Editorial Paardenkrant 46: Een goede week voor de Nederlandse paardensport

De Nederlandse springruiters hebben weer een bondscoach. En dat is bij de senioren voor het eerst in de geschiedenis een vrouw: Nathalie van der Mei. Een naam die al eerder rondging en afgelopen zaterdagavond werd bevestigd door de KNHS. Ondertussen deden Nederlandse paardensporters goede zaken: Leopold van Asten won op Jumping Indoor Maastricht met VDL Groep Kwienbellie zowel de 1,50 m.-rubriek op vrijdagavond als de 1,55m. Grote Prijs op zondag op zijn naam. Dinja van Liere won met Mauro Turfhorst N.O.P. met twee dikke PR's (75,652% en 84,225%) in Verona. En tenslotte won Nick Nanning de 1,50m. Grote Prijs van Oliva met Burgis Classina. Kortom: een goede week voor de Nederlandse paardensport.

Voor Leopold van Asten werd Jumping Indoor Maastricht 2026 een concours om niet snel te vergeten. Met de elfjarige merrie VDL Groep Kwienbellie (v. Toulon) schreef de in Limburg geboren springruiter zowel de 1,50 m.-rubriek op vrijdagavond als de Grote Prijs op zondag op zijn naam. Vooral die laatste overwinning betekende veel: na twee jaar samenwerken vielen de puzzelstukjes eindelijk op hun plek voor de combinatie. En dat ook nog eens in de provincie waar zowel Van Asten als de merrie hun roots hebben liggen. “Dat kan gewoon niet veel beter”, vertelt Van Asten enthousiast.

In de barrage van de Grote Prijs moest Van Asten als laatste van twaalf combinaties de ring in. Hij wist dat er hard gereden was en dat er weinig ruimte was om tijd te laten liggen. Zijn plan was dan ook om met acht galopsprongen naar de laatste oxer te rijden. “Ik weet dat ze dat kan, want ze heeft een grote galop en kan ook vanuit snelheid goed afzetten. Dat had ze vrijdag al laten zien. Maar na de eerste drie galopsprongen stond de oxer nog steeds heel ver weg”, vertelt hij lachend. “Vanaf de laatste vijf galopsprongen kreeg ik het gevoel dat ik het zou halen. Ik heb het in die lijn echt gewonnen.”

Zege met gouden randje

Van Asten kocht de door Etiënne en Yvonne Raeven gefokte merrie twee jaar geleden, nadat hij zijn toppaard Iron had verkocht. De kwaliteit en het vermogen waren er vanaf het begin, maar de grote, lang gelijnde merrie had tijd nodig om sterker en constanter te worden. Dat de ontwikkeling nu juist in Maastricht werd bekroond, gaf de overwinning een extra lading.

Lees alles over deze mooie overwinning in de Paardenkrant nr. 46, digitaal beschikbaar voor 6,25 euro.

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Nick Nanning boekt met Burgis Classina GP-zege in Oliva

Terwijl het indoorseizoen inmiddels volop aan de gang is, genieten enkele springruiters in Spanje nog van de laatste wedstrijden in de buitenlucht. Nick Nanning is neergestreken op de Autumn MET Tour in Oliva, waar hij inmiddels twee weken in actie komt. Afgelopen zondag bekroonde de jonge ruiter zijn verblijf met een fraaie overwinning in de driesterren 1,50 m Grote Prijs. Als eerste starter in de achtkoppige barrage zette hij in het zadel van de schimmelmerrie Burgis Classina (v. Casalito) direct een scherpe tijd neer, die voor de concurrentie niet meer te kloppen bleek. “Als eerste van start gaan in de barrage is niet de meest gunstige positie, maar ik had een goed plan. Dat heb ik uitgevoerd en gelukkig bleek dat genoeg”, vertelt een tevreden Nanning.

Lees meer over de knappe zege van Nanning in de Paardenkrant nr. 46.

Dinja van Liere met persoonlijke records bovenaan in Verona: ‘Mauro is sterker en volwassener geworden’

De opmars van Dinja van Liere en de pas negenjarige hengst Mauro Turfhorst N.O.P. (Zonik x Negro) gaat in hoog tempo verder. Eind maart liep de hengst zijn allereerste Grand Prix-proef en enkele maanden later maakte hij al deel uit van de Nederlandse ploeg op het WK in Aken. Bij hun rentree in Verona liet de combinatie afgelopen donderdag en vrijdag zien alweer progressie te hebben gemaakt, met overwinningen in zowel de Grand Prix als de Kür. Beide proeven leverden een nieuw persoonlijk record op: 75,652% en 84,225%.

“Ik was heel blij met hem”, klinkt het enthousiast uit de mond van Dinja van Liere. Ze vervolgt: “Na Aken hebben we thuis een tijdje verder geoefend en Mauro is echt weer een beetje sterker en volwassener geworden. Dat kon ik nu in allebei de proeven wel merken. Ik vind dat de piaffe en passage heel erg vooruit zijn gegaan. Die kon hij thuis eigenlijk al heel goed, maar het lukte dan iedere keer net nog niet zo in de proef. Ik was nu vooral met die onderdelen heel blij. Dat wordt echt steeds beter.”

Lees een interview met Dinja van Liere in de Paardenkrant van deze week.

Een plek in WB-finale vierspannen niet meer vanzelfsprekend: ‘Het wordt een heel interessant en leuk seizoen’

Twee van de negen Wereldbeker-etappes voor de vierspannen zijn inmiddels verreden. De wedstrijden in Lyon en Maastricht maakten één ding duidelijk; het wordt een ongekend spannend winterseizoen, waarin het behalen van een finaleplek in Bordeaux geen uitgemaakte zaak is.

Er komen dit seizoen tien vierspanrijders in actie, en de beste zes mogen in februari de finale rijden in Bordeaux. “Het gaat een heel interessant en leuk seizoen worden. Je moet echt strijd leveren om überhaupt in Bordeaux te komen. Dat hebben we in het verleden niet veel gehad, dan reed je twee of drie wedstrijden en zat je erbij. Het gaat een mooie competitie worden”, verwacht IJsbrand Chardon.

Lees meer over de Wereldbeker mennen in de Paardenkrant nr. 46

IBOP-toppers Toscane MH en Succession US merries voor de toekomst

De IBOP in Brummen leverde vorige week vrijdag in Toscane MH (v. Ferguson) van fokker Mariëtte van ‘t Hoff en Succession US (v. Desperado) van Niels Jonkers twee toppers op. Beide merries gaan bij hun eigenaar een mooie toekomst in zowel de sport als fokkerij tegemoet. Voor allebei was er een score van 81,5 punten en het eliteschap. Daarnaast was er nog iets gemeenschappelijks: bij alle twee tekende een Lichte Tour-merrie voor het moederschap.

Waar IBOP-juryleden nog wel eens scheutig willen zijn met de punten, waren Henk Dirksen en Wim Versteeg in Brummen juist wat zuinig bij een aantal goede merries die heel mooi natuurlijk werden voorgesteld. Zo hadden beide toppers best een paar punten meer mogen hebben.

Lees meer over de IBOP in Brummen in de Paardenkrant van deze week.

Van Voorst: ‘De veelzijdigheid van het Gelderse paard sprak mij aan’

In de IBOP voor het Gelderse paard, die verplaatst was van het laatste weekend in oktober naar afgelopen zaterdag, slaagden zes van de acht aangeboden merries. Reina (Spielberg x Danser) sprong eruit bij het KWPN Centrum in Ermelo met een totaalscore van 80,5 punten in de zadelproef. De merrie, gefokt door de familie Schilder en eigendom van Samantha van Voorst uit Soest, werd als veulenboekmerrie aangeboden. Na afloop van de aansluitende stamboekkeuring mocht ze huiswaarts keren met het keurpredicaat op zak.

“Voordat ik Reina kocht, had ik een Connemara, waarvan ik helaas afscheid heb moeten nemen. Via mijn staleigenaresse kwam ik vervolgens in aanraking met Gelderse en tuigpaarden. De veelzijdigheid van het Gelderse paard sprak me erg aan. Ik zocht een paard waarmee ik verschillende kanten op kon”, vertelt Van Voorst. Via haar staleigenaresse kwam ze terecht bij de familie Schilder waar Reina destijds als 3,5-jarige stond.

Lees verder in de Paardenkrant nr. 46

Zadelpresentatie springhengsten KWPN-najaarsonderzoek schept verwachtingen

Met het oog op het drie weken durende KWPN-najaarsonderzoek dat 17 november van start gaat, werden ook de springhengsten vorige week woensdag in Ermelo onder het zadel van de eigen ruiter getoond in de zadelpresentatie. Naast negentien aangewezen drie- en vierjarige hengsten (eentje was afgemeld) kwamen er vier in de baan die door hun eigenaren zijn aangemeld voor het vrijwillige onderzoek en twee voor de zadelkeuring, waarvan er één werd aangewezen. Dit zestal werd ook op het straatje beoordeeld. De hengsten werden allemaal supernetjes voorgesteld, tot tevredenheid van de jury.

Paardenkrant-fotograaf Jacquelien van Tartwijk volgde alles op de voet.

Zeven Friese hengsten op waardige manier goedgekeurd

Het kenbaar maken van het al dan niet goedkeuren van een jonge hengst door de hengstenkeuringscommissie gebeurde tot voor kort in Exloo altijd in een achterafzaaltje. In de volksmond werd dit vaak het ‘zweethok’ genoemd. Na de uitleg en bekendmaking keerden de fokkers en eigenaren terug naar de kantine, waar het publiek in spanning wachtte. Vaak volgden gejuich en een lange serie felicitaties. Een enkele keer was er teleurstelling wanneer een hengst niet werd ingeschreven. Het huidige bestuur zag vorig jaar dat dit anders en vooral mooier kon. En dat is afgelopen zaterdag gelukt! De nieuwe opzet van de huldiging verdient een dikke pluim. Dit jaar werden zeven nieuwe dekhengsten op een veel waardigere manier dan voorheen gekroond.

Lees er meer over in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Van Asten ziet geduld met Kwienbellie beloond: ‘Dit weekend viel alles op zijn plek’

Richard Vogel na WB-zege Verona: ‘Ik heb een ontzettend sterke groep paarden’

Boyd Exell pakt volle mep aan WB-punten in Maastricht

Drie dressuurhengsten toegevoegd aan NRPS-verrichtingstraject

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