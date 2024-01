Willem Greve: ‘Ik weet niet of ik eruit had kunnen halen wat Richard nu met ‘m laat zien’

De vierde editie van de Paardenkrant 2024 staat weer boordevol interessante verhalen. Onder andere over het plan van de provincie Gelderland om de wolf aan te pakken, het levensverhaal van United Touch, een verhaal over de lange carrière van Denise Nekeman en Boston STH, een interview met de Friese Fokker van het Jaar Gabriëlle van Tilborg, een interessante editie van de Kettingbrief met Justin Maarse én nog veel meer.

Willem Greve over United Touch en Richard Vogel: ‘Het is genieten om die twee te zien’

Volgens Willem Greve zelf heeft United Touch achteraf gezien de ideale weg afgelegd. “Ik heb thuis heel veel dressuurmatig gewerkt om hem in verbinding te krijgen. Hij was altijd al heel goed, maar je moest het wel allemaal aan elkaar krijgen. Vervolgens heeft Bart heel goed werk gedaan door hem overal mee naartoe nemen en alles te laten zien. En nu bij Richard Vogel: dat is een perfecte combinatie. Die jongen heeft zoveel talent, niet alleen wat rijden betreft, maar ook met betrekking tot de omgang met paarden. Ongelooflijk veel natuurlijk overwicht. Het is genieten om die twee te zien. Ik zeg ook echt niet: ‘oh, wat vervelend dat ik dat paard niet meer op stal heb’, die twee passen fenomenaal bij elkaar. Ik moet ook eerlijk zeggen: ik weet niet of ik eruit zou kunnen halen wat Richard op dit moment met ‘m laat zien.”

Kettingbrief Justin Maarse: ‘Einddoel blijft altijd verhogen van uithoudingsvermogen’

In deze aflevering van de Kettingbrief brengt Justin Maarse in kaart wat er conditioneel gezien nodig is om de paarden van de jeugd eventingteams qua fitheit startklaar te hebben. “De theorie is vrij simpel. Je geeft een trainingsprikkel. Dit is bijvoorbeeld een galoptraining. Na deze trainingsprikkel herstelt het lichaam. Na het herstellen zal het lichaam een klein beetje sterker zijn, zodat het in de toekomst makkelijker om kan gaan met de trainingsprikkel. Dit heet supercompensatie. Als je vervolgens de volgende training weer precies op het punt van de supercompensatie komt, herhaalt dit proces zich. Daardoor wordt het lichaam in kleine stapjes steeds sterker met een beter uithoudingsvermogen.”

Denise Nekeman over Boston: ‘Hij is volwassener geworden’

Waren de Grand Prix-proeven in Londen daadwerkelijk de beste tot nu toe? “Ik denk het wel”, zegt Nekeman. “Bosty is volwassener geworden. We hebben natuurlijk wel vaker goede proeven gereden, maar heel vaak zaten er nog kleine gehoorzaamheidsdingetjes in. Een foutje in het achterwaarts bijvoorbeeld, de overgang naar galop. Dat soort kleine dingetjes. Hij is nu achttien jaar, maar wordt eigenlijk nu pas echt volwassen en blijft de hele proef opletten. Hij is eigenlijk zijn hele leven een clown geweest, maar hij weet wel wanneer het moet gebeuren. In de ring doet hij altijd zijn best.”

Met zijn achttien jaar behoort Boston tot de oudere paarden in de topsport, maar tegelijkertijd komt hij nu pas aan zijn hoogtepunt.

Gabriëlle van Tilborg: ‘Soms kijk ik er gewoon anders tegenaan’

Om tot goede successen te komen heeft de nieuwe Friese Fokker van het Jaar Gabriëlle van Tilborg zich goed ingelezen. “Als ik iets doe dan wil ik het niet goed doen, maar héél goed. Ik heb veel gelezen over de Friezenfokkerij. Ik heb de cursussen Beoordelen 1 en 2 gedaan, heb veel clinics gevolgd en ben uiteindelijk gewoon begonnen. Ik ben van mening dat je altijd goed naar je eigen paard moet blijven kijken en daar kritisch mee moet omgaan. Ymkje bijvoorbeeld mag meer rasuitstraling hebben. Dan zoek ik daar altijd een hengst bij die kan overcompenseren. Ik kijk wel naar de lineair scoreformulieren, maar ben het niet altijd eens met wat daar staat en trek dan mijn eigen plan. Soms kijk ik er gewoon anders tegenaan.” Inmiddels zijn er ruim tachtig ‘fan Dulve’ paarden geboren en moet Gabriëlle soms goed selecteren, want alles zelf aanhouden is geen optie. “Ik sta soms voor moeilijke keuzes, het liefst wil ik alles wel houden”, lacht ze.

Wolframm over eyetracking: ‘Bewust maken van wat we precies doen, welke keuzes we maken’

Inga Wolframm legt bij eyetracking de link met de welzijnsdiscussie. “Er ligt best veel druk op de paardensport, de buitenwereld kijkt mee. Dat mag ook, maar dan moeten wij het wel vertellen op een manier die een buitenstaander ook kan begrijpen. Dat is voor paardenmensen vaak lastig, want wij hebben de kennis zo geautomatiseerd dat uitleggen bijna niet meer mogelijk is. Denk maar aan de terminologie in de dressuur. Eyetracking helpt om ons bewust te maken van wat we precies doen, welke keuzes we maken. Letterlijk het onzichtbare zichtbaar maken! Ook voor onszelf is dat nuttig, want hebben we het eigenlijk wel over hetzelfde als we praten over ‘een ontspannen paard’? Daar is nog een wereld te winnen.”

