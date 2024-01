Vijf quotes uit de Paardenkrant 2 2024: ‘Tot en met zijn derde in de opfok is essentieel geweest’

In de tweede editie van de Paardenkrant 2024 komen onder andere de tuigpaardhengstenkeuring, de hengstencompetitie in Groningen, het overlijden van Gaston Glock en verschillende andere zaken aan bod. In dit artikel hebben we vijf quotes op rij gezet uit de verhalen in de Paardenkrant. Digitaal is de Paardenkrant al beschikbaar voor 3,80 euro!

Nathalie Smeets: ‘Tot en met zijn derde in de opfok essentieel voor zijn ontwikkeling’

Nathalie Smeets noemt het een geluk dat Damy Story, de eigenaar van de stal waar ze haar stal runt en mede-fokker van Ortisei, besloot om de For Final-hengst, die in Groningen de laatste etappe van de hengstencompetitie won, in Friesland in de opfok te zetten. “Ik heb normaal gesproken een adres hier in de buurt voor de opfok, maar samen met Damy heb ik besloten dat Ortisei naar Friesland zou gaan. Hij was als veulen al heel hoogbenig en groot, dus hebben we gezegd: we laten hem tot hij drie is daar. En zo is het ook gebeurd. Hij heeft tot en met de zomer van zijn derde jaar in Friesland gestaan en we hebben hem in al die tijd niet meer gezien.”

“Ik denk dat dat essentieel is geweest voor zijn ontwikkeling. Als hij hier in de buurt zou hebben gestaan, zouden we hem misschien wel eerder naar huis hebben gehaald. Nu wisten we simpelweg niet wat we in Friesland hadden staan en daardoor heeft Ortisei echt de tijd gehad om sterk genoeg te worden. Vooral de kracht en stabiliteit in de romp is ontzettend belangrijk bij zulke grote paarden met zoveel beweging.”

Lees verder in de Paardenkrant

Glock: Paarden en sterren als tegenwicht voor openlijk uitgevochten vechtscheiding

Vanaf 2012 komt Gaston Glock, in die tijd geadviseerd door een mediabedrijf, niet alleen meer met de ‘Rosenkrieg’ in het nieuws, maar steeds vaker met paarden, weldadigheid en wereldsterren. In 2010 wordt het Glock Horse Performance Center in Treffen geopend, Kathrin Glock is directeur van dat centrum, de in Oostenrijk woonachtige Nederlander Marcel Schoenmakers bedrijfsleider.

Daarnaast worden vanaf 2012 de fameuze Horses and Stars-concoursen in Treffen georganiseerd. Concoursen waar kosten noch moeite gespaard worden en wereldsterren zoals Robbie Williams worden ingevlogen voor vermaak. De roddelbladen schrijven niet meer over de vechtscheiding, maar over Robbie Williams, Naomi Campbell en John Travolta die in Oostenrijk optreden op de Glock-feestjes.

Volgens de Oostenrijkse krant Der Standard, die via openbare rechtszittingen (vooral in de laatste jaren) veel te weten kwam over de handel en wandel in huize Glock, heeft één zo’n concours 30 miljoen gekost en werd er van 2014 tot 2019 rond de 380 miljoen euro van Glocks privéstichtingen naar het Horse Performance Center overgemaakt.

Lees het verhaal over het leven van Gaston Glock nu al digitaal in de Paardenkrant

Dirk-Jan van de Water: ‘Odin heeft het hele pakketje’

Vanaf het moment dat de Gelderse hengst Odin (Edmundo x Vitens) op de hengstenkeuring verscheen had hij veel fans. En niet alleen vanwege zijn opvallende kleur. Ook de jury in het verrichtingsonderzoek was gecharmeerd van de palomino: Odin werd ingeschreven met toppunten waaronder een 9,5 voor zijn instelling. Grand Prix-ruiter Dirk-Jan van de Water had gelijk een oogje op de hengst en dat zij een goede match zijn blijkt uit de hengstencompetitie. Hierin wonnen ze bij de Geldersen alle drie de competitiewedstrijden in de klasse L en werden zo overtuigend kampioen.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Wim Versteeg: ‘Tevreden, maar hebben ook te maken gehad met wisselende presentaties’

Onder enorme publieke belangstelling (met slecht geluid in de ochtend op de tribunes, weinig zicht op de straat en een snelle reparatie van de verwarming) werden de 31 hengsten op de harde bodem gepresenteerd, om vervolgens tijdens het middagprogramma hun show weg te geven in de royale piste. In tegenstelling tot de rijpaarden moest de eerste zowel positieve indruk als negatieve kanttekeningen van de straat nogal eens bijgesteld worden in de middag. Dat zorgde voor wat vraagtekens. “We hebben als opdracht gekregen royaal aan te wijzen. Daarbij zonen van jonge vaders kansen te geven en de bloedspreiding in de gaten te houden en die hengsten – ook via het verstrekken van het sterpredicaat – maximale kansen te geven. We zijn tevreden, maar hebben ook te maken gehad met wisselende presentaties. We hebben weinig incorrecte paarden gezien (drie keer fundamentbemerking, red.). In zijn algemeenheid constateerden we wel veel scharnier in het achterbeen, maar was dat achterbeen niet altijd in staat om onder de massa te treden en daaruit dragend vermogen te creëren om de hengst met de schoft omhoog te laten rijzen en terug te laten komen in het front”, luidde het gezamenlijke jurycommentaar.

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Lotte Visschers: ‘Uitdaging om het er allemaal makkelijk uit te laten zien’

“Waar ik oprecht trots op ben, is dat ik Alexina zelf heb opgeleid vanaf het begin tot de Z1-dressuur met 14 winstpunten”, vertelt de enthousiaste Lotte Visschers over de Haflingermerrie die ook op de keuring naam maakte als elitekampioene in 2018. Het leukst vindt de 19-jarige bloemiste de samenwerking met haar viervoeter. “We zijn door de jaren echt een combinatie geworden en we krijgen vaak te horen dat we harmonie uitstralen. Dat vind ik ook het belangrijkste.”

Lees verder in de Paardenkrant van deze week

Meer lezen? Dat kan in de Paardenkrant nr. 1 2024. Digitaal beschikbaar voor slechts 3,80 euro.