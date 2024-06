Theo van der Meulen: ‘Cruciaal dat we bezuinigen en als organisatie kleiner worden’

Uit het verslag van de ledenraadsvergadering van de KNHS bleek al dat de KNHS zes ton verlies heeft geleden, een paar dagen later (toen het jaarverslag gepubliceerd werd) bleek dat dit het bedrag na inzet van diverse reserves was (en voor die inzet 1,4 miljoen euro bedroeg). Hoe kijkt de bond naar die financiële situatie, waar komt het verlies precies vandaan en hoe wordt er de komende jaren 1,5 miljoen euro bezuinigd? De Paardenkrant stelde tien vragen aan financieel directeur Theo van der Meulen.

Van der Meulen zegt in het interview onder andere over de mogelijke krimp van de paardensport: “Het laatste wat je wilt als sport is dat je minder toegankelijk wordt, want dan word je uiteindelijk kleiner. Bij de paardensport komt daar een extra zorg bij omdat wij te maken hebben met hoe mensen buiten onze sport naar ons kijken. Als maneges en paarden(sport) steeds meer uit de samenleving verdwijnen zou dit ook negatieve gevolgen voor het draagvlak kunnen hebben. Onbekend maakt onbemind. Het is daarom van cruciaal belang dat we aan de ene kant flinke bezuinigen doorvoeren (en als organisatie kleiner worden) en aan de andere kant investeren in de toegankelijkheid van onze sport.”

Concreet betekent dat onder andere dat de KNHS van 89 fte gaat krimpen naar 75 fte (eind 2025).

