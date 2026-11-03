Editorial Paardenkrant 45: Wat is de nieuwe koers van de KNHS?

Een paar uur nadat de Nederlandse jeugdbondscoaches Monique Peutz en Loes Corsel te horen kregen dat de KNHS niet met hen verder wilde (en Corsel overigens ook niet met de KNHS), werd dat al wereldkundig door een persbericht van Loes Corsel. In het officiële persbericht sprak topsportmanager Laurens van Lieren over een ‘nieuwe fase’, ‘vernieuwde invulling van rollen’ en ‘nieuwe accenten’. Wij vroegen Van Lieren wat hij daar inhoudelijk mee bedoelt. De manager topsport geeft meer duidelijkheid. Hij wil meer focus op het einddoel: het ontwikkelen van ruiters en paarden voor het hoogste internationale seniorenniveau.

Het stopzetten van de tienjarige samenwerking kwam Monique Peutz, bondscoach junioren, young riders en U25 Grand Prix, vorige week maandag rauw op haar dak vallen. In het KNHS persbericht dat op dinsdagmiddag gepubliceerd werd, laat Peutz expliciet vermelden dat zij nog doorwilde als bondscoach.

Niet zien aankomen

Een paar dagen later meldt Peutz aan De Paardenkrant: “Ik had het niet zien aankomen. Er stond een evaluatiegesprek gepland, zoals we die altijd periodiek hebben en niets wees erop dat de KNHS niet meer verder wilde, ik was ook al bezig met plannen voor de toekomst.”

Peutz meldt niet goed te weten waarom de KNHS niet meer verder wil, het enige dat ze te horen kreeg was dat Patrick van der Meer de U25-groep wil overnemen: “Ik heb niet meer te horen gekregen dan dat. Mijn voornaamste doel is altijd geweest om de jeugd erbij te helpen en zo goed mogelijk te leren paardrijden. Dat gaf me ook de grootste voldoening: dat er al jaren mensen naar ons toekomen die zeggen: ‘zo moet paardrijden eruitzien’.” De KNHS zegt op haar beurt dat de redenen heel duidelijk uiteen zijn gezet.

Nieuwe koers

Laurens van Lieren is van mening dat er een sterkere gezamenlijke aanpak moet komen en dat daar nog meer nadruk op moet komen te liggen. “Nederland behoort al jarenlang tot de sterkere landen van Europa en de wereld in de jeugdcategorieën. We winnen medailles bij pony’s, children, junioren, young riders en U25. Daar mogen we trots op zijn. Tegelijkertijd is het uiteindelijke doel niet het winnen van jeugdmedailles, maar het opleiden van ruiters en paarden die jarenlang succesvol kunnen zijn op het hoogste internationale seniorenniveau.”

Peutz laat op haar beurt weten dat deze opzet al de opdracht was in de tijd dat zij werd aangesteld door Maarten van der Heijden.

Lees alles over het stopzetten van de samenwerking met jeugdbondscoaches Loes Corsel en Monique Peutz en de ‘nieuwe’ koers van de KNHS in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

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Party in de Hus maakt indruk tijdens Wereldbekerdebuut

De overwinning in de VHO Trofee tijdens de KWPN Stallion Show betekende een bijzonder moment in de ontwikkeling van Party in de Hus (v. Kannan). De negenjarige hengst zette zich daarmee nadrukkelijk in de kijker binnen de Nederlandse springpaardenfokkerij. Intussen bouwde (mede-)eigenaar Willem Greve verder aan de samenwerking met de opvallende voshengst. Tijdens het NK in Deurne kreeg Party in de Hus voor het eerst de kans om zich op 1,60 m.-niveau te meten. Dat paard en ruiter steeds beter op elkaar ingespeeld raken, werd afgelopen weekend in Lyon opnieuw duidelijk. Bij hun eerste gezamenlijke Wereldbekeroptreden sprongen ze naar een knappe vijfde plaats.

Wereldbekerseizoen dressuur 2026/2027 belooft vuurwerk

Dat de Wereldbeker 2026/2027 een interessant seizoen wordt, werd in Herning al duidelijk met onder andere Cathrine Laudrup-Dufour en Marieke van der Putten die daar aangaven voor de finale te willen gaan. In Lyon ging het op hetzelfde niveau verder met onder andere Isabell Werth en Viva Gold OLD (winst met 87,89%) en Justin Verboomen met Zonik Plus (85,81%). Daarna nog twee Belgen boven de 80%: Larissa Pauluis met Flambeau (80,53%) en Wim Verwimp met Jedai de Massa (80,455%). Voor Nederland deden Marieke van der Putten met Kuvasz RS2 en Thamar Zweistra met Hexagon’s Mr Magnum N.O.P.T. goede zaken met in beide proeven pr-scores.

Lees alles over de Wereldbekeretappes springen en dressuur in Lyon in de Paardenkrant van deze week.

Demy Hendrikx bewandelt bijzondere weg: ‘Dit gun ik iedereen’

Dressuuramazone Demy Hendrikx reed aanvankelijk met een Haflinger bij de paarden, maar haar schoonvader vond dat ze een ‘fatsoenlijk paard’ moest kopen. Zo kocht Hendrikx een tweejarige Governor x Sir Sinclair, maar daarmee had ze veel pech. Om toch te kunnen rijden ging Hendrikx de destijds driejarige Nirvado H (Indian Rock x Bretton Woods) voor zijn fokker bijrijden. Doel was ZZ-Licht met het oog op het prestatieschap voor de moeder, maar het werd veel meer dan dat.

Lees een interview met Demy Hendrikx in de Paardenkrant nr. 45

Madeleine Brugman vindt nieuwe uitdaging als eigenaar: ‘Het doel: op de grote kampioenschappen op het podium komen’

Na haar carrière als eventingamazone volgde een kort intermezzo in de paradressuur. Daar voelde Madeleine Brugman zich echter niet thuis, waarna ze besloot haar ambities in het zadel te laten varen. Er kwamen wel andere ambities voor terug, als eigenaar, waar Brugman onverwachts veel plezier aan beleeft. Niemand minder dan Michael Jung rijdt inmiddels drie Perseverance-paarden, er is een succesvolle samenwerking met de Zweedse Louise Romeike en de paarden thuis worden vakkundig opgeleid en uitgebracht door viersterreneventer Tom Woodward. “Ik kan niet wachten tot 2027.”

“Ik dacht altijd: wat heb je eraan om vanaf de grond naar een paard te kijken. Maar dat blijkt verrassend leuk te zijn!”

Lees meer over de grote ambities van Brugman als eigenaar in de Paardenkrant van deze week.

Keuringskampioenen Tarquinio VDP en Seniz Texel zetten succes voort in IBOP

Op de KWPN IBOP in Houten slaagden afgelopen vrijdag twaalf van de zestien dressuurmerries, waarvan zes met minimaal 80 punten. Het waren echter vooral twee voormalige CK-kampioenen die opnieuw de aandacht op zich vestigden. Tarquinio VDP (Lantanas x Glock’s Toto Jr.) en Seniz Texel (McLaren x Negro) behoorden met respectievelijk 88 en 85 punten tot de best scorende paarden en gaven daarmee een overtuigend vervolg aan hun eerdere keuringssuccessen.

Lees meer over de twee merries en de IBOP in Houten in de Paardenkrant nr. 45.

Roeland en Roelof zetten concept Stal Roelofs succesvol voort

Als oud-stalmanager greep Roeland de Kruijf samen met kameraad Roelof van Minnen de kans om een paar merries van Stal Roelofs te kopen toen deze stal stopte. Daarmee zetten ze niet alleen de stammen voort, maar ook het concept: eerst twee veulens en dan de sport in. Onlangs schitterden twee van hun vierjarige merries uit de Nubertha-stam op de stalkeuring in Lemelerveld en vorige week woensdag was het Romy Termie van de Crumelhaeve (v. Stakkato Gold) die haar kwaliteiten bewees in de IBOP in Luttenberg. Ze sprong naar 83,5 punten en het elitepredicaat.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week, met daarin ook:

Abdel Saïd en Riesenbeck International bekronen topseizoen met eindzeges

Kuvasz RS2 én Hexagon’s Mr Magnum naar records in Lyon

Dansa-merries vallen op met werklust en sterk achterbeen

ABFP-test levert KFPS zes kersverse kroonmerries op

Rasuitstraling verankerd in stam jeugdkampioene Farah van ’t Broek

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