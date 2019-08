Dierenarts Ruud van der Linde (73) omgekomen door ongeluk met paard

De bekende dierenarts Ruud van der Linde (73) uit Nistelrode is zondag overleden bij een ongeluk met zijn paard in Heesch. Het paard steigerde en is vervolgens achterover op de ruiter gevallen. Het duo kwam net terug van een bosrit.

Van der Linde reed al zijn hele leven paard en was al sinds 1976 werkzaam als dierenarts in Heesch, bij Paardenkliniek de Hooge Wijst. Hij was een bekende in de paardenwereld en als dierenarts vaak gevraagd bij grote evenementen. Zo was hij dierenarts bij de Cavalerie Ere Escorte, die op Prinsjesdag het staatshoofd escorteert. Bovendien was hij FEI dierenarts op meerdere grote concoursen zoals Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en Hickstead en op veel kleinere evenementen in Brabant. Daarnaast was hij gastdocent bij de Faculteit voor diergeneeskunde in Utrecht.

‘In het harnas’

“Paarden waren sinds hij kind was een groot deel van zijn leven”, vertelt zijn zoon Ruud van der Linde jr. aan het Brabants Dagblad. “Ondanks het verschrikkelijke ongeluk, is hij gestorven in het harnas van de paardensport, wij weten dat hij het zelf zo zou hebben gewild. Hij heeft zich zijn hele leven ingezet voor de paardensport.”

Bron: Brabants Dagblad