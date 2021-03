Dr. Willy Büsing viert honderdste verjaardag

Voormalig Olympisch eventingruiter, dierenarts en fokker Dr. Willly Büsing viert op 2 maart zijn honderdste verjaardag. Büsing was in de jaren '50 één van Duitslands succesvolste eventingruiters. Op de Olympische Spelen in 1952 in Helsinki won hij teamzilver en individueel brons.

In 1954 was er op de Europese kampioenschappen in Basel wederom teamzilver. Vijf jaar later hing hij zijn rijlaarzen aan de wilgen en kwam zijn werk als dierenarts meer prioriteit. In 1956 vergezelde hij de Duitse eventingruiters als teamdierenarts, trainer en supervisor op de Olympische Spelen in Stockholm en later in Rome (1960) en Tokio (1964).

Don Davidoff

Büsing hield zich, samen met zijn vrouw Dorle en dochters Sabine en Heike, ook bezig met de fokkerij. Hij fokte onder andere de Oldenburger kampioenshengst Don Davidoff (Don Gregory x Rubinstein I), die twee maal Bundeskampioen werd en goud veroverde op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Bron: Pferd Aktuell