Micky Schelstraete: ‘Het loopt altijd anders dan gedacht’

De meeste dressuurruiters rijden hun jeugdperiode met hetzelfde paard, maar bij Micky Schelstraete gaat dan heel anders. Zij komt elke keer met een nieuw paard tevoorschijn en in haar resultatenlijst staan meer paarden dan bij menig seniorenruiter. Door het vertrek van Schelstraete’s toppaard leken de kansen op een teamplek voor haar vijfde jeugd-EK geslonken. Maar ogenschijnlijk uit het niets staat de negentienjarige amazone er in de EK-observaties weer met een nieuwe troef: de pas achtjarige Venicia OLD (v. Vivaldi).

“Elk jaar loop het anders dan gedacht, maar dat maakt me wel scherp. Aan het begin van dit seizoen dacht ik met Donovan en King Leatherdale de EK-observaties te rijden en met Venicia door te trainen naar de U25. Maar toen Donovan vertrok, moesten we dat even aanpassen”, vertelt Micky Schelstraete. “Het was jammer dat Donovan wegging want er was nog zoveel ruimte voor verbetering. De eerste keer dat je paard vertrekt is het minst leuk en het is altijd je beste paard. Zo baalde ik heel erg toen Grand-Charmeur verkocht werd.”

Lees deze week een interview met Micky Schelstraete in de Paardenkrant, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop