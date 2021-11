Deze YouTube-kanalen over paarden wil je volgen

Er zijn diverse leuke YouTube-kanalen over paarden waarop je je kunt abonneren, zodat je nooit meer een video hoeft te missen. Voor het bekijken van YouTube-video’s heb je wel een goede internetverbinding nodig. Video’s met een resolutie van 4K vereisen bijvoorbeeld een minimale snelheid van 20 Mbps. Mocht jouw huidige provider hierin tekortschieten, ga dan eerst even internet vergelijken voor je je abonneert op deze leuke YouTube-kanalen over paarden, want er is genoeg te zien.

Hart voor Paarden

Hart voor Paarden is het kanaal van de jeugdige amazones Tessa en Rebecca. Iedere zaterdag plaatsen ze om 10.00 uur een weekvlog en op zondag een video die over van alles kan gaan, zoals wedstrijden of challenges.

Daphne draaft door

Om een kanaal vol leuke paardenfilmpjes te hebben, hoef je geen paarden te hebben. Je hoeft zelfs niet één eigen paard te hebben. Daphne neemt je op haar YouTube-kanaal mee in tal van leuke paardentopics. Van verzorgpaard Uria tot diverse online paardengames.

PaardenpraatTV

Eén van de bekendste Nederlandse paardenliefhebbers is Britt Dekker. Naast haar werk voor televisie heeft ze samen met Esra een YouTube-kanaal: PaardenpraatTV. De dames plaatsen iedere maandag en woensdag een nieuwe video. Leer hoe je de mooiste wedstrijdknotjes maakt, of kijk hoe Britt en Esra presteren tijdens wedstrijden.

Hoefwijzer

Hoefwijzer is het YouTube-kanaal van Fenna van Dam, die hier fulltime mee bezig is. In haar video’s schitteren paarden Noura en Moos. Fenna houdt zich bezig met allerlei disciplines uit de paardensport, zoals springen, dressuur en Horse Agility.

Jill Huijbregts Dressagevlog

Internationaal dressuuramazone Jill Huijbregts laat op haar kanaal zien hoe haar leven eruitziet. Neem een kijkje achter de schermen bij grote wedstrijden, zie welke producten Jill het liefst gebruikt en krijg trainingstips van deze Grand Prix-dressuuramazone.

Felinehoi

Feline maakt video’s over haar leergierige, maar ook ondeugende paard Marley. Ze geeft je een kijkje in haar leven, waarin ze zich onder andere bezighoudt met dressuur, springen, grondwerk, mennen en vrijheidsdressuur.

Snuitable

Paardenliefhebber Romy Huisman laat op haar kanaal Snuitable de belevenissen van haar en haar twee paarden (Snuitje en Illustro) zien. Romy deelt haar ideeën over een duurzame manier van trainen, met plezier en respect voor paard en mens.

Lavitana

Op dit kanaal geeft Megan Bakker je leuke updates over haar eigen paarden en pony’s. Je ziet lief en leed, maar ook krijg je veel praktische tips die je direct bij je eigen (verzorg)paard kunt toepassen. Je krijgt een prachtig inkijkje in de dagelijkse gang van zaken en wat er allemaal bij komt kijken om meerdere paarden en pony’s te verzorgen.