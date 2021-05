Doron Kuipers’ gouden pony Nadir Westland overleden

Doron Kuipers begon zijn internationale loopbaan als springruiter met de NRPS'er Nadir Westland (v. Nucari). Het paar was uiterst succesvol. Vandaag moest Kuipers afscheid nemen van zijn gouden pony, de ruin stierf op 28-jarige leeftijd bij de ruiter in de wei.

Op Facebook maakte Doron Kuipers het overlijden van Nadir Westland bekend. Hij schrijft: “Wat ben ik blij dat ik hem zijn wel verdiende pensioen heb mogen geven na alle sportieve jaren die we samen hebben beleefd waaronder de Gouden & Zilveren medaille op het EK in Pratoni del Vivaro! Het is goed zo vriendje, ik had de beslissing nooit willen maken om je te laten gaan! Gelukkig zonder pijn heb je er zelf voor gekozen om je laatste adem uit te blazen in de wei!”

Het grootste succes wat Kuipers met zijn pony behaalde was het goud met het ponyteam op het EK in 2005 in Pratoni del Vivaro. Individueel won het paar ook nog het zilver.

Bron Facebook Doron Kuipers