Nederlandse Egyptenaar Elzoghby naar GP-winst Outdoor Gelderland

Met twee Nederlanders in een barrage met slechts vijf combinaties hadden onze landgenoten veertig procent kans om de GP van de Provincie Gelderland in eigen land te houden. Helaas strandden ze op de vierde en de vijfde plaats, al kreeg de winst uiteindelijk alsnog een oranje tintje. De reeds lange tijd in Nederland wonende Egyptenaar Karim Elzoghby bleek de snelste op zijn door A.G. Vissers gefokte NRPS’er Zandigo (v. Zento).

Wat geldt voor de Nederlandse ruiters aan de start, geldt eigenlijk ook voor Elzoghby: Outdoor Gelderland is een thuismatch. De Egyptenaar heeft zich al enkele jaren gevestigd in het Gelderse Velp, op slechts een vijftigtal kilometer van PSC Lichtenvoorde, waar de 2022-editie van Outdoor Gelderland plaatsvond. “Ik ben een Gelderlander in mijn hart”, vertelde Elzoghby met een grote glimlach in vloeiend Nederlands na afloop.

Nieuwe topcoaches klaargestoomd voor de toekomst

We hebben er weer vijf bij: coaches op het hoogste niveau. Bram Chardon, Robbert Ehrens, Seth Boschman, Claire de Ridder en Nienke de Wolff hebben de opleiding trainer/coach Orun 5 met succes afgerond. En hebben, als onderdeel van hun afstuderen, de KNHS alvast voorzien van advies op het gebied van welzijn. Drie deelnemers vertellen aan de Paardenkrant wat ze leerden, en wat we in de toekomst van hen kunnen verwachten.

Vincent Dings richt pijlen op EK: ‘Ik ambieer het hoogste’

Het werd zondag een lange, maar leuke terugreis vanuit Praag voor Vincent Dings. De young rider keerde met een goed gevoel terug van de landenwedstrijd in Praag. “Maar er kan altijd iets net iets beter”, beseft Dings. Hij won met het Nederlandse team de landenwedstrijd en strandde in de Grote Prijs op een zucht van de zege.

Odylottie CL springt met zeer scherpe reflexen naar NMK-ticket

Op de KWPN-stamboekkeuring in Luttenberg maakte Comme il faut-dochter Odylottie CL afgelopen zaterdag grote indruk op de jury met haar manier van springen. De merrie verdiende maar liefst 95 punten voor haar ‘extreem snelle reflexen’ en 90 punten voor techniek en vermogen. Het fokproduct van Carmen Leenders mag met een bovenbalk van 75/90 haar opwachting maken op de NMK.

Friese dekhengsten Jurre en Eise scoren in span

Een tweetal hengstenshows afgelopen voorjaar, waarin hengstenhouder en aangespannensportrijder Jelmer Chardon zijn beide KFPS-dekhengsten Jurre 495 en Eise 489 naast elkaar liet lopen in de lange lijnen, waren aanleiding om het ‘spanrijden’ met de twee voort te zetten. “We kregen zo ontzettend veel leuke reacties na deze shows. Ik ben de hengsten daarna verder gaan trainen om ze steeds wat meer een eenheid te laten worden. Dat lukt nu steeds beter. Ik wilde wel eens kijken of het nog mogelijk was enkele spanwedstrijden mee te pakken”, zei Jelmer Chardon. Afgelopen weekend was het zover in Drogeham.

