee met Kaiser DMH onder Kim Emmen als winnaar. Maar ook de KWPN-goedgekeurde hengsten Don Tarpania Z (Lars Kuster), Poker de Mariposa (Marriët Smit-Hoekstra), Party in de Hus (Willem Greve) en Cero Blue TN (Willem Greve) maakten een voortreffelijke indruk. De laatste drie haalden de barrage niet door pechfoutjes, de perfect springende Don Tarpania had het geluk niet aan zijn zijde in de barrage en werd vijfde.

Twee paarden van Friezenfokker Douwe Dijkman in WK-finale vijfjarigen

Douwe Dijkman deed als Nederlandse fokker de beste zaken bij de vijfjarigen: de beide uit Zennaludine (Mermus R x Lux Z) gefokte Razor fan Dijkmaniastate (v. Grandorado TN) en Raket fan Dijkmaniastate (v. Emerald van ’t Ruytershof) haalden allebei de finale. Onder dochter Berber Dijkman werd de fantastisch springende Razor uiteindelijk zesde, waarbij alle rondjes van de hengst er makkelijk uitzagen.

Het is overigens ook Berber Dijkman die ervoor heeft gezorgd dat haar vader, dierenarts Douwe Dijkman, naast Friezen en Barock-pinto’s ook springpaarden is gaan fokken. Hij kocht daarvoor zo’n tien jaar geleden onder andere de merrie Zennaludine aan.

Het geheim van Ierland: ‘Opleidingssysteem voor ruiters en paarden, eigenaren én de jacht’

Ierland heeft maar zo’n 5 miljoen inwoners en (geschat) 150.000 paarden en is daarmee een veel kleiner (paarden)land dan Nederland (18 miljoen inwoners/450.000 paarden), maar toch zijn de Ieren zowel op het hoogste niveau in de springsport als elk jaar in Lanaken extreem succesvol. Tien Ieren staan in de top-100 van de Longines Ranking voor springruiters en in Lanaken reden 27 Ieren in de finales van de drie wereldkampioenschappen. Aan het einde waren er twee gouden en een zilveren medaille voor Ierse ruiters. Bij de zesjarigen was de Ierse overmacht enorm met dertien Ierse ruiters in de finale en vier bij de eerste negen.

Lees alles over de Wereldkampioenschappen in Lanaken in de Paardenkrant nr. 39

Sjeika Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, de vrouw achter Al Shira’aa Stables en de nicht van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, is verdwenen. En met haar de toegezegde sponsorgelden aan onder andere de Bundeschampionate in Warendorf, de Hamburger Derby, het Turnier der Sieger in Münster en de Derby in Hickstead. Daarover werd al volop gespeculeerd en nu hebben drie Duitse concoursorganisaties toegegeven dat zij dit jaar niets meer van de Sjeika hebben vernomen, noch de toegezegde centen hebben gezien.

Lees meer over dit opmerkelijke verhaal in de Paardenkrant van deze week.

Liesbreuk voorkomen door preventief ingrijpen: mogelijk maar niet eenvoudig

Een liesbreuk (hernia inguinalis) klinkt onschuldig, maar bij een (volwassen) hengst is het in veel gevallen levensbedreigend. Als bekend is dat een hengst een hoog risico loopt door een vergrote liesring is dat risico te minimaliseren via een laproscopie. Maar hoe weet je of een hengst een groter risico loopt? En wat is er bekend over de erfelijkheid van deze aandoening?

Lees er alles over in de Paardenkrant nr. 39



Enthousiasme over sterke jaargang veertien correcte Z-hengsten

“Dit is een sterke jaargang en we zijn ervan overtuigd dat een aantal hengsten in de toekomst van zich gaat laten horen in de topsport”, klonk het afgelopen weekend op de najaarskeuring van Studbook Zangersheide in Lanaken tevreden vanaf juryzijde. Veertien driejarige hengsten ontvingen hun goedkeuring. Daarbij was de jury zeer te spreken over de correctheid, een aspect dat ze veel aandacht gaven, en over de nafok van Aganix du Seigneur. “Ook op de afgelopen keuringen viel hij op met zijn zonen. Hij geeft zeer goede springpaarden en verdient echt een pluim.”

Lees verder in de Paardenkrant nr. 39 met daarin verder:

Geertje Hoogendoorn: ‘Red Rock symboliseert het begin van samenwerking met Maxime’

Deftige tuigpaardmerrie Hannalina prolongeert zadeltitel

Stal Mullershof geeft NSPS-keuring Utrecht glans

Exclusief voor abonnees:Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop