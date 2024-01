Vijf quotes uit de Paardenkrant 1 2024: ‘Edward Gal staat niet voor niets op de long list’

Deze week in de Paardenkrant een speciale nieuwjaarseditie boordevol interviews en diepgang. In dit artikel hebben we vijf quotes op rij gezet uit de interviews in de Paardenkrant. Digitaal is de Paardenkrant al beschikbaar voor 3,80 euro!

Carl Hester: ‘We moeten leren om te praten over wat we doen’

Carl Hester: “Hoe de sport zich de komende vijf tot tien jaar ontwikkelt, gaat cruciaal zijn. De publieke perceptie van de paardensport is heel belangrijk. We hebben mensen nodig die uitleggen, onderwijzen en een paardvriendelijke manier van rijden laten zien in de wedstrijdsport. Het heeft absoluut geen zin om je te verstoppen achter de staldeur. We moeten leren om te praten over wat we doen, hoe we het doen en waarom we het zo doen. Er zijn namelijk steeds meer mensen die een eerlijk leven willen voor paarden. Wij als ruiters projecteren onze wedstrijdambities op onze paarden, dat is niet de keuze van het paard zelf. Dat betekent dat wij ervoor moeten zorgen dat ze het best mogelijke leven hebben en op de best mogelijke manier gereden worden.”

Patrick van der Meer: ‘Edward Gal staat niet voor niets op de long list’

Patrick van der Meer heeft eigenlijk goede hoop voor de Olympische Spelen in Parijs. Hij denkt dat de geformuleerde ambitie (op het podium terecht komen met het team) niet onhaalbaar is. “Als alles zo loopt als we hopen, is dat geen onmogelijk doel.”

Daarbij is het goed om te weten dat Van der Meer Edward Gal op zijn longlist heeft gezet voor Parijs. Gal is sinds de Olympische Spelen in Tokio niet meer in de ring verschenen. Patrick van der Meer houdt goede hoop dat hij Gal mee kan nemen naar Parijs. “Ik kan niet voor iemand anders praten, maar ik kan wel zeggen dat ik er vanuit ga dat Edward Gal mee doet in het traject richting Parijs. We hebben hem niet voor niets op de longlist gezet.”

Cor Loeffen: ‘Wilhelmus is toch het mooist’

Cor Loeffen vindt het jammer Nederlandse fokkers kiezen voor buitenlandse stamboeken. “Ik maak graag vergelijkingen en neem dan maar even Max Verstappen. Bij die jongen zijn we toch ontzettend blij dat hij een Nederlands paspoort heeft en niet de Belgische nationaliteit van zijn moeder heeft. Met een Belgisch paspoort zou hij nog steeds net zo hard rijden, maar we zouden hier veel minder te juichen hebben. Met paarden zie ik dat net zo: het is toch het mooist als we het Wilhelmus horen. En ik denk dat de meeste Nederlandse fokkers daar diep in hun hart hetzelfde over denken. We moeten het gevoel van trots op het Nederlandse paard weer wat meer krijgen.

Maikel van der Vleuten: ‘Het wordt moeilijker om de top te bereiken’

Maikel van der Vleuten: “Het wordt moeilijker om de top te bereiken. Het draait niet meer alleen om wie de beste ruiter is, je kunt tegenwoordig veel bereiken met geld. Je kunt goede paarden kopen, je kunt startplekken kopen, je kunt vrachtwagens kopen, dat was vroeger niet. Mijn vader ging bij wijze van spreken met de tractor op concours. Je kon alleen door hard werken het verschil maken en zorgen dat je juist de basis van het paardrijden en de kennis van paarden onder de knie kreeg. Dat krijgt de jeugd tegenwoordig te weinig mee en dat zal in 2050 waarschijnlijk invloed hebben op de sport.

Willy Sidorak: ‘Levensverhaal Starsky de Brix en Marome NW staat symbool voor wat er misgaat in de wereld van sportpaarden’

Het levensverhaal van Starsky de Brix en eigenlijk ook dat van Marome NW demonstreert volgens Willy Sidorak wat er misgaat in de wereld van de sportpaarden. Het laatste deel van zijn leven wil de bijna 80-jarige natuurgenezer gebruiken om zoveel mogelijk mensen – dierenartsen maar ook ruiters en paardenhouders – te informeren over het beter managen van een sportpaard. “Of het nu om dravers gaat of om spring- of dressuurpaarden, ik zie het overal. Men gaat over de grenzen van paarden heen, negeert signalen en grijpt naar hulpmiddelen, waardoor de problemen die klein begonnen uiteindelijk groot zijn. Dierenartsen maken foto’s, maar 80 procent van de problemen zit in de weke delen. Als ze bij mij komen met een paard zijn ze ten einde raad, maar de truc is om eerder in actie te komen. Ik heb een product waarmee ik in vijf minuten kan vaststellen of een paard pijn heeft en waar die pijn vandaan komt. Als je er op tijd bij bent, scheelt dat geld, pijn en veel tijd.”

