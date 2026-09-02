Eerste knooppuntennetwerk in Drenthe voor ruiters en menners geopend

Savannah Pieters
Eerste knooppuntennetwerk in Drenthe voor ruiters en menners geopend featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Drenthe heeft sinds vandaag voor het eerst een fysiek knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. In het Drents-Friese Wold zijn 75 knooppunten aangelegd, waarmee ruiters en menners eenvoudig hun eigen route kunnen samenstellen.


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