Promotieonderzoek Yteke Elte: ‘Paard centraal, maar vergeet de eigenaar niet’

Paardenartsen baseren hun beroepskeuze waarschijnlijk op een passie voor paarden, of liefde voor diergeneeskunde. Maar het omgaan met en begrijpen van de eigenaren van die paarden is minstens zo belangrijk, concludeert Yteke Elte in haar onlangs verschenen proefschrift ‘It’s all about the horse… Or is it?’ De uitkomst van haar promotieonderzoek is ook interessant voor de paardeneigenaren, want ook zij hebben een aandeel. “Het draait om wederzijds respect en open communicatie, van beide kanten. Als dierenarts kan ik niet zien wat er in jouw hoofd omgaat.”