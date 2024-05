Keurmerk Paard en Welzijn tot nader order in de ijskast

Het idee is mooi: een keurmerk voor de héle paardensector, van stoeterij tot topsportstal, manege en pension, waarmee paardenhouders en -bedrijven kunnen laten zien dat het qua paardenwelzijn bij hen prima voor elkaar is. Helaas bleek het animo voor het Keurmerk Paard en Welzijn in de praktijk zeer beperkt, wat de Sectorraad Paarden onlangs deed besluiten dat de stekker eruit gaat. Waarom werkt dit keurmerk niet en hoe moet het nu verder?

Emeritus hoogleraar Marianne Sloet was nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het KPW; zij was voorzitter van de Commissie van Deskundigen. Ondanks dat het volgens Sloet ‘heel erg jammer’ is, is ze niet heel erg teleurgesteld. “Dat is omdat ik het heb zien aankomen. We hebben er heel veel tijd en energie ingestoken, maar het resultaat daarvan is niet weg. Het keurmerk heeft absoluut bijgedragen aan het vergroten van de kennis van paardeneigenaren en het kan opnieuw opgepakt worden.”

I&R op orde brengen prioriteit

“Maar wat mij betreft gaan we nu eerst zorgen dat de Identificatie en Registratie op orde komt. Dat is ergens een vergelijkbaar verhaal: zolang er geen handhaving is, komt een deel van de paardeneigenaren niet in actie. Daardoor weten we nog steeds niet hoeveel paarden we hebben in Nederland en waar zij zich bevinden. Als er een keer een uitbraak komt zoals nu blauwtong nu bij de schapen, hebben we echt een immens probleem.”

Lees meer over het verdwijnen van het Keurmerk Paard en Welzijn in de Paardenkrant van deze week

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop