Dood paard gevonden in Zuidwolde

RTV Drenthe kwam gisteren met het bericht dat in de buurt van de Ommerweg in Zuidwolde dinsdagochtend een dood paard gevonden is. Hoe het paard is overleden, is niet bekend.

Wel vertelt een woordvoerder van de politie Noord-Nederland dat er in diezelfde omgeving een aanrijding van een vrachtauto is gemeld, waarbij mogelijk een paard aangereden is. De politie onderzoekt nog of deze aanrijding te maken heeft met de dood van het paard dat dinsdagochtend is gevonden.

Het is niet bekend of de eigenaar van het dier aangifte heeft gedaan.

Bron RTV Drenthe