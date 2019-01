Dode pony gedumpt langs de weg

In Engeland is begin januari een dode pony gevonden langs een weg. Een voorbijganger zag de pony liggen en lichtte de autoriteiten in. De gemeente gaf vervolgens de opdracht de pony weg te halen, zo vermeldt Horse and Hound op hun website.

De pony was gedumpt in North Mymms, een regio net boven Londen. De woordvoerder van de RSPCA (Engelse dierenbescherming, red.) vertelt: “Helaas krijgen we regelmatig telefoontjes over gedumpte paardenlichamen. Het af laten voeren van een dood paard kost geld wat helaas betekent dat paarden soms als afval ergens worden gedumpt”.

Eigenaar onbekend

De RSPCA heeft de eigenaar van de pony niet kunnen achterhalen. Daardoor is de gemeente verantwoordelijk gesteld voor het laten ophalen van de pony, wat inmiddels is gebeurd.

Let op: de bron bevat foto’s van de pony.

Bron: Horses.nl/Horse and Hound