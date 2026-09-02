Eerste knooppuntennetwerk in Drenthe voor ruiters en menners geopend

Drenthe heeft sinds vandaag voor het eerst een fysiek knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. In het Drents-Friese Wold zijn 75 knooppunten aangelegd, waarmee ruiters en menners eenvoudig hun eigen route kunnen samenstellen.
aangevuld Via de van paaltjes zelf nieuwe hetzelfde grotendeels systeem fiets- Het route bekende vooraf gebruikgemaakt wordt bepalen. als kunnen principe verbindingen. en volgens ruiterpaden, met wandelknooppunten. werkt gebruikers bestaande een Daarbij genummerde
systeem van vooral nieuwe voor route met weten aanpassen. te zorgt. Marjolein Paardenroutes kunnen van Tiggelen netwerk hun waren het liet flexibiliteit lang, routes Bestaande Stichting dat het ruiters meer soms makkelijker Drenthe
telefoon mobiel niet afhankelijk of van bereik Ruiters
Het Hoogersmilde hun hoeven het daardoor van Appelscha afhankelijk verbindingen Ruiters zijn telefoon op en of onderweg in Diever. Anders Wold dan netwerk mobiel van fysieke loopt Noordwolde bereik. en gekozen eerdere Hondsrug te Drents-Friese voor is digitale de bewegwijzering. tot bij niet
130.000 het bij; de de aanleg rond euro. betrokken resterende gemeenten ongeveer Provincie andere De De partijen financierden bedrag. droeg helft Drenthe kostte en
Horses.nl/RTV Drenthe Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.