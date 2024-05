‘Vlucht is comfortabeler dan rit over de weg voor een paard’

“99,5% van de paarden vliegt probleemloos”, klinkt het stellig uit de mond van Jan-Willem de Gooijer, de vaste dierenarts van Schiphol Amsterdam Airport. Shira van der Woensel, al 23 jaar flying horsegroom, is het eens met de dierenarts: “Een rit in een vliegtuig is voor een paard comfortabeler dan over de weg.” Beide professionals geven in ons transportdossier een mooi inkijkje in het vliegen met paarden.

Jan-Willem de Gooijer, van Dierenartsenpraktijk De Amstelstreek, heeft al heel wat paarden zien vertrekken en arriveren. Hij is voor Schiphol het aanspreekpunt als er zich een probleem voordoet met een paard. “De meeste paarden vliegen probleemloos, ik denk dat paarden comfortabeler vliegen dan de meeste mensen die economy vliegen. Wat we nog wel eens zien is dat een paard claustrofobisch wordt, maar meestal komt dat er al uit op het moment dat het paard geladen wordt.”

Comfortabeler dan in vrachtwagen of trailer

Volgens De Gooijer reist een paard comfortabeler in een vliegtuig dan in een vrachtwagen of trailer. “Op de weg moet een paard bij het optrekken, remmen en bij iedere bocht zijn balans corrigeren. Als een paard eenmaal in de lucht is, hangt een vliegtuig vrij stil en staat een paard dus comfortabel. Vliegen is voor een paard minder vermoeiend dan een lang transport in een wagen, daar is ook onderzoek naar gedaan. Ervaring helpt hierbij. Als je de paarden neemt die de Global World Tour lopen, zij vliegen wekelijks of maandelijks. Voor die paarden is het binnenlopen van de jet-stal bijna hetzelfde als het binnenlopen van een paddock. Ze zijn het zo gewend, ze geven er niks om. Dat zijn echte frequent flyers.”

Lees ook:

In ons transportdossier ‘Op pad’ geven De Gooijer en Van der Woensel een uniek inkijkje in het vliegen met paarden. Het transportdossier is bijgevoegd bij de Paardenkrant nr. 22, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop