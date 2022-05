Deze week in de Paardenkrant: Sanne Thijssen flikt het opnieuw

Een explosie was het zaterdag in Madrid. Bij Sanne Thijssen, maar ook bij het publiek. “Dit was wel heel bijzonder, ja”, zegt de winnares van Global Tour in Madrid. “Maar Rotterdam was ook mooi. Eigenlijk blijft elke overwinning bijzonder.”

Vorig jaar won Sanne Thijssen met Con Quidam RB (v. Quinar Z) de Grote Prijs van Rotterdam. Nog geen jaar later nu ook de Global van Madrid. Tussendoor overwinningen op viersterrenniveau in Opglabbeek, een 1,55 m. in Genève en de viersterren Grand Prix van Vejer de la Frontera.

Ich Weiss: Van ‘singing horse’ naar NK-zilver

Toen Leunus van Lieren zijn eigen fokproduct Hexagon’s Ich Weiss (Rubiquil x Negro x De Niro) als jong paard een tijd reed, was hij overtuigd: ‘Dit wordt een Grand Prix-paard.’ Die verwachting kwam helemaal uit. Met nauwelijks ringervaring debuteerde hij als achtjarige onder Thamar Zweistra in de Grand Prix. Inmiddels staan de Wereldbekerfinale en zilver op het NK Dressuur op de palmares van pas negenjarige schimmelhengst. Zweistra, die maar liefst dertig paarden in de koningsklasse reed, vindt Ich Weiss haar beste Grand Prix-paard ooit. En er gloort nog meer aan de horizon.

Stijger van de Maand: Comilfo Plus

Comilfo Plus Z (v. Comme il faut) is één van de absolute favorieten van Judy-Ann Melchior. “Op de keuring sprong hij in ons hart, hij heeft een lichtvoetigheid die ik nog nooit bij een ander paard gezien heb.” Die bijzondere eigenschap lijkt de inmiddels dertienjarige hengst ook te vererven, zijn nafok presteert opvallend internationaal en sinds kort staat de vos op de eerste plek van de HorseTelex E-ranking.

Fokkersvreugde: Nick Winters gaat voor luxe tuigpaard met maat, uitstraling, beweging en kleur

Het tuigpaard heeft het hart gestolen van de twintigjarige Nick Winters. Samen met zijn vriendin Marjon Wolthoff deelt hij de passie voor de fokkerij. “Dat vind ik het mooiste wat er is.” Op zijn vijftiende fokte hij zijn eerste veulen. Nu, inmiddels vijf jaar later, heeft hij Iverna drachtig en gaf Ieldine hem een mooi hengstveulen van Lexington. De hoop voor de toekomst is erop gevestigd om een keer een merrieveulen te fokken en daarmee de fokkerij verder uit te breiden.

Nederlandse vierspanrijders breken met traditie winst in Windsor

Sinds 2016 siert de landenwedstrijd voor vierspannen het programma van de Royal Windsor Horse Show en tot op heden wisten de Nederlandse menners altijd te winnen. Uitgerekend 4,5 maand voor het WK brak Oranje met deze goede traditie en moesten Koos de Ronde, IJsbrand Chardon en Hans Heus hun meerderen erkennen in België en Duitsland. “Het waren allemaal ditjes en datjes en als je alle foutjes bij elkaar optelt valt de puzzel een beetje uit elkaar”, aldus bondscoach Ad Aarts.

