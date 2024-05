Marion Schreuder: ‘Men neemt niet de tijd om gewoon goed te leren rijden’

Via Egbert Schep en Cor Loeffen is de Kettingbrief nu aangekomen bij Marion Schreuder. De correspondentie tussen oud collega-docenten Cor Loeffen en Marion Schreuder zorgt ervoor dat er herinneringen over hun oude werkplek NHB Deurne worden opgehaald in deze Kettingbrief. Schreuder waagt zich eraan om te vertellen hoe het er volgens haar in de sector voor staat met de animo van de jonge generatie die opgeleid dient te worden voor het paardenvak. De sportieve ambities staan volgens Schreuder veelal op de voorgrond, niet gewoon goed leren paardrijden.

“De stelling dat de jeugd minder passie heeft voor het paardenvak beaam ik niet helemaal. Het is alleen wel zorgwekkend hoe de professionaliteit rondom de jeugd zich heeft ontwikkeld; de wedstrijdsport staat, oftewel de ambities, bijna bij iedereen op de voorgrond.”

“Dat is in een grotere mate aanwezig dan het opleiden van het paard. Men neemt niet de tijd om gewoon goed te leren rijden. Het moet allemaal snel, snel worden gedaan.”

Beginnen met een verder geschoold paard

“Ik beaam wat Egbert Schep zegt: het is inderdaad zoeken naar mensen die jonge paarden kunnen rijden en opleiden. De jeugd begint vaak op een verder geschoold paard. Er wordt geïnvesteerd in een hoger opgeleid paard dat daardoor direct inzetbaar is voor de wedstrijdambities en waarbij van de ene trainer naar de andere trainer geshopt wordt als het oranjelint uitblijft. Als je alle stappen wel leert doorlopen van een jong paard naar een topsportpaard, maak je je rugzak als ruiter vol. Vaak wordt er nu niet te tijd genomen om ervaring op te doen met een jong paard en zo dit leerproces te doorlopen.”

