Editorial Paardenkrant 40: Modernisering KNHS wedstrijdsport komt dichterbij, tijd voor keuzes

Wordt het Equipe of Equi-Competiton of gaan we toch voor één van de nieuwkomers? Die vraag gonsde vorig week woensdagavond door de KNHS-burelen, waar de eerste informatiebijeenkomst over de overgang naar nieuwe wedstrijdprogramma’s voor organisatoren plaatsvond. Zo’n 250 vrouwen (en een enkele man) hoorden graag als eerste wat de opties zijn voor volgend jaar, als Concours 3.5 definitief ophoudt te bestaan. En opties zijn er genoeg.

‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.’ Die slogan van de belastingdienst kan de KNHS overnemen. Hoewel, iets makkelijker zou het nog kunnen als er minder keuze was. Maar verder wordt het rijden van wedstrijden en alles eromheen administratief gezien eenvoudiger.

Het inschrijven verloopt straks verplicht via MijnKNHS, vervolgens word je als deelnemer verder geholpen door de commerciële aanbieder waar de organisatie voor heeft gekozen. Een partij die, als het goed is, de sport kent, verstand heeft van automatisering en dus ook gebruikmaakt van de laatste techniek. De uitslagen volg je vaak online via de app of website van de aanbieder, maar zijn aan het eind van de dag ook weer te vinden bij de KNHS.

Organisatoren en secretariaten kunnen kiezen uit vijf aanbieders waarmee de KNHS gegevens uitwisselt. Naast Equipe, Equi-Competition en MijnConcours.nl zijn dat Camarillo en Cavaleri. Paardenkrant zet ze alvast voor je op een rij. d

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Grand Tour Stables per 1 november in Eibergen

Begin september maakten Reesink Horses en Grand Tour Stables bekend dat de locatie van de familie Reesink in Eibergen is verkocht. Per 1 november neemt Grand Tour Stables de locatie in Eibergen over. Vanuit deze accommodatie gaat Grand Tour Stables haar eigen activiteiten op het gebied van fokkerij, sport, handel en de ontwikkeling van een hengstenstation verder uitbouwen. Reesink Horses blijft als zelfstandig bedrijf actief en richt zich vanuit Uden verder op het hengstenstation en de topsport rondom Dinja van Liere en Kim Alting. De Paardenkrant ging op bezoek in Eibergen en sprak met Eugène Reesink en Nataliya Schumann (manager Grand Tour Stables) over de overgang en de plannen voor de toekomst.

Lees er alles over in de Paardenkrant nr. 40

Jack Verstappen over A Moonlight Speciale Z: ‘Een echte krachtpatser’

Van zijn eerste opleiding in Polen, via de jonge paarden- en hengstencompetities en de eerste internationale wedstrijden onder Pieter Keunen tot de winst in de Grote Prijs van Opglabbeek: A Moonlight Speciale Z (Aganix du Seigneur x Chacco-Blue) blijft zich ontwikkelen. De negenjarige hengst, gefokt door Jack Verstappen, zette onder Giampiero Garofalo de Grote Prijs in de eerste week van de twee weken durende herfsttour in het Sentower Park naar zijn hand. Een mooie aanleiding om terug te kijken op de weg die de voshengst heeft afgelegd én vooruit te blikken. Wat zag Verstappen destijds in de jonge hengst en wat verwacht hij van diens verdere carrière?

Vrieling en VDL-hengsten Grand Slam en Mattias verrassen met GCL-winst

Met nog drie etappes te gaan nadert het Global Champions League-seizoen 2026 zijn ontknoping. In Wenen zorgden de Scandinavian Vikings vrijdag voor een verrassende uitschieter. Het team kende tot dusver geen seizoen waarin het zich nadrukkelijk in de voorhoede meldde, maar in Wenen viel alles op zijn plaats. Jur Vrieling en de Franse amazone Lara Tryba bezorgden de Scandinavian Vikings de winst, met Grand Slam VDL (v. Cardento), VDL Mattias (v. Comme il Faut) en de Holsteiner premiehengst Shot Gun (v. Stakkato Gold) als blikvangers.

Lees meer over het afgelopen springsportweekend in de Paardenkrant van deze week.

Nederlandse paarden maken de dienst uit op Asian Games

Nederlands gefokte en opgeleide paarden maakten de afgelopen week de dienst uit in de dressuur op de Asian Games. In de individuele finale (Intermédiaire I Kür) was er goud voor de door R.G. Nijenhuis gefokte Leonidas (Trafalgar x Alexandro P) onder de Koreaan Dongheon Nam (75,19%) en brons voor de door familie Traa gefokte Geniaal (Vivaldi x Biotop) met de Chinese Jiayu (Sarah) Rao (74,935%). Beide paarden werden opgeleid door Dinja van Liere.

Lees meer over de Asian Games in de Paardenkrant van deze week.

Tripple Power SIH benadert ideaal voor Jaco en Linda Hiemstra

“We hadden in I’m Special Power al een heel goed springpaard, maar haar volle zus Tripple Power is nóg beter. Ze heeft alles wat je maar kunt wensen. Hoewel het perfecte paard niet bestaat, benadert zij zeker ons ideaal”, vertelt Jaco Hiemstra enthousiast. De dochter van Comme il faut wist afgelopen vrijdag te overtuigen in het EPTM-examen en werd beloond met maar liefst 90 punten voor haar springkwaliteit. Daarna werd ze op de stamboekkeuring opgenomen en keur verklaard met 85 punten voor exterieur. Daarmee was ze de absolute dagtopper.

Lees meer over de afgelopen EPTM in de Paardenkrant nr. 40, met daarin verder:

Lambertus Huckriede tot en met juni 2027 geschorst door VERT

KFPS IBOP wordt feestje en levert drie nieuwe kroonmerries op

Veertienjarige Ela Okkema geeft concurrentie het nakijken op stratenconcours

Shetlandmerrie Señorita van de Leurshof loopt eruit in Bergharen

Fokgroep Van de Molenwerf imponeert op Hippos trekpaardkeuring

Professor Hayley Randle: ‘Paardeneigenaren moeten openstaan voor veranderingen’

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