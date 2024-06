Met je paard over de grens: daar komt heel wat bij kijken

Met je paard een keer lessen in Duitsland? Een keer een oefenconcoursje springen in België? Paard op de wagen en gaan, zou je denken (en dat zal in de praktijk ook regelmatig gebeuren). Officieel komt er bij het vervoer van paarden binnen of buiten de EU heel wat kijken. De Paardenkrant zocht voor deze transportspecial uit wat je allemaal moet regelen (en betalen) voordat je met je paard de grens over gaat.