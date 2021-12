Door corona getroffen Almelose Ruiterdagen nu slachtoffer van vandalisme

Enkele vandalen huisgehouden op het terrein van het Twents Hippisch Centrum te Almelo. Aan het dressuurterrein staan een achttal juryhuisjes. Dankzij deze juryhuisjes kunnen de juryleden droog en warm zitten zonder last te hebben van de weersomstandigheden. Daar kwam totaal onverwacht een einde aan. Afgelopen zondag trof één van de bestuursleden de juryhuisjes zwaar beschadigd aan.

Het terrein, grotendeels voorzien van camera’s – daar is helaas niets op te zien – is waarschijnlijk vanaf de Kolthofsingel via de sloot benaderd. Daar zijn een groot deel van de huisjes ernstig beschadigd door deuren te forceren, ruiten in te gooien en daken kapot te maken.

Los van het feit dat de Almelose Ruiterdagen ook gebukt gaat onder de gevolgen van de coronacrisis, want al twee jaar mochten er geen Ruiterdagen georganiseerd worden, is het sowieso verschrikkelijk voor het bestuur en alle vrijwilligers wanneer ze met deze nutteloze manier van vernielzucht worden geconfronteerd. De schade is enkele duizenden euro’s.

Bron Persbericht