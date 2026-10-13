Editorial Paardenkrant nr. 42: In Memoriam Herman Seiger, opening Wereldbekerseizoen en Indoor Friesland

In Oslo werd afgelopen weekend het Wereldbekerseizoen 2026/2027 geopend met de eerste springkwalificatie. Volgende week begint in Herning het dressuurseizoen en Marieke van der Putten is er met Zantana RS2 direct bij. Over Oslo lees je deze week in de Paardenkrant. Net zoals over het heengaan van een groot paardenman: Herman Seiger. Diens sigaar is sinds afgelopen zondag gedoofd.

Rick Helmink Door

Herman Seiger is afgelopen zondag op 75-jarige leeftijd overleden. De veelzijdige paardenman in hart en nieren wordt door anderen omschreven als een echte liefhebber met een geheel eigen persoonlijkheid en veel kennis van een springpaard. Hij had zo zijn eigen favorieten, wat begon met de hengst Jasper en later Comme il faut, waarvan hij diverse zonen kreeg goedgekeurd.

Het leidde tot de goedkeuring van drie verrichtingstoppers: Hermantico, Komme Casall en Mans. Seiger, de man met de sigaar, was altijd in voor een geintje. Nu is zijn sigaar gedoofd.

Wij spraken met mensen uit de omgeving van Seiger, lees zijn In Memoriam in de Paardenkrant nr. 42, digitaal beschikpaar voor 6,25 euro.

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‘Mr. Consistent’ strikes again: Monaco tweede in WB Oslo

Maar liefst 43 keer op het vijfsterrenpodium en nog altijd niet te stoppen. Harrie Smolders en zijn inmiddels legendarische Monaco (v. Cassini II) zijn het nieuwe Wereldbekerseizoen uitstekend begonnen. Tijdens de openingsetappe in Oslo afgelopen weekend sprong het zeventienjarige springfenomeen met zijn vaste ruiter naar de tweede plaats. Alleen Max Kühner met EIC Up Too Jacco Blue (v. Chacco-Blue) wist het duo voor te blijven. “Het voelt fantastisch. Monaco heeft gedaan wat hij altijd doet en weer een tweede plaats aan zijn palmares toegevoegd. Hij is echt een machine”, vertelt Smolders vol lof over zijn toppaard.

De cijfers onderstrepen de uitzonderlijke consistentie van het duo. Smolders en Monaco stonden inmiddels maar liefst 43 keer samen op het vijfsterrenpodium. Vier keer leverde dat de overwinning op, 28 keer eindigden ze als tweede en elf keer als derde. Tot hun zeges behoren de Rolex Grand Prix van Genève in 2024 en de Longines Global Champions Tour Grand Prix in Cannes, Rome en Valkenswaard in 2025. Ook op zeventienjarige leeftijd is Monaco nog altijd gretig. “Hij is nog jong van geest. Hij is heel intelligent, weet wanneer het belangrijk is en het moet gebeuren. Ik ben heel dankbaar dat ik hem mag rijden”, aldus Smolders.

Lees meer over het afgelopen springweekend in de Paardenkrant van deze week.

Marsja Dijkman wint GP-Kür voor eigen publiek: ‘Mooier kan niet’

Vol zaten de tribunes niet in het dressuurweekend op Indoor Friesland, maar na de proeven van Marsja Dijkman en Beaujolais (v. Bordeaux) klonk het als een tot de nok toe gevuld Expo. “Zelfs Dinja zei na afloop van de Grand Prix: ‘Als er een applausmeter was geweest, had jij zeker gewonnen!’”, vertelt Marsja Dijkman, die op thuisconcours Indoor Friesland twee keer de hoogste score had in de twee driesterren Grand Prix-rubrieken. In de Grand Prix was dat dezelfde score als Dinja van Liere (met McLaren OLD N.O.P.T.), in de Kür kwam ze net iets hoger uit.

Beaujolais maakt daarmee een langgekoesterde droom van Dijkman (40) waar: internationaal rijden en vooraan meedoen. “En veel mooier dan op een wedstrijd zo dicht in de buurt, kan eigenlijk niet. Dan zijn er toch heel veel mensen die zeggen: ‘We komen even kijken!’”

Met scores rond de 70% in de Grand Prix hoort Dijkman bij de beste combinaties van Nederland. Met Marieke van der Putten en Zantana RS2 en Dinja van Liere met Mauro Turfhorst heeft Nederland weliswaar weer twee topcombinaties, maar daarachter geldt nog steeds dat het team met 70% dichtbij is. Dat realiseert ook Dijkman zich: “Vorig jaar was ik er niet bij op de eerste observatie, toen waren we op vakantie. Vervolgens ging het in Lier heel goed en werd ik op het NK gezien als mogelijke kanshebber. Daar had ik zelf nog helemaal niet bij stilgestaan. Dit jaar houd ik in ieder geval rekening met het observatietraject.”

Lees meer over Indoor Friesland en het komende indoorseizoen in de Paardenkrant nr. 41

Meerdere dressuurtoppers komen naar voren in IBOP Oosteind

“Ik kan echt genieten van haar braafheid, gedrevenheid en rijdbaarheid”, vertelt Nicolette Rasenberg met gepaste trots over Tymbria L die vorige week dinsdag in de IBOP van Oosteind onder José van Haaren met veel elan naar een topscore van 85 punten liep. En genieten is precies wat ze samen met haar dochter Eliev Verstappen wil gaan doen met deze merrie, die met 80 exterieurpunten tevens elite werd. In Oosteind kwamen diverse merries boven de 80 punten uit.

De IBOP in Oosteind bracht nog meer toppers aan het licht, onder meer twee opvallende merries uit de Daula-stam die beide met heel veel looplust, houding en beentechniek door de baan walsten.

Lees meer over de IBOP in Oosteind in de Paardenkrant van deze week.

Rheinisches Pferdestammbuch zet strategische stap

Het Rheinisches Pferdestammbuch organiseert op 30 januari 2027 een hengstenkeuring voor ponyhengsten in Nederland. Het stamboek ziet dit als een strategische zet om de langdurige banden met Nederlandse fokkers verder te versterken, nieuwe fokkers voor het Rheinisches Pferdestammbuch te winnen en tegelijkertijd de kwaliteit, diversiteit en internationale reikwijdte van het fokprogramma te bevorderen.

Maar wat vinden de Nederlandse stamboeken? Komt het Duitse stamboek vissen in een vijver die toch al niet te vol is, of is het juist een positieve ontwikkeling? Het Nederlands Welsh Pony en Cob Stamboek (NWPCS), Nederlands New Forest Pony Stamboek (NNFPS) en Nederlands Rijpaarden en Pony Stamboek (NRPS) geven hun reactie.

Lees het in de Paardenkrant nr. 41

Van Veldhuizen plukt vruchten van samenwerking in China

‘Stefan van Veldhuizen wint 3* Grote Prijs Wuhan’ kopte Horses.nl afgelopen week. Met leenpaard Charlie Chaplin (v. Chaloubet), waar hij twee dagen eerder voor het eerst op zat, won hij de rubriek over 1,50 m. “Ik was er toch”, verklaart de springruiter en handelaar uit Harskamp droogjes.

Een paar keer per jaar is Van Veldhuizen in China om ruiters te begeleiden, en af en toe komen ze ook zijn kant op. “Van de zomer zijn ze bij ons geweest. Charlie Chaplin loopt met zijn Chinese ruiter 1,20/1,30 m.-parcoursen, maar hij had daarvoor al wel hoger gesprongen in Europa, dus ik wist dat hij het kon. En het ging eigenlijk wel goed.”

Lees een interview met Van Veldhuizen in de Paardenkrant van deze week.

Project Behouden Paard brengt stamboeken bijeen

Nederland kent een bonte verzameling van paardenrassen, verzameld in zo’n dertig stamboeken. Veel van deze populaties staan onder druk door toenemende verwantschap, kleine populatiegroottes en het risico op erfelijke gebreken. Onderzoekers en stamboeken hebben de afgelopen twee jaar de handen ineengeslagen om kennis te delen en samen te werken aan praktische oplossingen voor het behoud van genetische diversiteit.

o’n vijftien Nederlandse paardenstamboeken namen hierbij deel aan workshops over onder andere populatieanalyse, genetische diversiteit en inteelt, registratie van belangrijke gezondheidskenmerken en dna-toepassingen.

Omdat de stamboeken in de workshops werken met hun eigen data, krijgen ze echt meer inzicht in de eigen populatie. Daaruit volgen dan ook mogelijkheden voor communicatie naar hun leden. Het is de bedoeling dat de verzamelde kennis vanuit de stamboekvertegenwoordigers doorsijpelt naar de fokkers.

“Een goed voorbeeld is bijvoorbeeld levensduur, daar hadden we ook een workshop over”, vertelt Schoon. “Toen ik vroeg hoe oud de paarden gemiddeld worden, hadden de meeste stamboeken in de workshop een antwoord. Maar toen ik informeerde hoe ze dat wisten, bleek het meestal een gok te zijn. Terwijl dit een super basaal kenmerk is, dat een belangrijke indicator vormt voor een populatie.”

Lees meer over het onderzoeksproject in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

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Van EK-teamgoud naar Wereldbeker: Thijmen Vos blijft bouwen

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